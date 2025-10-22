ફ્રેન્ચ ઓપન બેડમિન્ટન: ભારતને લાગ્યો મોટો ઝટકો, લક્ષ્ય સેન પહેલા રાઉન્ડમાં જ બહાર
લક્ષ્ય સેન પોતાની પહેલી મેચ આયર્લેન્ડના ન્હાટ ન્ગ્યુએન સામે 7-21, 16-21થી હારી ગયો.
Published : October 22, 2025 at 2:19 PM IST
પેરિસ: ભારતીય બેડમિન્ટન ખેલાડી લક્ષ્ય સેનનો પેરિસમાં ચાલી રહેલી ફ્રેન્ચ ઓપન સુપર 750 બેડમિન્ટન ટુર્નામેન્ટમાં નિરાશાજનક શરૂઆત રહી, પુરુષોની સિંગલ્સના પહેલા રાઉન્ડમાં 38 મિનિટની મેચમાં આઇરિશ ખેલાડી સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
આ મહિનાની શરૂઆતમાં હોંગકોંગ ઓપન ફાઇનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન બાદ વિશ્વ ક્રમાંક 16, લક્ષ્ય સેન, 29મા ક્રમાંકિત આઇરિશ ખેલાડી નહાટ ગોયાન સામે 7-21, 16-21થી હારી ગયો. નોંધનીય છે કે ગયા અઠવાડિયે ડેનમાર્ક ઓપનમાં નહાટ લક્ષ્ય સેન સામે હારી ગયો હતો.
FRENCH OPEN WORLD TOUR 750— Badminton Ireland (@irishbadminton) October 21, 2025
Nhat Nguyen 🇮🇪 is through to the last 16 of the French Open World Tour 750 with a fantastic win over World number 16 Lakshya Sen 🇮🇳.
Nhat was able to overturn the result from last week’s Denmark taking the match in straight games 21-7 21-16 👏💪☘️ pic.twitter.com/hjVUQQ1Hgk
ફ્રેન્ચ ઓપનની પોતાની પહેલી જ મેચમાં, લક્ષ્ય સેને શ્રેણીબદ્ધ ભૂલો કરી, જેના કારણે તેના પ્રતિસ્પર્ધીને મેચ પર નિયંત્રણ મેળવવામાં મદદ મળી.
લક્ષ્ય રમતની શરૂઆતમાં 2-7થી પાછળ પડી ગયો, અને રેલીઓમાં સખત મહેનત કરવા છતાં, તે સરળતાથી પોઈન્ટ કન્વર્ટ કરવામાં અસમર્થ રહ્યો. બ્રેક સુધીમાં, તે છ પોઈન્ટ પાછળ હતો, અને અંતર ફક્ત એટલું જ વધ્યું કારણ કે ન્હાટે 19-7 ની લીડ મેળવી અને પછી ક્રોસ-કોર્ટ વિનર સાથે પ્રથમ ગેમ 21-7 થી સીલ કરી.
Will they be third time lucky?— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 21, 2025
Satwik-Chirag return to France eyeing another title win after 2022 & 2024! 💪
Lakshya, Ayush & Anmol ready to battle it out in singles too. 🇮🇳#SatChi #BadmintonIndia #FrenchOpen2025 #RoadToParis@lakshya_sen pic.twitter.com/odzo3ee0KY
ભારતીય શટલરને બીજી ગેમમાં પણ ખાસ રાહત મળી નહીં, કારણ કે આઇરિશ ખેલાડીએ 6-1 ની લીડ મેળવી. લક્ષ્યે થોડા સમય માટે અંતર ઘટાડીને 4-6 કર્યું, પરંતુ થોડા ખોટા સ્ટ્રોકથી ન્હાટે સંપૂર્ણ નિયંત્રણ મેળવ્યું અને 11-5 ની લીડ સાથે રમતના મધ્ય બ્રેકમાં પ્રવેશ કર્યો.
બ્રેક પછી, લક્ષ્યે પુનરાગમનના સંકેતો દર્શાવ્યા, કેટલાક ચોક્કસ સ્મેશ અને ફ્લિક્સ સાથે અંતર ઘટાડીને 11-15 કર્યું. એક સમયે સ્કોર 14-17 પર પહોંચી ગયો હતો, પરંતુ લક્ષ્ય તેને પકડી શક્યો નહીં, અને બીજી ગેમ 21-16 થી હારી ગયો.
