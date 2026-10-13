ક્રિકેટ જગતમાં શોકની લહેર, ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરનું 36 વર્ષની વયે નિધન
ICC મહિલા અમ્પાયર અને ઝિમ્બાબ્વેની ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર સારાહ દામ્બાનેવાનાના 36 વર્ષની વયે અવસાનથી ક્રિકેટ જગત શોકમાં છે.
Published : October 13, 2026 at 1:49 PM IST
ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટ શોકમાં છે. ઝિમ્બાબ્વે મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર અને અમ્પાયર સારાહ દામ્બાનેવાનાનું 36 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટ બોર્ડે સારાહના નિધનના દુઃખદ સમાચાર શેર કરતા એક નિવેદન બહાર પાડ્યું. માર્ચ મહિનાથી તેમની તબિયત બગડી ગઈ હતી અને તેઓ હોસ્પિટલમાં હતા. જીવન માટે લડતા લડતા તેણીએ પોતાની ઇજાઓને કારણે દમ તોડી દીધો. તેઓ ICC મહિલા અમ્પાયર ટીમનો ભાગ હતા અને ભારત માટે ઘણી મેચોમાં અમ્પાયરિંગ પણ કરી હતી.
ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટે એક નિવેદન જારી કર્યું
ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટ બોર્ડના પ્રમુખ ત્સાવાંગવા મુકુહલાનીએ સારાહ દામ્બાનેવાનાના યોગદાન વિશે વાત કરી અને એક નિવેદનમાં તેમને યાદ કર્યા. તેમણે કહ્યું, "સારાએ ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટને એક ખેલાડી અને અમ્પાયર તરીકે સેવા આપી. તેમની ક્ષમતાઓએ તેમને વિશ્વભરમાં ઓળખ અપાવી. વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં તેમને અમ્પાયર કરતા જોવું એ આપણા ક્રિકેટ બોર્ડ અને આપણા દેશ માટે ગર્વની ક્ષણ હતી."
Remembering Sarah Dambanevana. May her legacy live on. 🕊️ https://t.co/0INJ7XeLp3— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) October 13, 2026
મુકુહલાનીએ આગળ કહ્યું, "તેણીએ ઝિમ્બાબ્વેની બધી મહિલાઓને બતાવ્યું કે મર્યાદિત તકો હોવા છતાં રમતના ટોચના સ્તરે તેમનું સ્થાન કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું. તેણીની સિદ્ધિઓએ ઘણી અન્ય મહિલાઓ માટે માર્ગ મોકળો કર્યો અને તેમને તેમના સપનાઓને પૂર્ણ કરવાનો આત્મવિશ્વાસ આપ્યો. અમે તેણીને હંમેશા યાદ રાખીશું. તેણીના નિધનથી અમારા ક્રિકેટ પરિવારમાં એક ખાલીપો છવાઈ ગયો છે. જોકે, તેણીએ જે ઉદાહરણ સ્થાપિત કર્યું છે તે આવનારી પેઢીઓને પ્રેરણા આપશે."
Former Zimbabwe player and international umpire Sarah Dambanevana has died aged 36 https://t.co/zgXdoq3iTV— Cricinfo (@cricinfo) October 13, 2026
સારાહ દામ્બાનેવાનાની કારકિર્દી કેવી રહી?
સારાહ દામ્બાનેવાનાએ 2009 માં પોતાનું ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને 2014 સુધી ઝિમ્બાબ્વે મહિલા ટીમનો ભાગ રહી હતી. 2022 માં, તેણીએ પોતાની અમ્પાયરિંગ કારકિર્દી શરૂ કરી અને ICC ના ડેવલપમેન્ટલ પેનલ ઓફ અમ્પાયર્સનો ભાગ બની. તેણીએ સૌપ્રથમ અંડર-19 મહિલા ક્રિકેટમાં અમ્પાયરિંગ કર્યું, ત્યારબાદ ICC એ તેણીને સિનિયર આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં અમ્પાયરિંગ કરવાની તક આપી.
તેણીએ 2 સપ્ટેમ્બર, 2023 ના રોજ પોતાની અમ્પાયરિંગ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી, અને ત્યારબાદ 2024 મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ અને 2025 મહિલા ODI વર્લ્ડ કપમાં અમ્પાયરિંગ કર્યું. તેણીએ શ્રીલંકા સામે ભારતના વર્લ્ડ કપ મેચમાં રેફરી તરીકે પણ સેવા આપી. તેણીએ કુલ 63 સિનિયર આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં અમ્પાયરિંગ કર્યું છે, જેમાં 42 મહિલા T20I, 11 મહિલા ODI અને 10 પુરુષોની T20Iનો સમાવેશ થાય છે.
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