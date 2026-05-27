રમત જગતમાં શોકની લહેર, ભૂતપૂર્વ શૂટર અને ઓલિમ્પિયન ખેલાડીનું નિધન

એશિયન ગેમ્સમાં શૂટિંગમાં ભારતના પ્રથમ સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા રણધીર સિંહનું અવસાન થયું છે. તેમના નિધનથી રમત જગતમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે.

Former Shooter and Olympian Randhir Singh Passes Away
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 27, 2026 at 3:05 PM IST

RANDHIR SINGH PASSES AWAY: ભૂતપૂર્વ ભારતીય શૂટર અને ઓલિમ્પિયન રણધીર સિંહનું અવસાન થયું છે. તેઓ આશરે 79 વર્ષના હતા. રણધીર સિંહ અર્જુન પુરસ્કાર મેળવનાર હતા અને ભારતીય અને એશિયન રમતગમત સંસ્થાઓમાં વિવિધ વહીવટી હોદ્દાઓ પણ સંભાળ્યા હતા. તેમણે 1987 થી 2012 સુધી ભારતીય ઓલિમ્પિક એસોસિએશન (IOA) ના સેક્રેટરી જનરલ તરીકે સેવા આપી હતી. વધુમાં, રણધીર 2001 થી 2014 દરમિયાન આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિ (IOC) ના સભ્ય હતા.

એશિયન ગેમ્સમાં ઇતિહાસ રચ્યો

પંજાબના પટિયાલાના રાજવી પરિવારના રાજા રણધીર સિંહે તેમની કારકિર્દી દરમિયાન અનેક મોટા સીમાચિહ્નો હાંસલ કર્યા. રણધીર સિંહ 1978 એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય શૂટર બન્યા, ટ્રેપ ઇવેન્ટમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું. રણધીર સિંહની ગણતરી ભારતના દિગ્ગજ શૂટરોમાં થાય છે. તેમણે પાંચ ઓલિમ્પિક રમતોમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું અને 1978 બેંગકોક એશિયન ગેમ્સમાં ટ્રેપ ઇવેન્ટમાં ઐતિહાસિક ગોલ્ડ મેડલ જીતીને દેશનું ગૌરવ વધાર્યું.

પટિયાલા, પંજાબના રહેવાસી

સપ્ટેમ્બર 2024 માં, રણધીર સિંહ ઓલિમ્પિક કાઉન્સિલ ઓફ એશિયા (OCA)ના નવી દિલ્હીમાં યોજાયેલી 44મી સામાન્ય સભામાં તેના પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયેલા પ્રથમ ભારતીય બન્યા. તેમને 2028 સુધી લંબાવવામાં આવેલા ચાર વર્ષના કાર્યકાળ માટે OCA પ્રમુખ તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા. જોકે, આ વર્ષની શરૂઆતમાં, તેમની બગડતી તબિયતને કારણે તેમનો કાર્યકાળ અકાળે સમાપ્ત થઈ ગયો. પંજાબના પટિયાલાના વતની, રણધીર રમતવીરોના પરિવારમાંથી હતા અને પોતે પાંચ વખત ઓલિમ્પિક શૂટર હતા.

રમતગમતની દુનિયામાં શોકની લહેર

એવું અહેવાલ છે કે રણધીર સિંહ ઘણા દિવસોથી હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા અને પછી તેમના ઘરે અંતિમ શ્વાસ લેતા હતા. તેમણે તાજેતરમાં સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓને કારણે ઓલિમ્પિક કાઉન્સિલ ઓફ એશિયા (OCA) ના પ્રમુખ પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું હતું. આ બાબતે ટિપ્પણી કરતા, નેશનલ રાઇફલ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા (NRAI) ના સચિવ રાજીવ ભાટિયાએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ રાજા રણધીર સિંહના નિધનના દુ:ખદ સમાચારને ખૂબ જ દુઃખ સાથે શેર કરી રહ્યા છે. રાજા રણધીર સિંહે શૂટિંગ રમતો અને ઓલિમ્પિક ચળવળના વિકાસમાં અમૂલ્ય યોગદાન આપ્યું હતું. રણધીર સિંહની શાનદાર રમત કારકિર્દીમાં પાંચ ઓલિમ્પિક રમતોમાં ભાગ લેવાનો અને 1978 માં બેંગકોકમાં એશિયન ગેમ્સમાં ટ્રેપ ઇવેન્ટમાં ઐતિહાસિક સુવર્ણ ચંદ્રકનો સમાવેશ થાય છે.

