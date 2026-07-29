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શાકભાજી વેચી, ઇ-રિક્ષા ચલાવી; પેરાલિફ્ટિંગમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનારા એથલિટની સંઘર્ષની કહાની

કોમનવેલ્થ ગેમ્સ પેરાલિફ્ટિંગમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનારા એથલિટનું ગાંધીનગરમાં ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.

કોમનવેલ્થ ગેમ્સ પેરાલિફ્ટિંગમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનારા એથલિટનું ગાંધીનગરમાં ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ પેરાલિફ્ટિંગમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનારા એથલિટનું ગાંધીનગરમાં ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 8:25 AM IST

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ગાંધીનગર: કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પેરા પાવરલિફ્ટિંગમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતીને ઝંડુ કુમારે ઇતિહાસ રચ્યો છે. બિહારના ઝંડુ કુમારે સાબિત કરી દીધું કે અડગ મન હોય તો મુશ્કેલીઓ પણ માર્ગ બદલે છે. ઝંડુ કુમાર એક સમયે શાકભાજી વેચતો અને ઇ-રિક્ષા ચલાવીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતો હતો. ઝંડુ કુમારે કઠોર પરિશ્રમ અને ખેલદિલીના જોરે ગ્લાસગો ખાતે યોજાયેલી પેરા લિફ્ટિંગ ગેમ્સમાં બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો છે.

ઝંડુ કુમારનું ગાંધીનગરમાં ભવ્ય સ્વાગત

ગાંધીનગર સ્થિત સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (SAI)માં તાલી મેળવતા આ યુવા ખેલાડીઓ પોતાની અદભુત સિદ્ધિથી સમગ્ર દેશ અને રાજ્યનું ગૌરવ વધાર્યું છે.ઝંડુ કુમાર ગાંધીનગર આવતા તેમનું સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા ખાતે ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.

કોમનવેલ્થ ગેમ્સ પેરાલિફ્ટિંગમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનારા એથલિટનું ગાંધીનગરમાં ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું (ETV Bharat Gujarat)

અનેક મુશ્કેલીઓ આવી પણ હાર ના માની

દેશમાં અનેક લોકો સામાન્ય મુશ્કેલીઓ આવતા આત્મહત્યા કરીને જીવન ગુમાવી બેસે છે. શારીરિક રીતે સશક્ત હોવા છતાં લોકો નવરા બેસી રહેતા હોય છે અને જો કોઈ તેમને ટિપ્પણી કરે કે કામ ધંધો કરવાની વાત કરે તો બહાના બતાવતા હોય છે. જન્મથી જ પોલિયોગ્રસ્ત રહેલા બિહારના નાલંદા જિલ્લાના હરનોત ગામના ઝંડુ કુમારે દેશનું ગૌરવ વધાર્યું છે. 23 તારીખે ગ્લાસગો ખાતે પેરા લિફ્ટિંગ ગેમ્સમાં ગાંધીનગર સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (SAI)માં તાલીમ મેળવતા ઝંડુ કુમાર, હરપ્રીત કોર અને સાગર થરોટ ભાગ લેવા પહોંચ્યા હતા જેમાં ઝંડુ કુમારે બ્રોન્ઝ મેડલ જીતીને દેશનું ગૌરવ વધાર્યું છે.

ઝંડુ કુમાર કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા બાદ દિલ્હી આવ્યા હતા જ્યાં ખેલ મંત્રી મનસુખ માંડવિયા દ્વારા તેમનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું અને 10 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ આપ્યું હતું. ઝંડુ કુમાર તેમના બે સાથીઓ સાથે ગાંધીનગર આવ્યા હતા, જ્યાં તેમનું ઢોલ નગારા વગાડીને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ઝંડુ કુમારે આ દરમિયાન વૃદ્ધારોપણ પણ કર્યું હતું.

ઝંડુ કુમારે શાકભાજી વેચી, ઇ-રિક્ષા પણ ચલાવી

ઝંડુ કુમારના સંઘર્ષની વાત કરીએ તો વિકલાંગતા સાથે જન્મેલા આ એથલિટે શરૂઆતમાં શાકભાજી પણ વેચી હતી અને ત્યારબાદ રિક્ષા ચલાવવાનું પણ પસંદ કર્યું. બોડી બિલ્ડિંગનો શોખ હોવાના કારણે ઝંડુ કુમારે દિલ્હીમાં યોજાયેલી એક સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો. આ સ્પર્ધા તેઓ હારી ગયા હતા પણ નસીબ ચમકી ગયું હતું. આ સમય દરમિયાન તેમનો પરિચય રાજેન્દ્રસિંહ નામના વ્યક્તિ સાથે થયો. તે આ સ્પર્ધાનું કોચિંગ આપતા હતા. કોચને મળ્યા બાદ તેમને તૈયારીઓ ચાલુ કરી અને પરિણામ હાલ દેશ સમક્ષ છે. ઝંડુ કુમાર અન્ય લોકો માટે પણ પ્રેરણા બન્યા છે અને સખત મહેનત કરવાની સલાહ આપી છે.

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