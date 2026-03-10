ICC એ ટીમ ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટની કરી જાહેરાત, ચાર ભારતીય ખેલાડીઓનો સમાવેશ કરાયો
ટીમ ઈન્ડિયાની T20 વર્લ્ડ કપ જીત બાદ, ICC એ તેની ટીમ ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટની જાહેરાત કરી. ICC એ તેની ટીમમાં ચાર ભારતીય ખેલાડીઓનો સમાવેશ કર્યો.
ICC T20 WC TEAM OF THE TOURNAMENT: ટીમ ઈન્ડિયાએ ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને સતત બીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યો. ભારતીય ટીમની જીત બાદ, ICC એ આ વર્લ્ડ કપ માટે ટીમ ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટની જાહેરાત કરી. તેમની ટીમમાં ચાર ભારતીય ખેલાડીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ સૂર્યકુમાર યાદવ અને અભિષેક શર્મા જેવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો ન હતો. ભારત ઉપરાંત, દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઇંગ્લેન્ડના બે-બે ખેલાડીઓનો તેમની ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે પાકિસ્તાન, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને ઝિમ્બાબ્વેના એક-એક ખેલાડીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.
શેડલી-શાન શાલ્કવિક 12મો ખેલાડી
ICC એ પોતાની ટીમમાં પાકિસ્તાનના સાહિબજાદા ફરહાન અને ટીમ ઈન્ડિયાના સંજુ સેમસનનો ઓપનર તરીકે સમાવેશ કર્યો છે. સાહિબજાદા ફરહાન ટુર્નામેન્ટનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો. દરમિયાન, ટીમ ઈન્ડિયાનો ડેશિંગ બેટ્સમેન ઈશાન કિશન ટીમમાં ત્રીજા નંબરે છે. ઈશાન ટુર્નામેન્ટમાં ચોથા ક્રમે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો. ટુર્નામેન્ટના ગ્રુપ સ્ટેજમાં શાનદાર બોલિંગ કરનાર યુએસએના શેડલી-શાન શાલ્કવિકને પણ 12મા ખેલાડી તરીકે ICCની ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
ચાર ભારતીય ખેલાડીઓનો સમાવેશ
ICC એ પ્રદર્શનના આધારે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ટીમ ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ માટે ખેલાડીઓની પસંદગી કરી છે. ICC ની ટીમ ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટમાં ચાર ભારતીય ખેલાડીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ ટીમમાં હાર્દિક પંડ્યા અને જસપ્રીત બુમરાહ સાથે સંજુ સેમસન અને ઇશાન કિશનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ ચાર ખેલાડીઓએ આ વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઇન્ડિયાની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
ઝિમ્બાબ્વેના ફાસ્ટ બોલરનો સમાવેશ
ઝિમ્બાબ્વેએ આ T20 વર્લ્ડ કપમાં પોતાના પ્રદર્શનથી બધાને પ્રભાવિત કર્યા. તેમના ફાસ્ટ બોલર બ્લેસિંગ મુઝારાબાનીએ પણ ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું. આ દરમિયાન, ઇંગ્લેન્ડના બે ખેલાડીઓ, વિલ જેક્સ અને આદિલ રશીદ, પણ ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું. વિલ જેક્સે આ વર્લ્ડ કપના સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને પહોંચવામાં મદદ કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. આદિલ રશીદે આ વર્લ્ડ કપમાં બોલ સાથે પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું.
માર્કરામને ટીમનો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો
દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન એડન માર્કરામને પણ ICC ટીમ ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટમાં સ્થાન મળ્યું, જ્યારે તેમના સાથી લુંગી ન્ગીડીને પણ ICC ટીમમાં સ્થાન મળ્યું. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, ICC એ માર્કરામને તેમની ટીમના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યા. વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ઓલરાઉન્ડર જેસન હોલ્ડરે પણ સાત મેચમાં 10 વિકેટ લીધી.
ICC ની ટુર્નામેન્ટ ટીમ: સાહિબજાદા ફરહાન, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), ઈશાન કિશન, એડન માર્કરામ (કેપ્ટન), હાર્દિક પંડ્યા, વિલ જેક્સ, જેસન હોલ્ડર, જસપ્રીત બુમરાહ, લુંગી ન્ગીડી, આદિલ રશીદ, બ્લેસિંગ મુઝારાબાની, શાદલી શાન શાલ્કવિક (12મો ખેલાડી)
