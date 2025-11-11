ETV Bharat / sports

ટીમ ઈન્ડિયાને ગૌતમે ગંભીરે આપી ચેતવણી, 3 મહિના પહેલા જ આપી દિધી ચેતવણી

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે ટીમ ઈન્ડિયાને એક મોટો સંદેશ આપ્યો છે.

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે ટીમ ઈન્ડિયાને ચેતવણી આપી છે. સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપમાં, ટીમ T20 ફોર્મેટમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. જોકે, ટીમે આગામી ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં પોતાનું ટાઇટલ બચાવવું જ પડશે. રોહિત શર્માની કેપ્ટનશીપ અને રાહુલ દ્રવિડના કોચિંગ હેઠળ, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે T20 વર્લ્ડ કપ 2024 જીત્યો હતો. હવે, સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ અને ગૌતમ ગંભીરના કોચિંગ હેઠળ, ભારતે વિશ્વ ચેમ્પિયન તરીકે પોતાનું ટાઇટલ બચાવવું પડશે.

ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે હવે આ બાબતે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે માત્ર ત્રણ મહિના બાકી છે ત્યારે, ગંભીરે ભારતીય ખેલાડીઓને મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ આપી છે. ગંભીરનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે જેમાં તેણે પોતાની લાક્ષણિક શૈલીમાં ભારતીય ખેલાડીઓને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે તૈયાર રહેવા વિનંતી કરી છે.

બીસીસીઆઈ દ્વારા શેર કરાયેલા આ વીડિયોમાં ગૌતમ ગંભીરે કહ્યું, "અમારો ડ્રેસિંગ રૂમ પારદર્શક છે. અમે આને ચાલુ રાખવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે આગળ વધી રહ્યા છીએ. અમારે T20 વર્લ્ડ કપ માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર રહેવું પડશે. અમારી પાસે ફક્ત ત્રણ મહિના બાકી છે. તેથી, મને આશા છે કે બધા ખેલાડીઓ ફિટનેસનું મહત્વ સમજશે. અમે ઘરે રમીશું. અમે અમારી આક્રમકતા માટે જાણીતા છીએ. અમે વર્લ્ડ કપ માટે ફિટ રહેવા માંગીએ છીએ. અમારા ખેલાડીઓ ફિટનેસનું મહત્વ સમજશે."

2026નો T20 વર્લ્ડ કપ ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાશે. વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી 8 માર્ચ દરમિયાન રમાશે. એવા અહેવાલો છે કે ભારતમાં મેચો માટે મુંબઈ, દિલ્હી, ચેન્નાઈ, અમદાવાદ અને કોલકાતાને સ્થળ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. પાકિસ્તાન દ્વારા રમાનારી મેચો ફક્ત શ્રીલંકાના કોલંબો અને કેન્ડીમાં યોજાશે. જો પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો ફાઇનલ મેચ પણ કોલંબોમાં યોજાશે.

