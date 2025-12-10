ETV Bharat / sports

IPL 2026: મીની ઓક્શનમાં પસંદ થનારા આ 5 સૌથી યુવા ખેલાડીઓ, જેમના પર લાગશે બોલી

આ હરાજી આ મહિનાની 16મી તારીખે અબુ ધાબીમાં થશે.

IPL 2026 મીની ઓક્શન
IPL 2026 મીની ઓક્શન (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 10, 2025 at 8:42 PM IST

હૈદરાબાદ: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની મીની-હરાજી આ મહિનાની 16 તારીખે અબુ ધાબીમાં યોજાશે. હરાજી ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 2:30 વાગ્યે શરૂ થશે. 1,390 સ્થાનિક અને વિદેશી ખેલાડીઓએ સ્લોટ માટે નોંધણી કરાવી છે. જોકે, અંતિમ યાદીમાં 350 ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાંથી 240 ભારતીય ખેલાડીઓ છે. હરાજીમાં 110 વિદેશી ખેલાડીઓ પણ સામેલ થશે. આ હરાજી વિશ્વભરની પ્રતિભાઓને તકો પૂરી પાડશે. ઘણા યુવા ખેલાડીઓએ અંતિમ યાદીમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. ચાલો મીની-હરાજીમાં ભાગ લેનારા પાંચ સૌથી યુવા ખેલાડીઓ પર એક નજર કરીએ.

વાહિદુલ્લાહ ઝદરાન (અફઘાનિસ્તાન) 15/11/2007

વાહિદુલ્લાહ ઝદરાન એક અફઘાન ક્રિકેટર છે જે તેની આક્રમક બેટિંગ માટે જાણીતો છે. ઝદરાન હરાજીમાં સૌથી યુવા ખેલાડી છે. T20 અને ટેસ્ટ ફોર્મેટમાં તેની કુશળતા નોંધપાત્ર છે. અફઘાનિસ્તાનની U19 ટીમના મુખ્ય ખેલાડી, ઝદરાને 2025 માં ILT20 માં ગલ્ફ જાયન્ટ્સ માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેણે બે મેચમાં બે વિકેટ લીધી હતી.

આર.એસ. અમ્બ્રીશ (ભારત) 28/5/2007

આર.એસ. અમ્બ્રીશ ઉત્તમ બેટિંગ ટેકનિક અને પ્રભાવશાળી બોલિંગ કૌશલ્ય ધરાવતો પ્રતિભાશાળી ઓલરાઉન્ડર છે. 18 વર્ષની ઉંમરે, તેણે 2025 ના ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ સહિત અંડર-19 ક્રિકેટમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું, અને સ્થાનિક ક્રિકેટમાં તમિલનાડુનું પ્રતિનિધિત્વ પણ કર્યું હતું. તેણે 2025 માં પ્રથમ-વર્ગની ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.

સાહિલ પરીખ (ભારત) 7/6/2007

સાહિલ પરીખ એક શાનદાર બેટ્સમેન છે જે તેની ઝડપી સ્કોરિંગ ક્ષમતા અને ફિલ્ડિંગમાં ચપળતા માટે જાણીતો છે. મહારાષ્ટ્રના નાસિકમાં જન્મેલા, પરીખે ૧૭ વર્ષની ઉંમરે 2024 ના અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં પોતાનું ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેણે ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19 સામે 109* અને 20 રન બનાવીને ભારતના સેમિફાઇનલમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. યુવા ક્રિકેટમાં, તેણે 15 મેચોમાં 57.08 ની સરેરાશથી 685 રન બનાવ્યા છે (એક સદી, પાંચ અડધી સદી) અને 18.40 ની સરેરાશથી 25 વિકેટ લીધી છે, જેમાં 5/30ના આંકડાનો સમાવેશ થાય છે. પરીખ એક શાનદાર બોલર છે જેણે રણજી ટ્રોફી સહિત સ્થાનિક ક્રિકેટમાં મહારાષ્ટ્રનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે.

સાત્વિક દેશવાલ (ભારત) 23/3/2007

સાત્વિક દેશવાલ ડાબા હાથનો બેટ્સમેન અને જમણા હાથનો મધ્યમ બોલર છે. તેણે 2025 ઓસુન્ડુ એકોર્ડ વોરિયર્સ જેવી DT20 લીગમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું. ઘરેલુ ક્રિકેટમાં, તે પોંડિચેરી માટે રમે છે અને નેટ બોલર તરીકે RCBનો ભાગ હતો.

બાયંડા માજોલા (દક્ષિણ આફ્રિકા) 8/1/2007

બાયંડા માજોલા દક્ષિણ આફ્રિકાનો ક્રિકેટર છે. ડરબનમાં જન્મેલો, તે 18 વર્ષનો જમણો હાથનો ફાસ્ટ-મીડિયમ બોલર છે. માજોલા દક્ષિણ આફ્રિકાની અંડર-19 ટીમમાં ઉભરતો સ્ટાર છે અને તેણે ક્વાઝુલુ-નાતાલ યુવા ટીમોનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. SA20 હરાજીમાં પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સ દ્વારા તેની પસંદગી કરવામાં આવી હતી.

