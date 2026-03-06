ETV Bharat / sports

34 છગ્ગા, 39 ચોગ્ગા અને 499 રન; વાનખેડે ખાતે IND vs ENG સેમિફાઇનલ મેચમાં રેકોર્ડનો વરસાદ થયો

ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની બીજી સેમિફાઇનલ મેચ ભારત અને ઇંગ્લેન્ડની ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચમાં કુલ 499 રન બન્યા હતા.

IND vs ENG
IND vs ENG (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 6, 2026 at 2:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

RECORDS IND VS ENG MATCH: ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની બીજી સેમિફાઇનલ ગુરુવારે (5 માર્ચ) ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે રમાઈ હતી. મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં ભારતીય ટીમે છેલ્લી ઓવરમાં સાત રનથી રોમાંચક જીત મેળવી હતી. હવે 8 માર્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ફાઇનલમાં ભારતનો સામનો ન્યુઝીલેન્ડ સામે થશે. ન્યુઝીલેન્ડે પ્રથમ સેમિફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 9 વિકેટથી હરાવ્યું હતું.

મેચમાં કુલ રન: ભારત-ઇંગ્લેન્ડ મેચમાં કુલ 499 રન બન્યા હતા, જે T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ સ્કોર હતો. અગાઉ, 2016 માં ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાયેલી T20 વર્લ્ડ કપ મેચમાં 459 રન બન્યા હતા, જે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં બીજા ક્રમનો સૌથી વધુ કુલ સ્કોર હતો. દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ મેચ યાદીમાં ટોચ પર છે. 2023માં સેન્ચુરિયનમાં રમાયેલી મેચમાં કુલ 517 રન બન્યા હતા.

પુરુષોની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં સૌથી વધુ રન:

  • 517 રન - દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, સેન્ચુરિયન, 2023
  • 499 રન - ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ, વાનખેડે સ્ટેડિયમ, 2026
  • 496 રન - ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, તિરુવનંતપુરમ, 2026
  • 489 રન - ભારત વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, લોડરહિલ, 2016
  • 488 રન - ન્યુઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા, ઓકલેન્ડ, 2018
  • 488 રન - બલ્ગેરિયા વિરુદ્ધ સર્બિયા, સોફિયા, 2022

એક મેચમાં સૌથી વધુ બાઉન્ડ્રી: આ મેચમાં ભારતીય બેટ્સમેનોએ 19 છગ્ગા અને ઇંગ્લેન્ડના બેટ્સમેનોએ 15 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ પહેલી વાર છે જ્યારે T20 વર્લ્ડ કપ મેચમાં આટલા બધા છગ્ગા ફટકારવામાં આવ્યા છે. આ મેચમાં કુલ 73 બાઉન્ડ્રી (39 ચોગ્ગા અને 34 છગ્ગા) ફટકારવામાં આવ્યા હતા, જે T20 વર્લ્ડ કપ મેચમાં સૌથી વધુ રન છે. આ પહેલા 2016 માં, ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે આ જ મેદાન પર રમાયેલી મેચમાં 61 બાઉન્ડ્રી ફટકારવામાં આવી હતી.

T20 વર્લ્ડ કપ મેચમાં સૌથી વધુ છગ્ગા:

  • 34 છગ્ગા - ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ, વાનખેડે, 2026 સેમિફાઇનલ
  • 31 છગ્ગા - વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વિરુદ્ધ ઝિમ્બાબ્વે, વાનખેડે, 2026
  • 30 છગ્ગા - નેધરલેન્ડ વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ, સિલહટ, 2014
  • 28 છગ્ગા - ભારત વિરુદ્ધ ઝિમ્બાબ્વે, ચેન્નાઈ, 2026
  • 25 છગ્ગા - ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ઇટાલી, કોલકાતા, 2026

એક ઇનિંગમાં સૌથી વધુ છગ્ગા (T20 વર્લ્ડ કપ):

  • 19 છગ્ગા - નેધરલેન્ડ વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ, સિલહટ, 2014
  • 19 છગ્ગા - વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ ઝિમ્બાબ્વે, વાનખેડે, 2026
  • 19 છગ્ગા - ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ, વાનખેડે, 2026
  • 17 છગ્ગા - ભારત વિરુદ્ધ ઝિમ્બાબ્વે, ચેન્નાઈ, 2026
  • 16 છગ્ગા - ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ભારત, બ્રિજટાઉન, 2010

બેથેલની મોટી સિદ્ધિ: ઇંગ્લેન્ડના યુવા બેટ્સમેન જેકબ બેથેલે સેમિફાઇનલમાં શાનદાર 105 રન બનાવ્યા. બેથેલ T20 વર્લ્ડ કપ નોકઆઉટ મેચમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો છે. બેથેલે ન્યૂઝીલેન્ડના ફિન એલનનો રેકોર્ડ તોડ્યો, જેમણે પ્રથમ સેમિફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે અણનમ 100 રન બનાવ્યા હતા. બેથેલ T20 વર્લ્ડ કપમાં સદી ફટકારનાર ઇંગ્લેન્ડનો ચોથો બેટ્સમેન છે.

