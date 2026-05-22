ETV Bharat / sports

WWE ચેમ્પિયનનું 41 વર્ષની વયે નિધન, 16 વખતના ટાઇટલ વિજેતાએ આપી શ્રદ્ધાંજલિ

WWE ચાહકો માટે માઠા સમાચાર આવ્યા છે. એક ભૂતપૂર્વ ચેમ્પિયને નાની ઉંમરે દુનિયાને અલવિદા કહી દીધું છે. સમગ્ર રેસલિંગ જગતમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

Kyle Busch Passes Away
Kyle Busch Passes Away (AFP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 22, 2026 at 2:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kyle Busch Passes Away: ભૂતપૂર્વ WWE ચેમ્પિયનનું અવસાન: હાલમાં, WWE માં સેટરડે નાઇટ મેઈન ઇવેન્ટ અને ક્લેશ ઇન ઇટાલી 2026 માટે તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. ચાહકો બંને શો માટે અતિ ઉત્સાહિત છે, અને આ ઇવેન્ટ્સની મેચોની જાહેરાત પહેલાથી જ થઈ ગઈ છે. બ્રોક લેસ્નર પણ નિવૃત્તિમાંથી વાપસી કરી ચૂક્યા છે. જો કે, આ બધા વચ્ચે, કેટલાક દુ:ખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે, જે ખાસ કરીને અમેરિકન મોટરસ્પોર્ટ્સ સમુદાય માટે આઘાતજનક છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે NASCAR ના કાયલ બુશનું 41 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. તેઓ ભૂતપૂર્વ WWE 24/7 ચેમ્પિયન પણ હતા. WWE સહિત સમગ્ર વિશ્વમાં હવે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

કાયલ બુશે દુનિયાને કહ્યું અલવિદા

કાયલ બુશ બે વખત NASCAR કપ ચેમ્પિયન હતા. તેમને સર્વકાલીન સૌથી સફળ રેસર્સમાંના એક માનવામાં આવતા હતા. તેમને WWE માટે પણ ઊંડો જુસ્સો હતો. 2009 માં, તેમણે *Raw* પર મહેમાન હોસ્ટ તરીકે હાજરી આપી હતી. બાદમાં, 2019 માં, તેમણે સુપ્રસિદ્ધ R-Truth ને પિન કરીને 24/7 ચેમ્પિયનશિપ જીતી હતી. બુશને 21 મેના રોજ બીમારીને કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા અને તે જ દિવસે તેમનું અવસાન થયું હતું. NASCAR એ સૌપ્રથમ બુશના નિધનની જાહેરાત કરી હતી, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું: "ખૂબ દુઃખ સાથે અમે બે વખતના ચેમ્પિયન અને સુપ્રસિદ્ધ રેસર કાયલ બુશનું અવસાન થયું હોવાના સમાચાર શેર કરીએ છીએ. તેઓ 41 વર્ષના હતા. અમે બુશ પરિવાર અને સમગ્ર મોટરસ્પોર્ટ્સ સમુદાય પ્રત્યે ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ."

રિક ફ્લેર એ કાયલ બુશને શ્રદ્ધાંજલિ આપી

કાયલ બુશના અકાળ અવસાનથી દરેક વ્યક્તિ દુઃખી છે. બુશનો WWE ના અનેક દિગ્ગજો સાથે સારો સંબંધ હતો, જેમાં 16 વખતના વર્લ્ડ ચેમ્પિયન રિક ફ્લેરનો પણ સમાવેશ થાય છે. ફ્લેર બુશના અવસાન પર શોક વ્યક્ત કરવા માટે X પાસે ગયો. તેણે કહ્યું, "મારા મિત્ર અને બે વખતના NASCAR ચેમ્પિયન કાયલ બુશના અવસાનના સમાચાર સાંભળીને મને દુઃખ થયું છે. તે આપણને ખૂબ જ વહેલા છોડીને ચાલ્યો ગયો. કાયલ, તમારા આત્માને શાંતિ મળે."

આ પણ વાંચો:

  1. જુનાગઢની જેન્સી કાનાબારનો ટેનિસમાં દબદબો યથાવત, કઝાકિસ્તાનમાં આયોજિત બીલી જીન કિંગ કપમાં બની વિજેતા
  2. આજે અભિષેક અને ટ્રેવિસ હેડની જોડી સામે વિરાટ કોહલીની ટક્કર, હૈદરાબાદમાં રમાશે મુકાબલો

TAGGED:

KYLE BUSCH
WWE
RIC FLAIR
KYLE BUSCH NEWS
KYLE BUSCH PASSES AWAY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.