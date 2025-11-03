ETV Bharat / sports

Exclusive: ભૂતપૂર્વ મહિલા મુખ્ય કોચ તુષાર અરોઠે એ વર્લ્ડ કપ જીતનો શ્રેય BCCI ને આપ્યો

અરોઠે ભૂતપૂર્વ ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટર હતા જેમણે બરોડાનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું અને બાદમાં ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના કોચ પણ હતા.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ICC ODI વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતી
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ICC ODI વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતી (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 3, 2025 at 10:43 AM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય મહિલા ટીમના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય કોચ તુષાર અરોઠેએ સોમવારે ભારતીય ટીમના પ્રથમ ICC ODI વર્લ્ડ કપમાં વિજયને ગર્વની ક્ષણ ગણાવી અને આ જીતનો શ્રેય ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) ને આપ્યો.

હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વ હેઠળના ભારતે રવિવારે નવી મુંબઈના DY પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે રોમાંચક ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 52 રનથી હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો.

અમેરિકાથી ETV ભારત સાથે ફોન પર વાત કરતા, અરોઠેએ કહ્યું, "આ એક અદ્ભુત જીત છે, તેમાં કોઈ શંકા નથી. મહિલા ટીમ, BCCI અને દરેકને, ખાસ કરીને મહિલા ક્રિકેટને અભિનંદન... કારણ કે 2017 (મહિલા ODI) વર્લ્ડ કપ પછી, BCCI એ ઘણી પહેલ કરી અને રમતને પ્રોત્સાહન આપ્યું. અમે તે ફેરફારોને કારણે વર્લ્ડ કપ જીત્યો."

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ICC ODI વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતી
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ICC ODI વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતી (PTI)

મિતાલી રાજની આગેવાની હેઠળની ભારતીય મહિલા ટીમ 2017 ના આઇકોનિક લોર્ડ્સમાં ODI વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડની મહિલા ટીમ સામે હારી ગઈ ત્યારે અરોઠે કોચ હતા. તે એક રોમાંચક મેચ હતી, અને ભારત ફક્ત 9 રનથી હારી ગયું.

અરોઠેએ ઉમેર્યું, "બધી છોકરીઓએ ખૂબ મહેનત કરી, અને અમોલ (મજુમદાર) અને સમગ્ર સપોર્ટ સ્ટાફને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. સાચું કહું તો, આ ખૂબ જ ગર્વની ક્ષણ છે."

વર્તમાન વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમનું કોચિંગ મુંબઈના ભૂતપૂર્વ બેટ્સમેન અને સ્થાનિક ક્રિકેટ દિગ્ગજ અમોલ મજુમદાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.

હરમનપ્રીત કૌર સાથે વ્યાપકપણે કામ કરી ચૂકેલા અરોઠેએ તેણીને મેચ વિજેતા તરીકે વર્ણવી. "તે (હરમનપ્રીત) એક મેચ વિજેતા છે, તેમાં કોઈ શંકા નથી. મારો મતલબ છે કે, 2009 માં, જ્યારે તેણીને પહેલી વાર (રાષ્ટ્રીય ટીમમાં) પસંદ કરવામાં આવી હતી, ત્યારે હું ઓસ્ટ્રેલિયામાં હતી. હું તેને 2009 થી ઓળખું છું. તે એક શાનદાર ખેલાડી છે, મેચ વિજેતા છે, અને તે પોતાની મેળે મેચનો માર્ગ બદલી શકે છે. તેમાં કોઈ શંકા નથી. આપણે બધા વર્લ્ડ કપ જીતની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ, અને આ આપણું પહેલું છે."

અરોઠેએ કહ્યું કે ઇંગ્લેન્ડમાં 2017 ના ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ પછી મહિલા ક્રિકેટ બદલાઈ ગયું. તેમણે વધુમાં કહ્યું, "ઘણી મહિલાઓએ ક્રિકેટને એક વ્યાવસાયિક રમત તરીકે અપનાવવાનું શરૂ કર્યું છે. માતાપિતા અને તેમના પરિવારો પણ છોકરીઓને આ રમત અપનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છે. પહેલા કોઈપણ સંગઠનમાં ખેલાડીઓની સંખ્યા ઓછી હતી, પરંતુ હવે ક્રિકેટ રમતી છોકરીઓની સંખ્યા વધી રહી છે અને તેઓ તેનો આનંદ માણી રહી છે. આપણે BCCI ના યોગદાનને ભૂલવું ન જોઈએ, જેણે સમાન પગાર જેવી પહેલ શરૂ કરી હતી અને તફાવત સ્પષ્ટપણે દેખાય છે."

