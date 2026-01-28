વડોદરાના પૂર્વ ક્રિકેટરની ધરપકડ, દારૂના નશામાં કાર ચલાવી ત્રણ વાહનોને મારી ટક્કર
ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર જેકબ માર્ટિન દારૂના નશામાં કાર ચલાવી રહ્યો હતો અને આ દરમિયાન તેણે ત્રણ વાહનોને ટક્કર મારી દીધી.
Published : January 28, 2026 at 3:38 PM IST
વડોદરા: મંગળવારે જેકબ માર્ટિન પોતાની કાર ચલાવી રહ્યો હતો અને પોલીસે જણાવ્યું હતું કે તે દારૂના નશામાં હતો. તેણે રસ્તા પર પાર્ક કરેલી ત્રણ કારને ટક્કર મારી હતી. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે અકસ્માતના થોડા કલાકો પછી ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ ઘટના રાત્રે 2:30 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી, જ્યારે માર્ટિન પુનીત નગર, અકોટામાં પોતાની SUV ચલાવી રહ્યો હતો.
નશાની હાલતમાં તેણે વાહન પરનો કાબુ ગુમાવ્યો અને એક ઘરની બહાર પાર્ક કરેલી ત્રણ કારને ટક્કર મારી દીધી. કાર માલિકોએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી, અને ત્યારબાદ ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. પોલીસે તેની કાર પણ જપ્ત કરી લીધી છે.
Former India Cricketer Jacob Martin Arrested After Late-Night Crash in Vadodara#jacobmartin #IndianCricket #BCCI— myKhel.com (@mykhelcom) January 27, 2026
READ: https://t.co/onaDE69h6F pic.twitter.com/8rVuywCJ7J
જેકબ માર્ટિન કોણ છે?
દરેક વ્યક્તિ જેકબ માર્ટિન વિશે જાણવા માંગે છે,આ ખેલાડીએ સૌરવ ગાંગુલીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. જેકબને ભારતીય ટીમ માટે 10 ODI રમવાની તક મળી હતી, જે દરમિયાન તે મહાન બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકર સાથે રમ્યો હતો.
જેકબ માર્ટિન પહેલા પણ જેલમાં ગયો છે
વડોદરામાં જન્મેલા ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરને જેલમાં મોકલવામાં આવ્યો હોય તેવું આ પહેલી વાર નથી. અગાઉ, 2009 માં, તેના પર માનવ તસ્કરીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. અહેવાલો અનુસાર, તેના પર એક વ્યક્તિ પાસેથી નકલી પાસપોર્ટ મેળવવા અને તેને બ્રિટન મોકલવા માટે પૈસા લેવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. તમામ વિવાદો છતાં, બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશને 2017 માં જેકબ માર્ટિનને રણજી ટ્રોફી ટીમના કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યો હતો.
જેકબ માર્ટિનની ક્રિકેટ કારકિર્દી
53 વર્ષીય માર્ટિન જેકબે ટીમ ઈન્ડિયા માટે માત્ર 10 વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી, જેમાં 22.57 ની સરેરાશથી 158 રન બનાવ્યા હતા. તેમણે 138 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 46.65 ની સરેરાશથી 9,192 રન બનાવ્યા હતા અને 10 વિકેટ લીધી હતી. 101 લિસ્ટ એ મેચોમાં તેમણે 39.30 ની સરેરાશથી 2,958 રન બનાવ્યા હતા અને 9 વિકેટ લીધી હતી. તેમણે બે ટી-20 મેચોમાં 14 રન પણ બનાવ્યા હતા.
આ પણ વાંચો: