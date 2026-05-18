ક્રિકેટ જગતમાં શોકની લહેર, ભૂતપૂર્વ ટેસ્ટ કેપ્ટન સ્મિથનું નિધન
ક્રિકેટ જગત માટે ઈંગ્લેન્ડથી મોટા સમાચાર આવ્યા છે. ભૂતપૂર્વ ટેસ્ટ કેપ્ટન માઈક સ્મિથનું નિધન થયું છે. તેમણે 25 ટેસ્ટ મેચોમાં ઈંગ્લેન્ડ ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું.
Published : May 18, 2026 at 8:42 PM IST
MIKE SMITH PASSES AWAY: ઈંગ્લેન્ડ ક્રિકેટની દુનિયામાંથી ખૂબ જ દુઃખદ સમાચાર આવ્યા છે. ઈંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ ટેસ્ટ કેપ્ટન માઈક સ્મિથનું 92 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. તેમના ભૂતપૂર્વ કાઉન્ટી ક્લબ, વોરવિકશાયર કાઉન્ટી ક્રિકેટ ક્લબે 18 મેના રોજ તેમના અવસાનની જાહેરાત કરી હતી. સ્મિથના નિધનથી ક્રિકેટ જગતમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. ચશ્મા પહેરીને બેટિંગ કરવા માટે જાણીતા માઈક સ્મિથને "MJK" તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતા હતા. તેમણે ઈંગ્લેન્ડ માટે 50 ટેસ્ટ મેચ રમી હતી અને તેમાંથી 25 મેચમાં ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. નોંધનીય છે કે, તેમણે માત્ર ક્રિકેટમાં જ નહીં પરંતુ રગ્બી યુનિયનમાં પણ ઈંગ્લેન્ડનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. તેમણે 1956માં વેલ્સ સામે ઈંગ્લેન્ડ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય રગ્બી મેચ પણ રમી હતી.
ભારત સામે પોતાની પહેલી સદી ફટકારી
માઈક સ્મિથે 1958 માં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું, જ્યારે 1972માં તેમણે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પોતાની છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. તેમની શાનદાર ફર્સ્ટ-ક્લાસ કારકિર્દીમાં, તેમણે લગભગ40,000 રન બનાવ્યા હતા અને 72 સદી ફટકારી હતી, જેમાંથી ત્રણ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં હતી. સ્મિથે 1959 માં ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ ખાતે ભારત સામે પોતાની પહેલી આંતરરાષ્ટ્રીય સદી ફટકારી હતી.
Warwickshire County Cricket Club are saddened to learn of the passing of Bears' legend MJK Smith at the age of 92.— Bears (@WarwickshireCCC) May 18, 2026
મિડલ ઓર્ડરમાં ગયા પછી તેમની બેટિંગ કારકિર્દી વધુ તેજસ્વી બની હતી. કેપ્ટન તરીકેનો તેમનો રેકોર્ડ પણ એટલો જ પ્રભાવશાળી હતો. ટેસ્ટ કેપ્ટન તરીકેના તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન - જે 1963-64 માં ભારતના પ્રવાસથી શરૂ થયો હતો - ઇંગ્લેન્ડે 25 મેચમાં 5 જીત નોંધાવી હતી, જ્યારે 17 મેચ ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ હતી. તેમના કેપ્ટનશિપ હેઠળ, ઇંગ્લેન્ડને ફક્ત ત્રણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
વોરવિકશાયર ક્લબમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી
ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી પણ, સ્મિથ રમત સાથે સક્રિય રીતે સંકળાયેલા રહ્યા. તેમણે પહેલા મેચ રેફરી તરીકે સેવા આપી અને બાદમાં 1991 થી 2003 સુધી વોરવિકશાયર ક્લબના ચેરમેન બન્યા. તેમના કાર્યકાળને ક્લબનો 'સુવર્ણ યુગ' માનવામાં આવે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ક્લબે સતત બે કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપ ટ્રોફી સહિત સાત મુખ્ય ટાઇટલ જીત્યા.
18 મેના રોજ, વોરવિકશાયર અને ગ્લેમોર્ગન વચ્ચેની કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપ મેચના ચોથા દિવસે રમત શરૂ થાય તે પહેલાં માઇક સ્મિથને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે એક મિનિટનું મૌન પાળવામાં આવ્યું હતું. સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં, વોરવિકશાયર ક્લબે લખ્યું: "વોરવિકશાયર કાઉન્ટી ક્રિકેટ ક્લબને એ જાહેરાત કરતાં દુઃખ થાય છે કે અમારા દંતકથા, એમજેકે સ્મિથનું 92 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે."
