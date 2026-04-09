IPL 2026 વચ્ચે મોટા સમાચાર, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરનું નિધન
ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં ભારતને પહેલી વાર ટેસ્ટ મેચ જીતનાર ટીમના સભ્ય સી.ડી. ગોપીનાથનું અવસાન થયું છે.
Published : April 9, 2026 at 5:33 PM IST
CD GOPINATH PASSED AWAY: ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર સીડી ગોપીનાથનું અવસાન થયું છે. ઘણા ચાહકો તેમનાથી પરિચિત નહીં હોય, પરંતુ તેમણે ટીમ ઈન્ડિયાની સફળતામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. ગોપીનાથ ભારતની પહેલી ટેસ્ટ મેચ જીતનાર ટીમના મુખ્ય સભ્ય હતા. મદ્રાસ (હવે ચેન્નાઈ) માં જન્મેલા આ ક્રિકેટરે 96 વર્ષની ઉંમરે દુનિયાને અલવિદા કહ્યું. તેઓ ભારતની પહેલી ટેસ્ટ વિજેતા ટીમના છેલ્લા જીવિત સભ્ય હતા, પરંતુ તેમનું પણ હવે અવસાન થયું છે.
1930માં મદ્રાસમાં જન્મેલા, ચિંગલપુટ દોરૈરાજ ગોપીનાથ (સીડી ગોપીનાથ) તેમના યુગ દરમિયાન ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડીઓમાંના એક હતા. તેમણે 1951માં ભારત માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને નવ વર્ષ સુધી દેશ માટે રમ્યા હતા. સીડી ગોપીનાથ અદ્યારમાં તેમની પુત્રીના ઘરે રહેતા હતા અને ગુરુવારે તેમની ઊંઘમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા. 96 વર્ષની ઉંમરે, આ મહાન ભારતીય ક્રિકેટરે દુનિયાને અલવિદા કહ્યું.
C.D. Gopinath, member of India's first-ever Test win, passes away
ઇંગ્લેન્ડ સામે સનસનાટી મચાવી
1951-52માં ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ટેસ્ટ શ્રેણી યોજાઈ હતી. ગોપીનાથે આ શ્રેણી દરમિયાન પોતાનો પ્રવેશ કર્યો હતો. આ જમણા હાથના બેટ્સમેનએ શ્રેણીની બીજી ટેસ્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું; તેણે 50 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. તે જ મેચની બીજી ઇનિંગમાં ગોપીનાથે 42 રન બનાવ્યા હતા. આ શ્રેણીની અંતિમ મેચ એમ.એ. ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચમાં ગોપીનાથે 35 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું અને ભારતે આ રમત જીતી હતી. આ ટેસ્ટ ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં ભારતનો પ્રથમ વિજય હતો.
India's First Test Win — On this day in 1952, Indian cricket finally tasted its first Test victory. On their 25th attempt, India crushed England at Madras (now Chennai) by an innings and 8 runs.
સી.ડી. ગોપીનાથનું ભારતીય ક્રિકેટમાં યોગદાન
ભારત માટે રમવા ઉપરાંત, સી.ડી. ગોપીનાથે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં મદ્રાસનું નેતૃત્વ પણ કર્યું હતું. વધુમાં, નિવૃત્તિ પછી, તેમણે રાષ્ટ્રીય પસંદગીકાર તરીકે સેવા આપી હતી. તેમણે 1979ના ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન ભારતની ટીમ મેનેજરની ભૂમિકા પણ સંભાળી હતી. ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં, ગોપીનાથે 83 મેચોમાં 42.16 ની પ્રભાવશાળી સરેરાશથી કુલ 4,259 રન બનાવ્યા હતા. તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 1958-59 સીઝનમાં મૈસુર સામે હતો, જ્યારે તેમણે 234 રનની ઇનિંગ રમી હતી.
આ પણ વાંચો: