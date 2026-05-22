CSK એ એમએસ ધોનીના નામે કર્યો 'સ્કેમ'! ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરના મેનેજમેન્ટ પર આકરા પ્રહાર

એમએસ ધોનીએ આઈપીએલ 2026 માં એક પણ મેચ રમી ન હતી. સીએસકેની બહાર થયા બાદ, કે. શ્રીકાંતે સીએસકે મેનેજમેન્ટ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે.

MS DHONI: એમએસ ધોની આઈપીએલ 2026 માં એક પણ મેચ રમી શક્યો ન હતો. સીઝન શરૂ થાય તે પહેલાં જ ધોનીને ઈજા થઈ હતી. ત્યારબાદ, તેની સંભવિત વાપસી અંગે વિવિધ અહેવાલો સામે આવ્યા, પરંતુ તે ક્યારેય મેદાન પર પાછો ફર્યો નહીં. આઈપીએલ 2026 માં સીએસકેની સફરનો અંત આવી ગયો છે, અને ચાહકો હવે ધોનીને આવતા વર્ષે રમતા જોવા માટે ઉત્સુક છે. ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન કે. શ્રીકાંતે હવે સીએસકે મેનેજમેન્ટની ભારે ટીકા કરી છે, અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે, એક અર્થમાં, ધોનીના નામે સીએસકે ચાહકો સાથે "સ્કેમ" થયો છે.

ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર કે. શ્રીકાંતે તેમની યુટ્યુબ ચેનલ પર સીએસકે વિશે વાત કરી. તેઓ નારાજ હતા કે સીએસકે મેનેજમેન્ટ સતત ધોનીની વાપસીનો પ્રચાર કરી રહ્યું હતું, છતાં તે એક પણ મેચ રમવા માટે પૂરતો ફિટ ન થયો. કે. શ્રીકાંતે કહ્યું, "તેઓ કહેતા રહ્યા કે ધોની આગામી મેચ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. ત્યારબાદ, તેઓએ ધોનીના નેટ્સમાં પ્રેક્ટિસ કરતા વીડિયો પોસ્ટ કર્યા. જોકે, બાદમાં, તેમણે જાહેરાત કરી કે ધોની ફરીથી ઘાયલ થયો છે. તેમણે આ મૂર્ખાઈનો અંત લાવવો જોઈતો હતો. તેમણે ફક્ત સ્પષ્ટપણે કહેવું જોઈતું હતું કે ધોની આખી સીઝન રમશે નહીં. જો તેઓએ આમ કર્યું હોત, તો ચાહકો માનસિક રીતે તૈયાર હોત."

શ્રીસંતે વધુમાં જણાવ્યું, "રુતુરાજ ગાયકવાડ વારંવાર કહેતા રહ્યા કે ધોની આગામી મેચ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. આ સંદર્ભમાં, ટીમ મેનેજમેન્ટ અને કેપ્ટને સ્પષ્ટ અને સ્પષ્ટ રહેવું જોઈતું હતું. જો તેઓએ કહ્યું હોત કે ધોની આખી સીઝન રમશે નહીં, તો ચાહકોએ તેને સ્વીકાર્યું હોત અને આગળ વધ્યા હોત. પ્રામાણિકપણે કહીએ તો, આ મેચો દરમિયાન કોઈએ ખરેખર એમએસ ધોનીને ચૂકી ન હતી. તેઓ ફક્ત પૂછી રહ્યા હતા કે તે ડ્રેસિંગ રૂમમાં કેમ હાજર ન હતો. તે સિવાય, કોઈ પૂછી રહ્યું નથી કે તે મેચ કેમ નથી રમી રહ્યો. ધોનીનો સમય પૂરો થઈ ગયો છે."

શું એમએસ ધોની આગામી વર્ષે રમશે?

એમએસ ધોનીએ 2026 ની આઈપીએલમાં એક પણ મેચ રમી ન હતી, અને હવે ચાહકોને આશા છે કે તે આવતા વર્ષે રમશે. કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડે પણ ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટનની ભાગીદારી અંગે કોઈ ચોક્કસ જવાબ આપવાનું ટાળ્યું હતું. સુરેશ રૈનાએ એમએસ ધોનીને આગામી સીઝનમાં રમવા માટે વિનંતી કરી છે. જવાબમાં, 'થાલા' એ કહ્યું કે તે આ બાબતે થોડો વિચાર કરશે.

