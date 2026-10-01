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આ ભારતની ભાવના છે, 'વસુધૈવ કુટુંબકમ', કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરે 174 મુસાફરોને બચાવ્યા, પાકિસ્તાનમાં થયા વખાણ

કેપ્ટન સ્મિથની હિંમતથી 174 લોકોના જીવ બચી ગયા. આ ઘટનામાં તેઓ પોતે ઘાયલ થયા હતા, પરંતુ તેમણે વિમાનને હાઇજેક થતું અટકાવ્યું.

કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર
કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 8:37 PM IST

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SMIT MACHHAR: દુબઈથી તેલ અવીવ જતી ફ્લાઇટ FZ1073 ને હાઇજેક થવાથી બચાવનાર કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરની વિશ્વભરમાં પ્રશંસા થઈ રહી છે. સ્મિતે વિમાનને બચાવવા માટે પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂક્યો. ત્યારબાદ બે પાઇલટ્સે વિમાનનો કબજો સંભાળ્યો અને સુરક્ષિત ઉતરાણ કર્યું. સ્મિતની હિંમતથી 174 મુસાફરો અને ક્રૂ સભ્યોના જીવ બચી ગયા. ત્યારબાદ ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની ક્રિકેટર દાનિશ કનેરિયાએ પણ તેમની પ્રશંસા કરી.

દાનિશ કનેરિયાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું, "ભારતીય કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરનું સાહસ આપણને માનવતાની શ્રેષ્ઠતાની યાદ અપાવે છે. તેમણે માનવ જીવનને બધાથી ઉપર રાખ્યું અને જ્યારે તેની સૌથી વધુ જરૂર હતી ત્યારે મુસાફરોને બચાવવામાં મદદ કરી. આ ભારતની ભાવના છે: "વસુધૈવ કુટુંબકમ" (આખું વિશ્વ આપણું કુટુંબ છે). હિન્દુ ધર્મ આપણને માનવતાને સ્વીકારવાનું, જીવનનું રક્ષણ કરવાનું અને બધા લોકો સાથે સમાન વર્તન કરવાનું શીખવે છે. નફરત નહીં. કટ્ટરતા નહીં. માનવતા." કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરને સલામ.

દાનિશ કનેરિયા
દાનિશ કનેરિયા (GETTY IMAGES)

વિમાનમાં શું થયું?

30 સપ્ટેમ્બરના રોજ, દુબઈથી તેલ અવીવ જતી ફ્લાઇટનું પાઇલટે જ હાઇજેક કર્યું હતું. જ્યારે તેણે પ્રતિકાર કર્યો, ત્યારે તેના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો. જોકે, સ્મિતે હાઇજેકિંગ અને ઇમરજન્સી સિગ્નલ મોકલ્યો. વિમાન લગભગ 14,000 ફૂટ નીચે આવી ગયું, પરંતુ સ્મિતે કોકપીટનો દરવાજો ખોલી નાખ્યો. આનાથી વિમાનમાં રહેલા અન્ય લોકોને ચેતવણી મળી. આગળના મુસાફરોએ હુમલો કરનાર પાઇલટને કાબુલ કર્યો, અને સાદા પોશાક પહેરેલા પાઇલટે વિમાનને ક્રેશ થતું અટકાવ્યું. વિમાનમાં રહેલા અન્ય પાઇલટ્સની મદદથી, વિમાન સાઉદી અરેબિયાના તાબુકમાં સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યું. વિમાનમાં આશરે 174 મુસાફરો હતા. બધા સુરક્ષિત છે. કેપ્ટન સ્મિતની સારવાર ચાલી રહી છે અને તેમની હાલત સ્થિર હોવાનું જાણવા મળે છે.

પીએમ મોદીએ પણ પ્રશંસા કરી

કેપ્ટન સ્મિતની વિશ્વભરમાં પ્રશંસા થઈ રહી છે. ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમને હીરો ગણાવ્યા અને કહ્યું કે તેમની હિંમતથી સેંકડો લોકોના જીવ બચી ગયા અને મોટી દુર્ઘટના ટળી ગઈ. ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ પણ તેમને સાચા હીરો ગણાવ્યા, અને કહ્યું કે ગંભીર ઇજાઓ છતાં, તેમણે પ્રતિકાર કર્યો અને મુસાફરો અને ક્રૂને હુમલાખોરને કાબુલ કરવાની મંજૂરી આપી. કેપ્ટન સ્મિત મુંબઈના રહેવાસી છે. તેમણે પહેલા ટેક્સટાઇલ એન્જિનિયરિંગ અને મેનેજમેન્ટનો અભ્યાસ કર્યો, પછી એવિએશન સેમિનારમાં હાજરી આપ્યા પછી પાઇલટ બન્યા. સ્પાઇસજેટમાં લાંબા કાર્યકાળ પછી, તેઓ 2022 થી ફ્લાયદુબઈમાં કેપ્ટન છે. તેમની પાસે લગભગ 9,750 ફ્લાઇટ કલાકનો અનુભવ છે.

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ફ્લાઇટ FZ1073
સ્મિત મચ્છરની વિશ્વભરમાં પ્રશંસા
સ્મિત મચ્છરની પાકિસ્તાનમાં પ્રશંસા
સ્મિતની દાનિશ કનેરિયાએ પ્રશંસા કરી
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