છોકરામાંથી છોકરી બનનારી અનાયા બાંગર ક્રિકેટના મેદાનમાં પાછી ફરી, જુઓ વિડીયો
ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર સંજય બાંગરની પુત્રી અનાયા બાંગર લિંગ પરિવર્તન કર્યા પછી ક્રિકેટના મેદાનમાં પાછી ફરી છે.
Published : November 11, 2025 at 11:47 AM IST
Anaya Bangar: છોકરામાંથી છોકરી બનનારી અનાયા બાંગર ક્રિકેટના મેદાનમાં પાછી ફરી છે. ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અને કોચ સંજય બાંગરની પુત્રી છે. અનાયા બાંગર લિંગ પરિવર્તન પછી પહેલી વાર ક્રિકેટના મેદાનમાં પાછી ફરી છે. લિંગ પરિવર્તન પહેલાં, અનાયા આર્યન બાંગર તરીકે જાણીતી હતી. અનાયા એક ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર છે. તેણી મુંબઈ માટે અંડર-16 ક્રિકેટ રમી હતી અને સરફરાઝ ખાન યશસ્વી જયસ્વાલ, અને મુશીર ખાન જેવા ખેલાડીઓ સાથે મેદાન શેર કરતી હતી. તેણીએ તાજેતરમાં એક વીડિયો શેર કર્યો છે જે વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
વીડિયો શેર કરતા, તેણે કેપ્શનમાં લખ્યું
અનાયા બાંગરે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર બેટિંગ પ્રેક્ટિસ કરતો એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જે તરત જ વાયરલ થઈ ગયો છે. વીડિયોમાં, તે નેટમાં બેટિંગ કરતી જોવા મળે છે, જેમાં વિવિધ પ્રકારના અદ્ભુત શોટ ફેંકવામાં આવે છે. તેણે પુલ, સ્વીપ અને રિવર્સ સ્વીપ જેવા શાનદાર શોટ પણ રમ્યા. તેની પાવર-હિટિંગે બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. વીડિયો શેર કરતા, તેણે કેપ્શનમાં લખ્યું, "મારું પરિવર્તન પુરુષો કે મહિલા ક્રિકેટ વચ્ચે પસંદગી નહોતું. તે અસ્તિત્વ અને લુપ્તતા વચ્ચે પસંદગી હતી. મારા પરિવર્તન પહેલા ક્રિકેટ મારો પ્રેમ હતો... અને તે હજુ પણ છે."
RCBની ક્રિકેટ કીટ બેગ સાથે જોવા મળી
અનન્યા બાંગરે થોડા દિવસો પહેલા સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો પણ શેર કર્યો હતો, જેમાં તે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) ની સત્તાવાર ક્રિકેટ કીટ બેગ પકડીને મેદાન તરફ ચાલતી જોવા મળી હતી. વીડિયોમાં, તે દોડતી, વોર્મ અપ કરતી અને સ્ટ્રેચ કરતી જોવા મળે છે. પછી, તેના પેડ પહેરીને, તે બેટિંગ કરવાની તૈયારી કરે છે. જોકે, તે વીડિયોમાં બેટિંગ કરતી જોવા મળી ન હતી. પરંતુ આ વખતે તેણે બેટ પણ પકડી રાખ્યું હતું અને ઘણા ચોગ્ગા અને છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.
