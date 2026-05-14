ક્રિકેટમાં એક નવા અધ્યાયની શરુઆત! પુરુષ ટીમની કોચ બની મહિલા ખેલાડી
ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની આગામી ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે નવા ફિલ્ડિંગ કોચની નિમણૂક કરી છે.
Published : May 14, 2026 at 4:04 PM IST
SARAH TAYLOR: ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડે 13 મેના રોજ ઘણી મોટી જાહેરાતો કરી છે, જેમાં તેઓએ ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડી માર્કસ નોર્થને તેમની પુરૂષ રાષ્ટ્રીય ટીમના નવા પસંદગીકાર તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે, સાથે સાથે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે નવા ફિલ્ડિંગ કોચની પણ નિમણૂક કરી છે. ઇંગ્લેન્ડને 4 જૂનથી ઘરઆંગણે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ટેસ્ટ શ્રેણી રમવાની છે, જેના માટે ECBએ ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે અને તેની ભૂતપૂર્વ મહિલા વિકેટકીપર ખેલાડી સારા ટેલરને ફિલ્ડિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.
સારા ટેલરને ફિલ્ડિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવાનું કારણ
ECB એ સારા ટેલરને ખાસ કરીને ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ફિલ્ડિંગ કોચની જવાબદારી સોંપી છે. આ નિર્ણય સમજાવતા, બોર્ડે જણાવ્યું હતું કે ઇંગ્લેન્ડની પુરુષ ટીમના નિયમિત ફિલ્ડિંગ કોચ, કાર્લ હોપકિન્સન, હાલમાં IPLમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સાથે કામ કરી રહ્યા છે. પરિણામે, તેઓ આ શ્રેણી માટે ઉપલબ્ધ ન હોવાથી, સારા ટેલર ફિલ્ડિંગ કોચિંગ ફરજોનો હવાલો સંભાળશે. સારા ટેલરની વાત કરીએ તો, તેણીએ 13 વર્ષની આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કારકિર્દીમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી કોચિંગની દુનિયામાં પ્રવેશ કર્યો હતો; ત્યારથી, તેણીએ 'ધ હન્ડ્રેડ' ટુર્નામેન્ટમાં માન્ચેસ્ટર ઓરિજિનલ્સ ઉપરાંત સસેક્સ કાઉન્ટી પુરુષ ટીમ સાથે કામ કર્યું છે.
સારા ટેલરની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી
સારા ટેલરની વાત કરીએ તો, તેણીની ગણતરી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં મહાન વિકેટકીપર-બેટ્સમેનોમાં થાય છે, જેણે ઇંગ્લેન્ડ માટે 126 વનડે, 90 T20 અને 10 ટેસ્ટ મેચ રમી છે. વનડે ફોર્મેટમાં, ટેલરે 38.26 ની પ્રભાવશાળી સરેરાશથી 4,056 રન બનાવ્યા, જેમાં 7 સદી અને 20 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં, સારા ટેલરે 29.02 ની સરેરાશથી 2,177 રન બનાવ્યા છે, જે એક રેકોર્ડ છે જેમાં 16 અડધી સદીની ઇનિંગ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે.
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં, સારાએ 18.75 ની સરેરાશથી 300 રન બનાવ્યા છે. 2017 માં ઈંગ્લેન્ડની મહિલા ટીમે ODI વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતી ત્યારે સારા ટેલરે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેની કારકિર્દીમાં, સારા ટેલરને 2014 માં ICC દ્વારા ODI ક્રિકેટર ઓફ ધ યર તરીકે સન્માનિત કરવામાં આવી હતી. 2012 અને 2013 બંનેમાં T20 ક્રિકેટર ઓફ ધ યર બની હતી.
