આ 4 ટીમો T20 વર્લ્ડ કપના સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે, પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરોએ કરી ભવિષ્યવાણી

T20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થવાનો છે, ત્યારે પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરોએ સેમિફાઇનલમાં પહોંચનારી ટીમો વિશે ભવિષ્યવાણી કરી છે.

T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી
T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 29, 2026 at 4:05 PM IST

3 Min Read
હૈદરાબાદ: ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા આયોજિત આગામી T20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થવાની છે, જેની ફાઇનલ મેચ 8 માર્ચે રમાશે. T20 ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં પહેલીવાર, 20 ટીમો વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લઈ રહી છે ત્યારે ઇરફાન પઠાણ, સંજય બાંગર, રોબિન ઉથપ્પા, ચેતેશ્વર પૂજારા, અનિલ કુંબલે, આકાશ ચોપરા, મોહમ્મદ કૈફ અને સુરેશ રૈના જેવા દિગ્ગજોએ સેમિફાઇનલમાં પહોંચનારી ટીમો વિશે ભવિષ્યવાણી કરી છે.

પહેલી વાર, આ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 20 ટીમો ભાગ લેશે, જેને ચાર ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવશે. ગ્રુપ A માં ભારત, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, નામિબિયા, નેધરલેન્ડ અને પાકિસ્તાનનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે ગ્રુપ B માં ઓસ્ટ્રેલિયા, શ્રીલંકા, ઝિમ્બાબ્વે, આયર્લેન્ડ અને ઓમાનનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રુપ C માં ઇંગ્લેન્ડ, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ, બાંગ્લાદેશ, ઇટાલી અને નેપાળનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રુપ D માં દક્ષિણ આફ્રિકા, ન્યુઝીલેન્ડ, અફઘાનિસ્તાન, કેનેડા અને UAEનો સમાવેશ થાય છે. દરેક ગ્રુપમાંથી બે ટીમો સુપર 8 માટે આગળ વધશે અને સુપર 8ની ટોચની ચાર ટીમો પછી નોકઆઉટ સ્ટેજ માટે ક્વોલિફાય કરશે.

ભૂતપૂર્વ ભારતીય દિગ્ગજોએ T20 વર્લ્ડ કપ માટે ઓસ્ટ્રેલિયા, પાકિસ્તાન, ભારત અને ઇંગ્લેન્ડને સેમિફાઇનલ જાહેર કર્યા છે. એટલું જ નહીં, ઇરફાન ઉપરાંત, ઉથપ્પાએ ટોચના 4 માં ભારત, દક્ષિણ આફ્રિકા, ઇંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડને પણ પસંદ કર્યા છે, જ્યારે પૂજારા, કુંબલે અને ચોપરાએ સર્વસંમતિથી ટોચના 4 માટે ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડની પસંદગી કરી છે. ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર મોહમ્મદ કૈફે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે સેમિફાઇનલ તરીકે ભારત, દક્ષિણ આફ્રિકા, ન્યુઝીલેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડની પસંદગી કરી છે, જ્યારે રૈનાએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારત, દક્ષિણ આફ્રિકા, ન્યુઝીલેન્ડ અને શ્રીલંકાને સેમિફાઇનલ જાહેર કર્યા છે.

પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરોએ ભવિષ્યવાણી કરેલી ટીમો નીચે મુજબ છે.

ભારતીય ટીમ: અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, વોશિંગ્ટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ, અક્ષર પટેલ (ઉપ-કેપ્ટન), ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), રિંકુ સિંહ.

પાકિસ્તાન: સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), અબરાર અહેમદ, બાબર આઝમ, ફહીમ અશરફ, ફખર ઝમાન, ખ્વાજા મોહમ્મદ નાફે, મોહમ્મદ નવાઝ, મોહમ્મદ સલમાન મિર્ઝા, નસીમ શાહ, સાહિબજાદા ફરહાન, સૈમ અયુબ, શાહીન શાહ આફ્રિદી, શાદાબ ખાન, ઉસ્માન તારિક.

ઓસ્ટ્રેલિયા: મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ઝેવિયર બાર્ટલેટ, કૂપર કોનોલી, પેટ કમિન્સ, ટિમ ડેવિડ, કેમેરન ગ્રીન, નાથન એલિસ, જોશ હેઝલવુડ, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઈંગ્લિસ, મેથ્યુ કુહ્નમેન, ગ્લેન મેક્સવેલ, મેથ્યુ શોર્ટ, માર્કસ સ્ટોઈનિસ, એડમ જમ્પા.

શ્રીલંકા (પ્રારંભિક ટીમ): દાસુન શનાકા (કેપ્ટન), પથુમ નિસાંકા, કુસલ મેન્ડિસ, કામિલ મિશારા, કુસલ પરેરા, ધનંજય ડી સિલ્વા, નિરોશન ડિકવેલા, જેનિથ લિયાનાજ, ચેરિથ અસલાંકા, કામિંડુ મેન્ડિસ, પવન રથનાયકે, સહાન અરાચિગે, વાનિંદુ હસરંગા, ડુનિથ વેલલાગે, મિલન રથનાયકે, નુવાન તુષારા, ઈશાન મલિંગા, દુષ્મંથા ચમીરા, પ્રમોદ મદુશન, માથીશા પાથિરાના, દિલશાન મદુશંકા, મહેશ થીક્ષાના, દુશાન હેમંથા, વિજયકાંત વ્યાસકાન્ત, ટ્રેવિન મેથ્યૂ.

ઇંગ્લેન્ડ: હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), રેહાન અહેમદ, જોફ્રા આર્ચર, ટોમ બેન્ટન, જેકબ બેથેલ, જોસ બટલર, સેમ કુરેન, લિયામ ડૉસન, બેન ડકેટ, વિલ જેક્સ, જેમી ઓવરટન, આદિલ રાશિદ, ફિલ સોલ્ટ, જોશ ટોંગ, લ્યુક વુડ.

દક્ષિણ આફ્રિકા: એડેન માર્કરામ (કેપ્ટન), કૉર્બિન બૉશ, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, ક્વિન્ટન ડી કોક, માર્કો જાન્સન, જ્યોર્જ લિન્ડે, કેશવ મહારાજ, ક્વેના મફાકા, ડેવિડ મિલર, લુંગી એનગિડી, એનરિચ નૉર્ટજે, કાગીસો રબાડા, રાયન રિકેલ્ટન, જેસન સ્મિથ, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ

ન્યુઝીલેન્ડ: મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), ફિન એલન, માઈકલ બ્રેસવેલ, માર્ક ચેપમેન, ડેવોન કોનવે, જેકબ ડફી, લોકી ફર્ગ્યુસન, મેટ હેનરી, કાયલ જેમીસન, ડેરિલ મિશેલ, જેમ્સ નીશમ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, રચિન રવિન્દ્ર, ટિમ સીફર્ટ, ઇશ સોઢી.

