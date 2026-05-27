17 વર્ષીય ફ્રેન્ચ ખેલાડીએ રચ્યો ઈતિહાસ, મારિન સિલિકને હરાવીને મોટો અપસેટ સર્જ્યો
Published : May 27, 2026 at 4:02 PM IST
FRENCH OPEN: મોઈસ કુઆમે ફ્રેન્ચ ઓપનમાં પોતાનું ગ્રાન્ડ સ્લેમ ડેબ્યૂ યાદગાર બનાવ્યું. 17 વર્ષીય ફ્રેન્ચ ખેલાડીએ ભૂતપૂર્વ યુએસ ઓપન ચેમ્પિયન મારિન સિલિકને 7-6 (4), 6-2, 6-1થી હરાવીને મોટો અપસેટ સર્જ્યો. રોલેન્ડ ગેરોસમાં ઘરઆંગણાના દર્શકો સામે રમતા, કુઆમે તેની રમતમાં નોંધપાત્ર પરિપક્વતા દર્શાવી. વિશ્વમાં 318મા ક્રમે, મોઈસ કુઆમે 2008 કે તે પછી જન્મેલા ગ્રાન્ડ સ્લેમ મેચ જીતનાર પ્રથમ પુરુષ ખેલાડી બન્યા.
સૌથી યુવા ફ્રેન્ચ ખેલાડી
તે 1991 પછી રોલેન્ડ ગેરોસમાં મેચ જીતનાર સૌથી યુવા ફ્રેન્ચ ખેલાડી પણ બન્યો. મેચ પછી, કુઆકોડે કહ્યું, "મને ખૂબ સારું લાગ્યું. અમે ટીમ સાથે રણનીતિ પર વ્યાપકપણે કામ કર્યું હતું. મને વાતાવરણ અને ભીડનો સારો ખ્યાલ હતો, જેનાથી મને આત્મવિશ્વાસ મળ્યો."
French gem Moise Kouame's first round highlights 💎#RolandGarros
કોકો ગૌફે ચેમ્પિયનની કુશળતા દર્શાવી
દરમિયાન, ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન કોકો ગૌફે તેના દેશબંધુ ટેલર ટાઉનસેન્ડને 6-4, 6-0 થી હરાવીને બીજા રાઉન્ડમાં પ્રવેશ કર્યો. જોકે મેચની શરૂઆત ગૌફ માટે સરળ ન હતી - કારણ કે ટાઉનસેન્ડે પહેલી જ ગેમમાં તેની સર્વિસ તોડી હતી - ગૌફે છેલ્લી 12 રમતોમાંથી 11 જીતીને નોંધપાત્ર વાપસી કરી. ટાઉનસેન્ડ બીજા સેટમાં એક પણ ગેમ જીતવામાં નિષ્ફળ રહી. ગૌફ હવે સતત સાતમી વખત ફ્રેન્ચ ઓપનના બીજા રાઉન્ડમાં પહોંચી છે.
સબાલેન્કા અને ઓસાકાએ વિજયી શરૂઆત કરી
વિશ્વની નંબર 1 ખેલાડી આર્યના સબાલેન્કાએ સ્પેનની જેસિકા બૌઝાસ માનેરોને 6-4, 6-2થી હરાવીને બીજા રાઉન્ડમાં પ્રવેશ કર્યો. ગરમ હવામાન અને ઝડપી ક્લે કોર્ટ પર, સબાલેન્કાએ નેટ પર આક્રમક રમત દર્શાવી. મેચ પછી, તેણીએ ટિપ્પણી કરી, "મારી રમતનો સૌથી આનંદપ્રદ ભાગ નેટ પર પોઈન્ટ જીતવાનો છે. મેં મારી રમતના આ ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર સુધારો કર્યો છે, અને મને તેનો ગર્વ છે." દરમિયાન, નાઓમી ઓસાકાએ જર્મનીની લૌરા સિગમન્ડને 6-3, 7-6(3) થી હરાવીને આગલા રાઉન્ડમાં પ્રવેશ કર્યો. ઓસાકાએ દબાણ હેઠળ સંયમ દર્શાવ્યો અને સીધા સેટમાં વિજય મેળવ્યો.
ડેનિલ મેદવેદેવ પહેલા જ રાઉન્ડમાં બહાર
પુરુષોની સિંગલ્સમાં, ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો અપસેટ જોવા મળ્યો કારણ કે રશિયન સ્ટાર ડેનિલ મેદવેદેવ પહેલા જ રાઉન્ડમાં બહાર થઈ ગયો. ઓસ્ટ્રેલિયાના એડમ વોલ્ટને પાંચ સેટના રોમાંચક મુકાબલામાં મેદવેદેવને 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 થી હરાવ્યો. વિશ્વમાં 97મા ક્રમાંકિત વોલ્ટને તેની કારકિર્દીની સૌથી મોટી જીત મેળવવા માટે બહાદુરીથી લડત આપી. ગ્રીસના સ્ટેફાનોસ સિત્સિપાસ પણ આગળના રાઉન્ડમાં આગળ વધ્યા; તેમના પ્રતિસ્પર્ધી, એલેક્ઝાન્ડ્રે મુલર, ઈજાને કારણે મેચ પૂર્ણ કરી શક્યા નહીં.
ગરમ મોસમ ચર્ચાનો વિષય બન્યો
સતત ત્રીજા દિવસે, રોલેન્ડ ગેરોસમાં તાપમાન 32 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચવાની ધારણા છે. ગરમ હવામાનને કારણે ક્લે કોર્ટ ઝડપથી સુકાઈ રહ્યા છે, જેના પરિણામે રમતની ગતિ સામાન્ય કરતાં વધુ ઝડપી બની રહી છે. ઘણા ખેલાડીઓએ નેટ પર આક્રમક યુક્તિઓનો ઉપયોગ કર્યો, જે તેમના માટે સફળ સાબિત થઈ. ફ્રેન્ચ ઓપનના પ્રારંભિક તબક્કામાં, યુવા ખેલાડીઓની તેજસ્વીતા, મોટા અણધાર્યા પરિણામો અને અનુભવી ખેલાડીઓ દ્વારા મજબૂત શરૂઆતે આ ટુર્નામેન્ટને અત્યંત રોમાંચક બનાવી દીધી છે.
