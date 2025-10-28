આ ભારત છે, તેમની ઉપર આટલો દંડ ન ફટકારો ! ભૂતપૂર્વ મેચ રેફરીએ BCCI પર લગાવ્યા ગંભીર આરોપ

ETV Bharat / sports

સ્ટુઅર્ટ બ્રૉડના પિતા, ક્રિસ બ્રૉડે BCCI પર ICCને કંટ્રોલ કરવાનો ગંભીર અને મોટો આરોપ લગાવ્યો છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 28, 2025 at 2:51 PM IST

હૈદરાબાદ: ભૂતપૂર્વ મેચ રેફરી ક્રિસ બ્રૉડે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) માં ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) ના વર્ચસ્વ વિશે સ્પષ્ટપણે વાત કરી છે. ધ ટેલિગ્રાફ સાથેના એક ઈન્ટરવ્યૂમાં, ઈંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર ક્રિસ બ્રૉડે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, ભારત ICC પર રાજ કરી રહ્યું છે. આ ઈન્ટરવ્યૂમાં, તેમણે એક મહત્વપૂર્ણ ખુલાસો કર્યો, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે તેઓ ICCમાં મેચ રેફરી તરીકે કામ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે સત્તામાં રહેલા લોકોએ તેમને ભારતીય ટીમને દંડ ન કરવા કહ્યું હતું.

ક્રિસ બ્રોડનો આરોપ

ફાસ્ટ બોલર સ્ટુઅર્ટ બ્રૉડના પિતા ક્રિસ બ્રૉડનો આરોપ છે કે, એક સમયે ભારતીય ટીમ નિર્ધારિત સમય કરતાં 3-4 ઓવર મોડી હતી અને સ્લો ઓવર રેટ માટે દંડ ફટકારવાનું બનતું હતું. જોકે, તે સમયે તેમને ફોન આવ્યો હતો, જેમાં તેમને દંડ ન લગાવવા, ઉકેલ શોધવા, તેમને થોડી છૂટ આપવા કહેવામાં આવ્યું હતું, કારણ કે આ ભારતીય ટીમ છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ ફોન કોલ પછી, તેમણે સમયની ગણતરી કરવામાં જોખમ લીધું અને ભારતીય ટીમને દંડ ફટકાર્યો નહીં. જોકે, બીજી જ મેચમાં, ભારતીય ટીમ ફરીથી સ્લો ઓવર રેટ ઉલ્લંઘનમાં ફસાઈ ગઈ. સૌરવ ગાંગુલીએ પણ એ જ કર્યું અને મેચ અધિકારીઓનો અનાદર કર્યો. આ પછી, મેં ફોન કરીને પૂછ્યું કે શું કરવું જોઈએ, અને મને ફક્ત ગાંગુલીને દંડ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું.

રમતમાં રાજકારણ

ક્રિસ બ્રૉડ 2024માં મેચ રેફરી તરીકે પદ છોડશે. તેમના ઇન્ટરવ્યુમાં, તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે, રમતમાં ખૂબ રાજકારણ સામેલ છે, અને લોકો હવે રાજકીય વિચારણાઓના આધારે નિર્ણયો લે છે. BCCI પાસે બધા પૈસા છે અને વ્યવહારીક રીતે ICC પર નિયંત્રણ મેળવી લીધું છે. ક્રિસ બ્રૉડ એ પણ કહ્યું હતું કે, તેઓ ખુશ છે કે તેઓ હવે ત્યાં નથી કારણ કે તે પહેલા કરતાં વધુ રાજકીય પદ છે. ક્રિસ બ્રૉડ 123 ODI, 361 ટેસ્ટ અને 138 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં અમ્પાયરિંગ કરી ચૂક્યા છે. આ ઉપરાંત, તેણે પોતાના દેશ ઇંગ્લેન્ડ માટે 25 ટેસ્ટ અને 34 વનડે મેચ રમી છે.

