"આ ક્રિકેટ નથી..." ટીમ ઈન્ડિયાના 400+ રનનો પીછો કરવા છતાં ગૌતમ ગંભીર ખુશ નથી, આપ્યું મોટુ નિવેદન
ભારતીય ટીમે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની બીજી વનડેમાં 406 રનના અશક્ય લાગતા લક્ષ્યનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો. જોકે, ભારતની જીત છતાં ગૌતમ ગંભીર એક વાતથી નાખુશ છે.
Published : October 1, 2026 at 1:55 PM IST
IND VS WI: ટીમ ઈન્ડિયાએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની બીજી વનડેમાં ઇતિહાસ રચ્યો. વેસ્ટ ઈન્ડિઝે શાનદાર બેટિંગ કરી અને 406 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો, જેનો પીછો ભારતે સરળતાથી કરી લીધો. આ મેચમાં ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ બંને ટીમના બોલરોએ ખૂબ રન આપ્યા. મેચમાં કુલ 811 રન બન્યા, જેનાથી બોલરોની દુર્દશાનો ખ્યાલ આવે છે. ગૌતમ ગંભીરે આ મુદ્દા પર વાત કરી અને માને છે કે આવી પીચો પર બોલરો સાથે અન્યાય થાય છે.
મેચ પછી ગૌતમ ગંભીરે શું કહ્યું?
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની મેચ ગુવાહાટીમાં રમાઈ હતી. બોલરોને આ મેદાન પર કોઈ સહાય મળી ન હતી, અને બેટ્સમેનોનું વર્ચસ્વ હતું. જોન કેમ્પબેલ, શાઈ હોપ અને આમિર જાંગુની સદીઓને કારણે વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 405 રન બનાવ્યા. ભારતની જીતની શક્યતા ઓછી લાગતી હતી, કારણ કે ટીમ ઈન્ડિયાએ પહેલાં ક્યારેય આટલા મોટા લક્ષ્યનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો ન હતો. જોકે, રોહિત શર્માના 101 રન અને શુભમન ગિલના 223 રનના કારણે, ભારતે 43.3 ઓવરમાં 8 વિકેટ બાકી રાખીને લક્ષ્યાંક હાંસલ કરી લીધો.
GAUTAM GAMBHIR ON STAR SPORTS:— Johns. (@CricCrazyJohns) September 30, 2026
"I want more contest between bat and ball. It's good for fans, broadcasters but you need to feel for the bowlers. You need to give some support to them." pic.twitter.com/MGDms0Hf7X
મેચ પછીના ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન, ગૌતમ ગંભીર એ વાતથી નાખુશ હતા કે ફક્ત બેટ્સમેનોને જ ટેકો મળ્યો. તેમને લાગ્યું કે ચાહકોએ મેચનો આનંદ માણ્યો, પરંતુ બોલરો સાથે અન્યાય થયો. તેમણે કહ્યું, "તે ક્રિકેટ નહોતું, ફક્ત બેટિંગ હતું. હું બેટ અને બોલ વચ્ચે વધુ સ્પર્ધા જોવા માંગુ છું. તે ચાહકો અને બ્રોડકાસ્ટરો માટે સારું હતું, પરંતુ તમારે બોલિંગ વિશે વિચારવું જોઈએ. તમારે તેમને થોડો ટેકો આપવાની જરૂર છે."
ગૌતમ ગંભીર રોહિત અને ગિલના કર્યા વખાણ
ભારતની જીત પછી, ગૌતમ ગંભીરે X પર પોસ્ટ કરી, જેમાં રોહિત શર્માની સદી અને શુભમન ગિલની બેવડી સદીની પ્રશંસા કરી. તેમનું માનવું છે કે ભારતના ઐતિહાસિક રન ચેઝ પર દરેકને ગર્વ હોવો જોઈએ. તેમણે લખ્યું, "શુભમન ગિલની ઐતિહાસિક બેવડી સદી જોવાનો આનંદ હતો. રોહિત શર્માએ શાનદાર સદી ફટકારી. તેમણે નીડર ક્રિકેટ રમી. આ ગર્વ કરવા જેવી જીત છે."
Shubman’s historic double. Rohit’s commanding hundred. Fearless cricket. A win to be proud of! 🇮🇳 pic.twitter.com/jgFvX9GpkZ— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) September 30, 2026
ભારતનો આગામી મુકાબલો ક્યારે થશે?
ભારતે બીજી વનડેમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને હરાવીને શ્રેણીમાં 2-0ની લીડ મેળવી છે. હજુ એક વનડે બાકી છે. ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ત્રીજી વનડે 3 ઓક્ટોબરે ન્યૂ ચંદીગઢમાં રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયા આ મેચ જીતીને વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો 3-0થી વ્હાઇટવોશ પૂર્ણ કરવા માંગશે.
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