ETV Bharat / sports

'સૌરાષ્ટ્રના ક્રિકેટ ખેલાડીઓનું ભવિષ્ય છે ઉજ્જવળ' પૂર્વ ક્રિકેટર સંજય બાંગરની Etv ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ કોચ અને એક સમયે ટીમ ઇન્ડિયામાં ઓલરાઉન્ડરની ભૂમિકા ભજવતા સંજય બાંગરે જૂનાગઢ ની ટૂંકી મુલાકાત લીધી હતી.

પૂર્વ ક્રિકેટર સંજય બાંગર
પૂર્વ ક્રિકેટર સંજય બાંગર (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 14, 2026 at 8:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જૂનાગઢ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ કોચ અને એક સમયે ટીમ ઇન્ડિયામાં ઓલરાઉન્ડર તરીકે સામેલ થયેલા સંજય બાંગરે જૂનાગઢની ટૂંકી મુલાકાત કરી હતી. આ દરમિયાન તેમણે Etv ભારત સાથે એક્સક્લુસીવ વાતચીત કરી હતી. રાજકોટ ખાતે ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે ચાલી રહેલા વન-ડે સિરીઝના મેચમાં બીસીસીઆઈ તરફથી સંજય બાગર કોમેન્ટરી ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે જૂનાગઢના યુવાન ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહન મળે અને સૌરાષ્ટ્રનો ખેલાડી ભારતની ક્રિકેટ ટીમમાં સામેલ થાય તેવા ઉદેશ્ય સાથે આજે યુવાન ખેલાડીઓ સાથે મુલાકાત કરી હતી.

સૌરાષ્ટ્રના ખેલાડીઓની પ્રતિભાના વખાણ કર્યા

સંજય બાંગરે ભારતની ક્રિકેટ ટીમમાં હવે ધીમે ધીમે સૌરાષ્ટ્રના ખેલાડીઓનો પગરવ થઈ રહ્યો છે IPL જેવી ટુર્નામેન્ટમાં પણ સૌરાષ્ટ્રમાંથી ઘણા ખેલાડીઓ ખૂબ સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે, જેને આવનારા દિવસોમાં ભારતીય ક્રિકેટ અને સૌરાષ્ટ્રના યોગદાન સાથે જોડીને સંજય બાંગરે સૌરાષ્ટ્રના યુવાન ખેલાડીઓની પ્રતિભાના વખાણ કર્યા હતા.

પૂર્વ ક્રિકેટર સંજય બાંગર જૂનાગઢની મુલાકાતે
પૂર્વ ક્રિકેટર સંજય બાંગર જૂનાગઢની મુલાકાતે (Etv Bharat Gujarat)
પૂર્વ ક્રિકેટર સંજય બાંગર જૂનાગઢની મુલાકાતે
પૂર્વ ક્રિકેટર સંજય બાંગર જૂનાગઢની મુલાકાતે (Etv Bharat Gujarat)

ક્રિકેટ કારકિર્દીની સફળતા અને નિષ્ફળતા

સંજય બાંગર મહારાષ્ટ્રના ઓરંગાબાદના નાના એવા ગામમાંથી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં ખેલાડી તરીકે સામેલ થયા બાદ દુનિયાની ક્રિકેટ ટીમો સામે એક ખેલાડી તરીકે પોતાનું યોગદાન ભારતીય ટીમ માટે આપ્યું હતું. આ દરમિયાન તેમને કેટલીક સફળતા અને નિષ્ફળતા પણ મળી હતી, આવા ઘણા બધા પ્રસંગોને સંજય બાગરે જુનાગઢ ખાતે તેને વાગોળ્યા હતા. સંજય બાગર ભારતીય ટીમના કોચ પણ રહી ચૂક્યા છે, જેથી તેઓ સમગ્ર ભારતના ક્રિકેટને લઈને આજે પણ ખૂબ જ ગંભીરતા સાથે આગળ વધી રહ્યા છે.

પૂર્વ ક્રિકેટર સંજય બાંગર જૂનાગઢની મુલાકાતે
પૂર્વ ક્રિકેટર સંજય બાંગર જૂનાગઢની મુલાકાતે (Etv Bharat Gujarat)
પૂર્વ ક્રિકેટર સંજય બાંગર જૂનાગઢની મુલાકાતે
પૂર્વ ક્રિકેટર સંજય બાંગર જૂનાગઢની મુલાકાતે (Etv Bharat Gujarat)
પૂર્વ ક્રિકેટર સંજય બાંગર જૂનાગઢની મુલાકાતે
પૂર્વ ક્રિકેટર સંજય બાંગર જૂનાગઢની મુલાકાતે (Etv Bharat Gujarat)

સંજય બાંગરની ક્રિકેટ કારકિર્દી

સંજય બાંગરે 12 ટેસ્ટ મેચ અને 15 એક દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી સંજય બાંગરે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના બેટિંગ કોચ અને કેટલાક સમય માટે અંતરિમ મુખ્ય કોચ તરીકે પણ પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. IPL ટુર્નામેન્ટમાં પણ સંજય બાંગર કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ (જૂની) પંજાબ કિંગ્સના હેડ કોચ અને ક્રિકેટ ડેવલપમેન્ટ તરીકે પણ પસંદ થયા હતા. રોયલ ચેલેન્જર બેંગલોરના હેડ કોચ અને બેટિંગ કન્સલ્ટન્ટની સાથે મેન્ટર તરીકે સંજય બાંગરે સેવાઓ આપી છે. સંજય બાંગરે IPL ની કોચી ટીમમાં બેટિંગ કોચ તરીકે પણ સેવાઓ આપી છે, હાલ તેઓ BCCI તરફથી બનાવવામાં આવેલી કોમેન્ટ્રી ટીમના એક સભ્ય તરીકે કાર્યરત છે.

આ પણ વાંચોઃ

  1. કપડાં ધોવાના ધોકાથી ક્રિકેટની શરૂઆત કરી, જૂનાગઢનો ક્રેન્સ ફુલેત્રા પહોંચ્યો સનરાઈઝ હૈદરાબાદની ટીમમાં
  2. 2036 ઓલમ્પિકની તૈયારી કરતા જુનાગઢના સિદી આદિવાસી ખેલાડી, સ્પોર્ટ્સ ટ્રેનરની ETV ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત

TAGGED:

SANJAY BANGAR EXCLUSIVE
SANJAY BANGAR CAREER
SANJAY BANGA IN JUNAGADH
SANJAY BANGAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.