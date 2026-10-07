ગૌતમ ગંભીરે અજિત અગરકરની વિદાય પર એક ખાસ પોસ્ટ કરી, કહ્યું, 'તમારી સાથે કામ કરવું સન્માનની વાત'
ભારતના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે મુખ્ય પસંદગીકાર અજીત અગરકરના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યા બાદ તેમના માટે સોશિયલ મીડિયા પર એક ખાસ પોસ્ટ પોસ્ટ કરી છે.
Published : October 7, 2026 at 3:18 PM IST
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર અજિત અગરકર માટે એક ખાસ પોસ્ટ લખી છે. ગંભીરે ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પસંદગીકારના વિદાય પર આ પોસ્ટ લખી હતી. કોચ ગંભીરે પસંદગીકાર તરીકે અગરકર સાથે કામ કરવાને એક વિશેષાધિકાર ગણાવ્યો હતો. તેમણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટમાં તેમને ભવિષ્ય માટે શુભકામનાઓ પણ પાઠવી હતી. ચાલો જાણીએ કે હાલમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની T20 શ્રેણી માટે ટીમ ઇન્ડિયા સાથે રહેલા ગૌતમ ગંભીર અજિત અગરકર વિશે શું કહે છે.
ખરેખર, મુખ્ય પસંદગીકાર તરીકે અજિત અગરકરનો કાર્યકાળ હવે સમાપ્ત થઈ ગયો છે. પ્રજ્ઞાન ઓઝા હાલમાં મુખ્ય પસંદગીકાર તરીકે તેમની જગ્યાએ કાર્ય કરી રહ્યા છે. તેમને હાલ માટે વચગાળાના મુખ્ય પસંદગીકાર તરીકે ટીમની પસંદગી કરવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. ભારતીય ક્રિકેટ નિયંત્રણ બોર્ડ (BCCI) એ મંગળવાર, 6 ઓક્ટોબરના રોજ અજિત અગરકરનું પદ ભરવા માટે અરજીઓ મંગાવી હતી.
Dear Ajit Bhai, an absolute honour to work with you. Those 3 ICC trophies are testimony of your conviction: Team first & Team ahead, always.. I must say, History will be kinder to you. Thank you for everything. My heartfelt wishes for your future endeavours !! https://t.co/gYQN0fea8X— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 7, 2026
આ BCCI તરફથી ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોને સ્પષ્ટ સંદેશ આપે છે કે ટીમ ઇન્ડિયા માટે નવા પસંદગીકારની શોધ શરૂ થઈ ગઈ છે. BCCI એ વિવિધ શરતો અને શરતો સાથે અરજી ફોર્મ બહાર પાડ્યા છે. પાર્થિવ પટેલનું નામ અગ્રણી દાવેદાર તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. પ્રજ્ઞાન ઓઝા પણ આ યાદીમાં છે. તે પહેલાં, ચાલો જાણીએ કે ગૌતમ ગંભીરે અજિત અકેરકર વિશે શું કહ્યું છે.
ગૌતમ ગંભીરની પોસ્ટ
ગૌતમ ગંભીરે લખ્યું, "પ્રિય અજિત ભાઈ, તમારી સાથે કામ કરવું મારા માટે ખૂબ જ સન્માનની વાત રહી. તે ત્રણ ICC ટ્રોફી તમારા વિશ્વાસનો પુરાવો છે. ટીમ પહેલા, ટીમ પહેલા, હંમેશા... મારે કહેવું જ જોઇએ કે, ઇતિહાસ તમારા માટે વધુ અનુકૂળ રહેશે. દરેક વસ્તુ માટે આભાર. તમારા ભવિષ્યના પ્રયાસો માટે મારી હાર્દિક શુભેચ્છાઓ."
અજિત અગરકરનો કાર્યકાળ ક્યારે શરૂ થયો અને સમાપ્ત થયો
ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડે 4 જુલાઈ, 2023 ના રોજ ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અજિત અગરકરને ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય પસંદગીકાર તરીકે નિયુક્ત કર્યા. ત્યારથી તેમણે ચોકસાઈ અને કાર્યક્ષમતા સાથે પોતાની ફરજો બજાવી છે. જોકે, તેમના કેટલાક નિર્ણયોની સમયાંતરે ટીકા કરવામાં આવી છે. તેમનો કાર્યકાળ હવે 4 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ સમાપ્ત થાય છે.
અગરકરનો કાર્યકાળ કેવો રહ્યો?
ક્રિકેટમાં ટ્રોફી જીતવાની દ્રષ્ટિએ અજિત અગરકરનો કાર્યકાળ ઘણો સફળ રહ્યો છે. ટીમની પસંદગી બાદ, ભારતીય ટીમે 2023 અને 2025 એશિયા કપ જીત્યા. ત્યારબાદ, તેઓએ 2024 અને 2026 માં T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો. અજિત અગરકર દ્વારા પસંદ કરાયેલી ટીમે 2025 ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પણ જીતી.
તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, ટેસ્ટ ટીમના કેપ્ટનશીપમાં ફેરફાર થયા. શુભમન ગિલ રોહિત શર્માના સ્થાને કેપ્ટન બન્યા. શુભમન ગિલ પણ ODI ટીમના કેપ્ટન તરીકે પરત ફર્યા. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીની નિવૃત્તિ ચિંતાનો વિષય હતી. અજિત અગરકર ઘણા વિવાદો સાથે પણ સંકળાયેલા છે, જેમાં રોહિત શર્માનો ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન લોર્ડ્સમાં નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય પણ સામેલ છે.
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