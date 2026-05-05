મમતાના ઉમેદવારને KKR બોલરે કર્યો 'ક્લીન બોલ્ડ', સતત બીજી વખત ધારાસભ્ય બન્યો
ભારતીય ટીમના ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર અશોક ડિંડાએ ફરી એકવાર રાજકારણમાં પોતાની કુશળતા દર્શાવી છે.
Published : May 5, 2026 at 3:40 PM IST
ASHOK DINDA WON FROM MOYNA SEAT: ભૂતપૂર્વ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર અશોક ડિંડાએ ફરી એકવાર રાજકીય ક્ષેત્રે પોતાની કુશળતા દર્શાવી છે. 2026 ની પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) ના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડતા, ડિંડાએ મોયના મતવિસ્તારમાં તેમના પ્રતિસ્પર્ધી, ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (AITC) ના ચંદન મંડલને હરાવીને શાનદાર જીત મેળવી.
ચૂંટણી મેદાનમાં ડિંડાનો શાનદાર વિજય: ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) ના ડેટા અનુસાર, અશોક ડિંડાએ 127,166 મતો મેળવ્યા અને 16,241 મતોના માર્જિનથી વિજય મેળવ્યો. તેનાથી વિપરીત, ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર આ સ્પર્ધામાં પાછળ રહી ગયા અને વાપસી કરી શક્યા નહીં. દરમિયાન, કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા (CPI) ના ઉમેદવાર, સ્વપ્ના કુમાર બર્મન ત્રીજા સ્થાને રહ્યા. 42 વર્ષીય અશોક ડિંડા માટે, આ મોયના મતવિસ્તારમાંથી તેમનો સતત બીજો વિજય છે. 2021 ની બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, અશોક ડિંડાએ ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સંગ્રામ દોલુઈને 1,260 મતોના માર્જિનથી હરાવ્યા હતા. તે એક નજીકની લડાઈ હતી, પરંતુ અંતે, ક્રિકેટર વિજયી બન્યો.
" পশ্চিমবঙ্গের ১১০০ বছরের পরাধীনতার গ্লানি আজ মুছে গেল। আজ এই মাটি আর ময়নার প্রতিটি মানুষকে বড্ড আপন মনে হচ্ছে। ময়নার সর্বস্তরের মানুষের কাছ থেকে যে অকৃত্রিম ভালোবাসা আমি পেয়েছি,এই জয় আসলে সাধারণ মানুষের জয় আমি আমার হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে সমস্ত ময়নাবাসীর কাছে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞ pic.twitter.com/ZD9ZNM78ni— Ashoke Dinda (@dindaashoke) May 4, 2026
શરૂઆતથી જ ડિંડાનું વર્ચસ્વ: ક્રિકેટના મેદાન પર પોતાની ઝડપી બોલિંગ માટે પ્રખ્યાત અશોક ડિંડાએ ચૂંટણીના મેદાનમાં પણ એવું જ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. આ વખતે, ડિંડાએ ચૂંટણી પ્રચારની શરૂઆતથી જ પોતાની લીડ જાળવી રાખી હતી, અને તેમના વિરોધીઓને પુનરાગમન કરવાની કોઈ તક આપી ન હતી. શરૂઆતના વલણોએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે સ્પર્ધા ડિંડાની તરફેણમાં નિર્ણાયક રીતે ઝૂકી રહી છે. જેમ જેમ મત ગણતરી આગળ વધતી ગઈ તેમ તેમ તેમની લીડ વધુ પ્રચંડ બનતી ગઈ. ડિંડાએ દરેક ક્ષેત્રમાં પ્રભાવ પાડવાની તેમની ક્ષમતા અસરકારક રીતે દર્શાવી છે. તેમનો આ વિજય ફક્ત વ્યક્તિગત વિજય નથી, પરંતુ રાજકારણમાં તેમની ભાવિ સંભાવનાઓનો નોંધપાત્ર સૂચક છે.
Moyna, West Bengal: BJP candidate from then Moyna assembly constituency, Ashok Dinda says, " i have nothing to say about this victory. it's a victory for all the worker's of bjp party and the people of moyna, the voter's of moyna, it's a victory for bengal. we were always certain… pic.twitter.com/0wTgNJIzyM— IANS (@ians_india) May 4, 2026
અશોક ડિંડાની કારકિર્દી: અશોક ડિંડા ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમ્યા છે અને સ્થાનિક ક્રિકેટમાં પણ ખૂબ જ આદરણીય વ્યક્તિ છે. ડિંડાએ ડિસેમ્બર 2009 માં શ્રીલંકા સામે ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. જમણા હાથના ઝડપી બોલર, ડિંડાએ 13 વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય (ODI) અને 9 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. ODI માં, ડિંડાએ 51.00 ની સરેરાશથી 12 વિકેટ લીધી છે. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં, તેણે 14.41 ની સરેરાશથી 17 વિકેટ લીધી છે. વધુમાં, તેણે 116 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 420 વિકેટ લીધી છે, જ્યારે લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં, તેણે 151 બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા છે.
IPL કારકિર્દી: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માં, અશોક ડિંડાએ કુલ 78 મેચ રમી, જેમાં 30.04 ની સરેરાશથી 69 વિકેટ લીધી. ડિંડાએ IPLમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR), દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC), પુણે વોરિયર્સ ઈન્ડિયા (PWI), રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) અને રાઇઝિંગ પુણે સુપરજાયન્ટ્સ (RPS) સહિત અનેક ટીમોનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી, ડિંડા ફેબ્રુઆરી 2021 માં ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) માં જોડાયા; ત્યારથી, તેમણે તેમના રાજકીય કારકિર્દીમાં ક્યારેય પાછળ વળીને જોયું નથી.
