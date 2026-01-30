ભૂતપૂર્વ ઓલિમ્પિયન પીટી ઉષાના પતિ વી. શ્રીનિવાસનનું અવસાન; પીએમ મોદીએ શોક વ્યક્ત કર્યો
અહેવાલો અનુસાર, પીટી ઉષાના પતિ અચાનક ઘરે પડી ગયા અને બેભાન થઈ ગયા. તેમને નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા.
Published : January 30, 2026 at 11:06 AM IST
કોઝિકોડ (કેરળ): ભૂતપૂર્વ ઓલિમ્પિયન, ભારતીય ઓલિમ્પિક એસોસિએશનના પ્રમુખ અને રાજ્યસભાના સભ્ય ડૉ. પીટી ઉષાના પતિ વી. શ્રીનિવાસન (67)નું અવસાન થયું છે. પરિવારના સૂત્રોએ આ સમાચારની પુષ્ટિ કરી છે. શ્રીનિવાસનનું અવસાન લગભગ 30 જાન્યુઆરીએ સવારે 1 વાગ્યે (30 જાન્યુઆરી) તેમના નિવાસસ્થાન, ઉષા, પેરુમલપુરમના થિક્કોડી ખાતે થયું હતું. તેઓ પડી ગયા અને બેભાન થઈ ગયા. તેમને તાત્કાલિક નજીકના પેરુમલપુરમમાં એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા, પરંતુ તેમને બચાવી શકાયા નહીં. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શોક વ્યક્ત કર્યો.
શ્રીનિવાસનના પત્ની પીટી ઉષા તેમના મૃત્યુ સમયે ઘરે નહોતા. તેઓ સંસદના બજેટ સત્રમાં હાજરી આપી રહ્યા હતા. સમાચાર મળતાં, તેઓ સત્રમાં હાજરી આપ્યા બાદ પોતાના વતન પરત ફર્યા. અત્યાર સુધી ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર, અંતિમ સંસ્કારનો સમય હજુ નક્કી થયો નથી. શ્રીનિવાસન કુટ્ટીક્કડ, પોન્નાનીના વેંગલી થરાવટ્ટીના નારાયણ અને સરોજિનીના પુત્ર છે. તેઓ સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિક્યુરિટી ફોર્સના નિવૃત્ત DySP હતા. તેમણે 1991માં તેમના દૂરના સંબંધી પીટી ઉષા સાથે લગ્ન કર્યા હતા. તેમને એક પુત્ર, ડૉ. ઉજ્જવલ વિગ્નેશ છે.
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી શ્રીનિવાસન હંમેશા પીટી ઉષા અને તેમની રમતગમતને ટેકો આપતા રહ્યા છે. તેમને તેમનો સૌથી મોટો ટેકો અને તેમની સિદ્ધિઓ પાછળનું પ્રેરક બળ માનવામાં આવે છે.
PM Modi spoke to Rajya Sabha MP & President of the Indian Olympic Association, PT Usha, and expressed his condolences on the passing away of her husband, V Srinivasan.— ANI (@ANI) January 30, 2026
પીએમ મોદી અને કિરેન રિજિજુએ શોક વ્યક્ત કર્યો
સમાચાર એજન્સી ANI અનુસાર, પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ પીટી ઉષા સાથે વાત કરી અને તેમના પતિ વી. શ્રીનિવાસનના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો. કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજુએ પણ શ્રીનિવાસનના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર પોસ્ટ કરતા તેમણે લખ્યું, "રાજ્યસભાના સભ્ય અને ભારતીય ઓલિમ્પિક એસોસિએશનના પ્રમુખ ડૉ. પી.ટી. ઉષાના પતિ શ્રી વી. શ્રીનિવાસનના નિધનના સમાચાર સાંભળીને મને ખૂબ જ દુઃખ થયું છે. ઉષાજી અને તેમના પરિવાર પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના. આ મુશ્કેલ સમયમાં શક્તિ માટે પ્રાર્થના."
આ પણ વાંચો: