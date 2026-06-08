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French Open: એલેક્ઝાન્ડર ઝ્વેરેવે જીત્યો કેરિયરનો પહેલો ગ્રાન્ડ સ્લેમ, ફાઈનલમાં ફ્લાવિયો કોબોલીને હરાવ્યો

જર્મનીના એલેક્ઝાન્ડર ઝ્વેરેવે ફ્રેન્ચ ઓપન 2026 મેન્સ સિંગલ્સ ટાઇટલ જીત્યું છે. ઝ્વેરેવે ફાઇનલમાં ઇટાલીના ફ્લેવિયો કોબોલીને હરાવીને પોતાના કરિયરનો પહેલો ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીતવામાં સફળતા મેળવી.

ALEXANDER ZVEREV
ALEXANDER ZVEREV (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 8, 2026 at 2:44 PM IST

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FRENCH OPEN 2026: જર્મનીના બીજા ક્રમાંકિત એલેક્ઝાન્ડર ઝ્વેરેવે 7 જૂનના રોજ યોજાયેલી ફ્રેન્ચ ઓપન ફાઇનલમાં 14મા ક્રમાંકિત ફ્લાવિયો કોબોલીને હરાવીને પોતાનું પહેલું ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ જીત્યું. ઝ્વેરેવે ફાઇનલમાં કોબોલીને 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1થી હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું. તે અગાઉ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન અને યુએસ ઓપનમાં રનર-અપ રહ્યો હતો. ઝ્વેરેવના કારકિર્દીનો આ બીજો ફ્રેન્ચ ઓપન ફાઇનલ હતો, અને તે વિજય મેળવવામાં સફળ રહ્યો.

ફ્લાવિયો કોબોલીએ પહેલા સેટમાં અનેક ભૂલો કરી

મેચના શરૂઆતના સેટમાં, યુવાન ઇટાલિયન ખેલાડી ફ્લાવિયો કોબોલીએ ખૂબ જ અસ્થિર દેખાડ્યું અને શ્રેણીબદ્ધ ભૂલો કરી, જેના કારણે એલેક્ઝાન્ડર ઝ્વેરેવ પરિસ્થિતિનો લાભ લઈ શક્યો. જોકે, કોબોલીએ હાર માનવાનો ઇનકાર કર્યો; તેણે શાનદાર વાપસી કરીને બીજો સેટ 6-4થી જીત્યો. ત્રીજો સેટ હારી ગયો હોવા છતાં, તેણે ચોથા સેટમાં જોરદાર લડાઈ આપી, ટાઇ-બ્રેક દ્વારા જીતીને સ્પર્ધાને રોમાંચક બનાવી. છતાં, નિર્ણાયક પાંચમા સેટમાં, ઝ્વેરેવે શરૂઆતથી જ કોબોલી પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું. ઝ્વેરેવે પાંચમો સેટ 6-1થી જીત્યો, જેનાથી ઇતિહાસ રચાયો.

ઝ્વેરેવેની ગ્રાન્ડ સ્લેમ ફાઇનલમાં ત્રીજી હાર

2026 ફ્રેન્ચ ઓપન જીતતા પહેલા, એલેક્ઝાન્ડર ઝ્વેરેવ ત્રણ ગ્રાન્ડ સ્લેમ ફાઇનલમાં પહોંચ્યો હતો પરંતુ તે દરેકમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તેણે પહેલી વાર 2020 યુએસ ઓપન ફાઇનલમાં ડોમિનિક થિએમ સામે પાંચ સેટની કઠિન મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ત્યારબાદ, 2024 ફ્રેન્ચ ઓપન ફાઇનલમાં તેને કાર્લોસ અલ્કારાઝ સામે પાંચ સેટની રોમાંચક મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ત્યારબાદ, 2025 ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ફાઇનલમાં, જાનિક સિનરે તેને સીધા સેટમાં હરાવ્યો.

ALEXANDER ZVEREV
ALEXANDER ZVEREV (AP)

ઝ્વેરેવને કેટલી ઈનામી રકમ મળી?

ફ્રેન્ચ ઓપન 2026 ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં, પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બંને શ્રેણીના વિજેતાઓને સમાન ઈનામી રકમ આપવામાં આવી હતી. મહિલા સિંગલ્સનો ખિતાબ યુવાન રશિયન ખેલાડી મીરા એન્ડ્રીવાએ જીત્યો હતો, જેને ઈનામી રકમમાં €2.8 મિલિયન (આશરે ₹30.80 કરોડ) મળ્યા હતા. આ દરમિયાન, જર્મનીના એલેક્ઝાન્ડર ઝ્વેરેવે ઇટાલીના ફ્લેવિયો કોબોલીને હરાવીને પુરુષોના સિંગલ્સનો ખિતાબ જીત્યો હતો, અને તેને પણ ઈનામ તરીકે ₹30.80 કરોડ મળ્યા હતા. આ ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં આપવામાં આવતી ઈનામી રકમ વિશ્વની સૌથી મોટી ક્રિકેટ લીગ IPL ની વિજેતા ટીમને આપવામાં આવેલા ઈનામ કરતાં લગભગ ₹10 કરોડ વધુ છે. RCB ને IPL 2026નો ખિતાબ જીત્યા બાદ ₹20 કરોડ મળ્યા હતા.

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TAGGED:

FRENCH OPEN 2026
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ALEXANDER ZVEREV
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