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વડોદરા: ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર જેકોબ માર્ટિનની 22 વર્ષ લાંબી કાનૂની લડાઈનો અંત, તમામ આરોપોમાંથી નિર્દોષ જાહેર

વર્ષ 2004થી પેન્ડિંગ રહેલા ફોજદારી કેસમાં પટિયાલા હાઉસ કોર્ટ, નવી દિલ્હી દ્વારા ચૂકાદો સંભળાવવામાં આવ્યો છે.

ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર જેકોબ માર્ટિન
ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર જેકોબ માર્ટિન (GETTY Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2026 at 8:44 PM IST

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Updated : August 25, 2026 at 8:57 PM IST

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વડોદરા: ભૂતપૂર્વ ભારતીય આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટર જેકોબ માર્ટિન માટે લાંબી કાનૂની લડાઈનો અંત આવ્યો છે. વર્ષ 2004થી ચાલી રહેલા ફોજદારી કેસમાં હવે કોર્ટે તેમને તમામ આરોપોમાંથી નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે. આ કેસ FIR નંબર 554/2004, IGI એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશન સાથે સંકળાયેલો હતો. આ મામલો બાદમાં ક્રિમિનલ કેસ નંબર 48330/2016 તરીકે પટિયાલા હાઉસ કોર્ટ, નવી દિલ્હીમાં ચાલી રહ્યો હતો. એડિશનલ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ-01, પટિયાલા હાઉસ કોર્ટ્સ દ્વારા જેકોબ માર્ટિનને કેસમાં લગાવવામાં આવેલા તમામ આરોપોમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

આ કેસમાં ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 420, 468, 471 અને 120B તેમજ પાસપોર્ટ એક્ટની કલમ 12 હેઠળ આરોપો લગાવવામાં આવ્યા હતા. આક્ષેપોમાં કથિત મુસાફરીની વ્યવસ્થા અને બનાવટી UK ઇમિગ્રેશન સ્ટેમ્પ સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓનો સમાવેશ થતો હતો. કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયેલા પુરાવા અને સામગ્રીની તપાસ કર્યા બાદ કોર્ટે નોંધ્યું કે પ્રોસિક્યુશન જેકોબ માર્ટિન વિરુદ્ધ પોતાના આરોપો વિશ્વસનીય રીતે સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યું હતું.

ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર જેકોબ માર્ટિન (Etv Bharat Gujarat)

કોર્ટ સમક્ષ જેકોબ માર્ટિન સાથે સંબંધિત કોઈ વિશ્વસનીય નાણાકીય લેવડદેવડ સાબિત થઈ નહોતી. આ ઉપરાંત અજવા સ્પોર્ટ્સ ક્લબની માલિકી અથવા તેના નિયંત્રણ સાથે જેકોબ માર્ટિનનો વિશ્વસનીય સંબંધ પણ સ્થાપિત થઈ શક્યો નહોતો. કથિત બનાવટી ઇમિગ્રેશન સ્ટેમ્પની વ્યવસ્થા સાથે પણ જેકોબ માર્ટિનનો વિશ્વસનીય સંબંધ પુરાવાથી સ્થાપિત થયો નહોતો. પરિણામે પ્રોસિક્યુશન દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા પુરાવા આરોપોને સાબિત કરવા માટે પૂરતા ન હોવાનું કોર્ટના નિર્ણયમાં સામે આવ્યું છે.

આ કેસમાં અનેક જાહેર સાક્ષીઓની જુબાની પણ મહત્વપૂર્ણ રહી હતી. કેટલાક સાક્ષીઓ પોતાના અગાઉના નિવેદનોથી ફરી ગયા હતા, જ્યારે લાંબો સમય પસાર થઈ જવાના કારણે કેટલાક અન્ય સાક્ષીઓ જેકોબ માર્ટિનને ઓળખી શક્યા નહોતા. આ તમામ પરિસ્થિતિઓ અને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયેલા પુરાવાઓના આધારે જેકોબ માર્ટિનને કેસમાં લગાવવામાં આવેલા તમામ આરોપોમાંથી નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

આ સાથે જ વર્ષ 2004થી ચાલી રહેલા 22 વર્ષ જૂના ફોજદારી કેસનો અંત આવ્યો છે અને જેકોબ માર્ટિનની બે દાયકાથી વધુ સમયથી ચાલી રહેલી કાનૂની લડાઈનો પણ અંત આવ્યો છે.

માર્ટિનને રેલવેમાં નોકરી ગુમાવવી પડી: તેમણે દાવો કર્યો હતો કે તેમનું નામ શરૂઆતની FIRમાં નહોતું, પરંતુ તપાસ દરમિયાન તેને કેસમાં ઉમેરવામાં આવ્યું હતું. માર્ટિને જણાવ્યું હતું કે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટર તરીકેની તેમની સ્થિતિ અને ખ્યાતિને કારણે તેમનું નામ આ મામલા સાથે જોડાયેલું હતું. જેકબ માર્ટિને વધુમાં કહ્યું, "આ 22 વર્ષોમાં, મને BCCI તરફથી કોઈ જવાબ મળ્યો નથી. મેં મારી રેલવેની નોકરી પણ ગુમાવી દીધી. આનાથી મને ભારે તણાવ થયો. પરંતુ હવે, ચુકાદો આવી ગયો છે. કોર્ટ દ્વારા નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવતા મને રાહત અનુભવાય છે. 22 વર્ષ પછી આવેલા આ નિર્ણયથી મારા જીવનમાં મોટો ફેરફાર આવ્યો છે."

માર્ટિનની કારકિર્દી પર એક નજર: 54 વર્ષીય જેકબ માર્ટિને 1999 થી 2001 દરમિયાન ભારત માટે 10 વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય (ODI) રમી હતી. આઠ ઇનિંગ્સમાં, તેમણે 22.57 ની સરેરાશથી 158 રન બનાવ્યા હતા. તેમણે બરોડા ટીમ માટે સ્થાનિક ક્રિકેટ રમી હતી; વધુમાં, તેઓ રેલવે અને આસામ ટીમનો ભાગ હતા.

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Last Updated : August 25, 2026 at 8:57 PM IST

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