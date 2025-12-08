ટેસ્ટ અને વનડે પછી, ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે હવે T20 શ્રેણી રમાશે; મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે?
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા પાંચ મેચની T20I શ્રેણી રમશે. પ્રથમ T20I મંગળવારે (9 ડિસેમ્બર) કટકમાં રમાશે.
IND vs SA T20I: દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટેસ્ટ શ્રેણી ગુમાવ્યા બાદ, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે જોરદાર વાપસી કરી અને ODI શ્રેણી જીતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી 2-1 થી જીતી. વિરાટ કોહલીએ ODI શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેણે સતત બે સદી અને એક અડધી સદીની મદદથી 300 થી વધુ રન બનાવ્યા. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા હવે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમશે. ભારત આ શ્રેણીમાં વિરાટ કોહલીની સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શકશે નહીં. T20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં કેપ્ટનનો પણ સમાવેશ થાય છે. સૂર્યકુમાર યાદવ ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. T20 શ્રેણી દ્વારા, ભારતીય ટીમ આગામી વર્ષના T20 વર્લ્ડ કપ માટે યોગ્ય ટીમ શોધી કાઢશે.
બંને ટીમોમાં આક્રમક ખેલાડીઓ
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા T20 શ્રેણી માટે પહેલાથી જ પોતાની ટીમોની જાહેરાત કરી ચૂક્યા છે. એડન માર્કરામ દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. બંને ટીમોમાં ઘણા મુખ્ય ખેલાડીઓ છે જે એકલા હાથે મેચનું પરિણામ બદલી શકે છે. ભારતીય ટીમમાં અભિષેક શર્મા અને તિલક વર્મા જેવા ટી20 સ્પેશિયાલિસ્ટ છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમમાં કેપ્ટન માર્કરામ અને બ્રેવિસ જેવા યુવા સ્ટાર ખેલાડીઓ છે. શુભમન ગિલ અને જસપ્રીત બુમરાહ પણ ટી20 શ્રેણી માટે વાપસી કરશે. ઇજાને કારણે ગિલને ODI શ્રેણીમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો. જસપ્રીત બુમરાહને પણ ODI શ્રેણી માટે આરામ આપવામાં આવ્યો હતો. હાર્દિક પંડ્યા પણ T20 માં પોતાની પરાક્રમ દર્શાવતો જોવા મળશે.
ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા T20 મેચ ક્યારે રમાશે
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે મંગળવારે કટકમાં પહેલી T20 મેચ રમાશે. શ્રેણીની બીજી T20 મેચ 11 ડિસેમ્બરે નવા ચંદીગઢમાં રમાશે, જ્યારે ત્રીજી 14 ડિસેમ્બરે ધર્મશાળામાં રમાશે. ચોથી T20 મેચ 17 ડિસેમ્બરે લખનૌમાં અને પાંચમી અને છેલ્લી T20 મેચ 19 ડિસેમ્બરે અમદાવાદમાં રમાશે. બધી મેચ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે. ટોસ મેચના અડધા કલાક પહેલા, સાંજે 6:30 વાગ્યે થશે.
T20 શ્રેણી માટે બંને ટીમઃ
ભારત: સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શુભમન ગિલ, અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, જીતેશ શર્મા, સંજુ સેમસન, જસપ્રિત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા અને વોશિંગ્ટન સુંદર,
દક્ષિણ આફ્રિકા: એઇડન માર્કરામ (કેપ્ટન), ઓટ્ટનીએલ બાર્ટમેન, કોર્બિન બોશ, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), ડોનોવન ફરેરા, રીઝા હેન્ડ્રીક્સ, માર્કો જેન્સેન, કેશવ મહારાજ, ડેવિડ મિલર, જ્યોર્જ લિન્ડે, લુંગી એનગિડી, એનરિચ નોર્ટજે, સેન્ટ લુથોન, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ
