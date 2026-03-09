ટીમ ઈન્ડિયાને વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનાવનાર બનશે, શ્રીલંકાની ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય કોચ
શ્રીલંકાએ ભૂતપૂર્વ ભારતીય મુખ્ય કોચ અને દક્ષિણ આફ્રિકાના ભૂતપૂર્વ ખેલાડીને ટીમના નવા મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.
Published : March 9, 2026 at 8:53 PM IST
GARY KIRSTEN HEAD COACH SRI LANKA: શ્રીલંકાની ક્રિકેટ ટીમે એક મોટો ફેરફાર કર્યો છે. શ્રીલંકાએ દક્ષિણ આફ્રિકાના ભૂતપૂર્વ ઓપનર ગેરી કિર્સ્ટનને, જે ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ હતા, તેમના નવા મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. કિર્સ્ટન શ્રીલંકાના ભૂતપૂર્વ મહાન સનથ જયસૂર્યાનું સ્થાન લેશે, જેમણે તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલા T20 વર્લ્ડ કપમાં શ્રીલંકાના સુપર 8 માંથી બહાર થયા બાદ પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું હતું. 2011 ના વિશ્વ કપના ખિતાબમાં ભારતનું નેતૃત્વ કરનાર કિર્સ્ટન હવે શ્રીલંકન ટીમના કોચ બનશે.
ભૂતપૂર્વ દક્ષિણ આફ્રિકાના ક્રિકેટર ગેરી કિર્સ્ટનને બે વર્ષના કરાર પર શ્રીલંકન ક્રિકેટ ટીમના નવા મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તેઓ ભૂતપૂર્વ શ્રીલંકન મહાન સનથ જયસૂર્યાનું સ્થાન લેશે અને 15 એપ્રિલથી ટીમ સાથે પોતાની ફરજ શરૂ કરશે. શ્રીલંકા ક્રિકેટે આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. કિર્સ્ટન તાજેતરમાં T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં નામિબિયા ક્રિકેટ ટીમના સલાહકારની ભૂમિકામાં જોવા મળ્યા હતા.
GARY KIRSTEN HAS BEEN APPOINTED AS SRI LANKA’S NEW HEAD COACH. 🇱🇰 pic.twitter.com/sh81eD50ls— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 9, 2026
હવે, શ્રીલંકાની ટીમ સાથે તેમનું સૌથી મોટું લક્ષ્ય આગામી વર્ષે દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયા દ્વારા સહ-યજમાનિત ICC ODI વર્લ્ડ કપ છે. શ્રીલંકા આ ટુર્નામેન્ટ માટે સીધા ક્વોલિફાય થવાનું લક્ષ્ય રાખશે. તેમની રમત કારકિર્દીની દ્રષ્ટિએ, કિર્સ્ટન 101 ટેસ્ટ અને 185 ODI રમ્યા છે. તેમનો પ્રભાવશાળી કોચિંગ રેકોર્ડ પણ છે.
2011 ODI વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા
ગેરી કિર્સ્ટને 2011 ICC ODI વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે ભારતને નંબર-વન ટેસ્ટ રેન્કિંગ સુધી પણ પહોંચાડ્યું. ત્યારબાદ, કિર્સ્ટને લગભગ બે વર્ષ સુધી દક્ષિણ આફ્રિકાનું કોચિંગ પણ કર્યું. બાદમાં એપ્રિલ 2024 માં તેમને પાકિસ્તાનના વ્હાઇટ-બોલ કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ બોર્ડ અને ખેલાડીઓ સાથેના મતભેદોને કારણે તેમનો કાર્યકાળ ટૂંકો કરવામાં આવ્યો હતો.
કિર્સ્ટનને ફ્રેન્ચાઇઝ ક્રિકેટમાં પણ અનુભવ છે. તેમણે IPL ટીમો રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) અને ગુજરાત ટાઇટન્સ સાથે કામ કર્યું છે. IPL 2022 માં, તેઓ ટીમના ટાઇટલ વિજેતા ડેબ્યૂ સીઝન દરમિયાન ટીમના બેટિંગ કોચ હતા.
આ પણ વાંચો: