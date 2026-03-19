ETV Bharat / sports

ગૌતમ ગંભીરે દિલ્હી હાઈકોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવ્યો, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

ગૌતમ ગંભીર (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 19, 2026 at 7:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

GAUTAM GAMBHIR FILED CASE: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય કોચ અને ભૂતપૂર્વ વર્લ્ડ કપ વિજેતા ગૌતમ ગંભીરે પોતાની ઓળખના કથિત દુરુપયોગ સામે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી છે. તેમણે કોર્ટના વાણિજ્યિક વિભાગમાં સિવિલ દાવો દાખલ કર્યો છે, જેમાં AI ડીપફેક્સ, નકલી વિડિઓઝ અને તેમના જેવા દેખાતા માલના અનધિકૃત વેચાણ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

શું છે સમગ્ર મામલો?

ગંભીરની કાનૂની ટીમના જણાવ્યા અનુસાર, 2025 ના અંતથી સોશિયલ મીડિયા પર નકલી સામગ્રીમાં ઝડપથી વધારો થયો છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટ્વિટર, યુટ્યુબ અને ફેસબુક પર અસંખ્ય એકાઉન્ટ્સે AI ટેકનોલોજી, ફેસ-સ્વેપિંગ અને વોઇસ ક્લોનિંગનો ઉપયોગ કરીને એવા વીડિયો બનાવ્યા છે જે ગંભીરને એવા નિવેદનો આપતા દર્શાવે છે જે તેમણે ખરેખર ક્યારેય આપ્યા ન હતા. એક નકલી રાજીનામાના વીડિયોને 2.9 મિલિયનથી વધુ વ્યૂઝ મળ્યા, જ્યારે બીજી ક્લિપ, જેમાં તે વરિષ્ઠ ખેલાડીઓ વિશે ટિપ્પણી કરતો દર્શાવવામાં આવ્યો હતો, તેને 1.7 મિલિયન વ્યૂઝ મળ્યા. વધુમાં, તેમના નામ અને છબીનો ઉપયોગ પોસ્ટરો અને માલ વેચવા માટે પરવાનગી વિના કરવામાં આવી રહ્યો હતો - ફક્ત સોશિયલ મીડિયા પર જ નહીં પરંતુ વિવિધ ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પર પણ.

ગૌતમ ગંભીરે કોની વિરુદ્ધ દાવો દાખલ કર્યો છે?

આ કેસમાં કુલ 16 પ્રતિવાદીઓની યાદી છે, જેમાં વિવિધ સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ યાદીમાં ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ અને ટેક કંપનીઓ, તેમજ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલય અને ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ મામલે, ગંભીરે કોપીરાઇટ એક્ટ, 1957; ટ્રેડમાર્ક્સ એક્ટ, 1999; અને કોમર્શિયલ કોર્ટ્સ એક્ટ, 2015નો ઉલ્લેખ કર્યો છે. તેમણે દિલ્હી હાઇકોર્ટના અગાઉના ચુકાદાઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે જે વ્યક્તિત્વના અધિકારોને કાનૂની રક્ષણ પૂરું પાડે છે.

ગંભીરે કેટલું વળતર માંગ્યું છે?

ગંભીરે ₹2.5 કરોડનું વળતર માંગ્યું છે. બધી નકલી સામગ્રી દૂર કરવા અને ભવિષ્યમાં તેમના નામ, ચહેરા અને અવાજના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂકવા માટે કાયમી મનાઈ હુકમ માંગ્યો છે. તેમણે આ મામલે ઝડપી કોર્ટના આદેશની વિનંતી કરી છે જેથી બધી કપટી સામગ્રી તાત્કાલિક દૂર કરી શકાય અને તેનો વધુ પ્રસાર અટકાવી શકાય. તેમણે કોર્ટને કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરવા વિનંતી કરી છે. ગંભીરે સ્પષ્ટપણે કહ્યું, "મારી ઓળખ - મારું નામ, ચહેરો અને અવાજ -નો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ ફક્ત વ્યક્તિગત મામલો નથી, પરંતુ કાયદા અને પ્રતિષ્ઠાનો મામલો છે."

TAGGED:

GAUTAM GAMBHIR
DELHI HIGH COURT
GAUTAM GAMBHIR DEEPFAKE VIDEO
GAUTAM GAMBHIR FILED CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.