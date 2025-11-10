ETV Bharat / sports

રાંચી પહોંચ્યા જોન્ટી રોડ્સ, કહ્યું,'ધોનીની ફિટનેસ અને રાંચીની ઉર્જાએ દિલ જીતી લીધું'

ઝારખંડની રાજધાની રાંચીની પહેલી વાર મુલાકાતે આવેલા દક્ષિણ આફ્રિકાના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર જોન્ટી રોડ્સે યુવાનોને ફિટનેસ અને કારકિર્દીને લઈને માર્ગદર્શન આપ્યું હતું.

રાંચી પહોંચ્યા જોન્ટી રોડ્સ
રાંચી પહોંચ્યા જોન્ટી રોડ્સ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 10, 2025 at 9:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

રાંચી: વિશ્વ ક્રિકેટના મહાન ફિલ્ડરોમાંના એક ગણાતા દક્ષિણ આફ્રિકાના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર જોન્ટી રોડ્સે પહેલી વાર રાંચીની મુલાકાત લીધી. રાંચી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની ફાઇનલ માટે જોન્ટી મુખ્ય મહેમાન તરીકે રાંચી પહોંચ્યા હતા.

રાંચી પહોંચ્યા બાદ, તેમણે લોકોના ઉત્સાહ અને ઉષ્માની ખુલ્લેઆમ પ્રશંસા કરી. રોડ્સે કહ્યું, "રાંચીની ઉર્જા અને તેના લોકોનો પ્રેમ ખરેખર અદ્ભુત છે. મેં ભારતના ઘણા શહેરો જોયા છે, પરંતુ અહીંનું વાતાવરણ અનોખું અને આત્મીય છે."

તેમણે કહ્યું કે, અહીંના બાળકોમાં ક્રિકેટ પ્રત્યેનો જુસ્સો ભારતીય ક્રિકેટનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવે છે. "મને આશ્ચર્ય થાય છે કે આજની પેઢી પણ મને મારી જૂની મેચોથી ઓળખે છે. આ દર્શાવે છે કે ક્રિકેટ ભારતમાં માત્ર એક રમત નથી, પરંતુ એક ભાવના છે,"

ધોની હંમેશા મારા માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત

મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની ફિટનેસ અને સ્વભાવ વિશે વાત કરતા રોડ્સે કહ્યું, "ધોની હંમેશા મારા માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત રહ્યો છે. મેદાન પર તેનો શાંત વર્તન, ફિટનેસ અને સંયમ તેને અન્ય ખેલાડીઓથી અલગ પાડે છે. જ્યારે T20 માં કેપ્ટન ગભરાઈ જાય છે, ત્યારે ધોની શાંત રહે છે; આ તેની સાચી તાકાત છે."

તેણે સમજાવ્યું કે ભલે તેણે ક્યારેય ધોની સાથે સીધું કામ ન કર્યું હોય, પરંતુ તેના કોચિંગ દિવસોમાં તેણે તેની સામે વ્યૂહરચના ઘડી હતી. મહેન્દ્ર સિંહ ધોની હંમેશા એક આત્મવિશ્વાસુ અને સંયમિત કેપ્ટન રહ્યો છે જે દરેક પરિસ્થિતિમાં યોગ્ય નિર્ણયો લે છે.

ફિલ્ડિંગ પ્રત્યેનો તેમનો જુસ્સો અકબંધ છે

56 વર્ષીય રોડ્સે કહ્યું કે તેમની વધતી ઉંમર છતાં, તેમનો જુસ્સો ઓછો થયો નથી. તેમણે હસીને કહ્યું, "મારી પત્ની મને ડાઇવ કરતા જોઈને ડરી જાય છે, પરંતુ તે મારો સ્વભાવ છે. ભલે હું 60 વર્ષનો હોઉં અને બોલ મારા વિસ્તારમાં પડે, હું હજુ પણ ડાઇવ કરીશ."

જોન્ટી રોડ્સે યુવા ક્રિકેટરોને ફિટનેસ અને પ્રેક્ટિસ વિશે સંદેશ આપ્યો

જોન્ટી રોડ્સે યુવા ક્રિકેટરોને સંદેશ આપતા કહ્યું કે માત્ર સખત મહેનત પૂરતી નથી; સંપૂર્ણ પ્રેક્ટિસ જરૂરી છે. તેમણે કહ્યું કે ક્રિકેટ શારીરિક રીતે મુશ્કેલ રમત બની ગઈ છે. ઘણા યુવાનો પોતાને બુલેટપ્રૂફ માને છે, પરંતુ ફિટનેસ અને રિકવરીનું સંતુલન એ લાંબી કારકિર્દી સુનિશ્ચિત કરે છે.

ભારત મારૂં "બીજું ઘર"

ભારત પ્રત્યેના પોતાના પ્રેમને વ્યક્ત કરતા રોડ્સે કહ્યું, "ભારત મારું બીજું ઘર છે. હું દર વર્ષે લગભગ પાંચ મહિના અહીં વિતાવું છું. આ વખતે, હું મેંગલુરુથી રાંચી આવ્યો છું અને ચંદીગઢ જઈશ. મારી પાસે ગોવામાં મોટરબાઈક છે અને મને લોકોને રૂબરૂ મળવાનો આનંદ આવે છે કારણ કે હું દરેક મુલાકાતમાંથી કંઈક નવું શીખું છું."

તેમણે એમ કહીને સમાપન કર્યું કે ક્રિકેટ ફક્ત મેદાન પર રમવા વિશે નથી, તે ટીમવર્કની ભાવના વિશે છે. પ્રાયોજકોથી લઈને સપોર્ટ સ્ટાફ સુધી, દરેક વ્યક્તિ રમતનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. મને ગર્વ છે કે હું હજુ પણ ક્રિકેટમાંથી શીખી રહ્યો છું.

4 થી 9 નવેમ્બર દરમિયાન રાંચીમાં યોજાયેલી રાંચી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની ફાઇનલ રવિવારે રમાઈ હતી. ફાઇનલ મેચ કલ્ચરલ એન્ડ નોલેજ ડેવલપમેન્ટ અને અગ્રવાલ યુવા સભા વચ્ચે રમાઈ હતી. કલ્ચરલ એન્ડ નોલેજ ડેવલપમેન્ટ ટીમ જીતી ગઈ, અને વિજેતા ખેલાડીઓનું જોન્ટી રોડ્સ દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું.

  1. વડોદરા : વર્લ્ડ કપ વિજેતા રાધા યાદવનું અદ્ભુત સ્વાગત – રોડ શોમાં ઊમટ્યો જનસમુદાય
  2. ગુરુગ્રામ-રોહતકમાં શેફાલી વર્માનું ભવ્ય સ્વાગત, કહ્યું- "સચિનથી પ્રેરિત, સફળતા માટે સખત મહેનત કરો"

TAGGED:

JONTY RHODES ON VISIT TO RANCHI
RANCHI CHAMPIONS TROPHY FINAL MATCH
FORMER SOUTH AFRICAN CRICKETER
SPORTS NEWS
JONTY RHODES IN RANCHI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.