T20 વર્લ્ડ કપ નોકઆઉટ મેચોમાં સૌથી વધુ વ્યક્તિગત રન:

  • 105 રન - જેકબ બેથેલ વિરુદ્ધ ભારત, વાનખેડે, 2026 સેમિફાઇનલ
  • 100* રન - ફિન એલન વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા, કોલકાતા, 2026 સેમિફાઇનલ
  • 96* રન - તિલકરત્ને દિલશાન વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ, ધ ઓવલ, 2009 સેમિફાઇનલ
  • 89* રન - વિરાટ કોહલી વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ, મુંબઈ, 2016 સેમિફાઇનલ
  • 89 રન - સંજુ સેમસન વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ, વાનખેડે, 2026 સેમિફાઇનલ

T20 વર્લ્ડ કપમાં ઇંગ્લેન્ડ માટે સદી ફટકારનારા બેટ્સમેન:

  • 116* રન - એલેક્સ હેલ્સ વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, ચિત્તાગોંગ, 2014
  • 105રન - જેકબ બેથેલ વિરુદ્ધ ભારત, વાનખેડે, 2026
  • 101* રન - જોસ બટલર વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, શારજાહ, 2021
  • 100 રન - હેરી બ્રુક વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન, પલ્લેકેલે, 2026

બીજા ઘણા રેકોર્ડ: ભારતીય ટીમે આ મેચમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 253 રન બનાવ્યા. T20 વર્લ્ડ કપના નોકઆઉટ તબક્કામાં આ કોઈપણ ટીમનો સૌથી વધુ સ્કોર છે. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ભારતે 250 કે તેથી વધુ રન બનાવ્યા હોય તે આ પાંચમી વખત હતું. ભારતીય ટીમે વર્તમાન T20 વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધીમાં 88 છગ્ગા ફટકાર્યા છે, જે T20 વર્લ્ડ કપના એક જ આવૃત્તિમાં સૌથી વધુ છે. ઉપરાંત, સંજુ સેમસન હવે T20 વર્લ્ડ કપના એક જ આવૃત્તિમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનાર ભારતીય ખેલાડી બની ગયો છે. સંજુએ વર્તમાન વર્લ્ડ કપમાં 16 છગ્ગા ફટકાર્યા છે અને ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્માને પાછળ છોડી દીધો છે.

T20 વર્લ્ડ કપના એક જ આવૃત્તિમાં સૌથી વધુ છગ્ગા (ભારતીય બેટ્સમેન):

  • 16 છગ્ગા - સંજુ સેમસન (2026)
  • 15 છગ્ગા - રોહિત શર્મા (2024)
  • 15 છગ્ગા - શિવમ દુબે (2026)
  • 14 છગ્ગા - ઇશાન કિશન (2026)
  • 14 છગ્ગા - હાર્દિક પંડ્યા (2026)
  • 12 છગ્ગા - યુવરાજ સિંહ (2007)

T20 વર્લ્ડ કપની એક જ આવૃત્તિમાં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારનાર ટીમો:

  • 88 છગ્ગા - ભારત, 2026
  • 76 છગ્ગા - વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, 2026
  • 72 છગ્ગા - દક્ષિણ આફ્રિકા, 2026
  • 62 છગ્ગા - વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, 2024
  • 61 છગ્ગા - ભારત, 2024

T20I માં એક ટીમ માટે T20I માં સૌથી વધુ રન:

  • 6 વખત - ભારત
  • 5 વખત - સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ
  • 3 વખત - વેસ્ટ ઇન્ડીઝ
  • 3 વખત - ઝિમ્બાબ્વે
  • 3 વખત - સરે

T20I વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ ટીમ રન:

  • 260/6 - શ્રીલંકા વિરુદ્ધ કેન્યા, જોહાનિસબર્ગ, 2007
  • 256/4 - ભારત વિરુદ્ધ ઝિમ્બાબ્વે, ચેન્નાઈ, 2026
  • 254/6 - વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વિરુદ્ધ ઝિમ્બાબ્વે, વાનખેડે, 2026
  • 253/7 - ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ, વાનખેડે, 2026 સેમિ-ફાઇનલ

આ પણ વાંચો:

  1. સેમિ ફાઇનલમાં ભારતે ઇંગ્લેન્ડને હરાવી ફાઇનલમાં મારી એન્ટ્રી, સંજુ સેમસન મેન ઓફ ધ મેચ
  2. 18 મી ઓવર...જસપ્રીત બુમરાહને ઇશાન કિશનની 'ગ્રાન્ડ સેલ્યુટ', વીડિયો જોઈને દિલ ખુશ થઈ જશે

TAGGED:

RECORDS IND VS ENG 2ND MATCH
IND VS ENG 2ND SEMI FINAL
FULL LIST OF RECORDS IND VS ENG
IND VS ENG
IND VS ENG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.