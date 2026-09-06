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'બિટ્ટુ તાબાહી'ની કહાની દુનિયા સુધી પહોંચી, ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર કેવિન પીટરસને કરી પ્રશંસા

મધ્યપ્રદેશના રાજગઢના બિટ્ટુ તબાહીની મહેનતને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓળખ મળી છે. ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર કેવિન પીટરસને પણ પ્રશંસા કરી છે.

બિટ્ટુ તાબાહી- કેવિન પીટરસન
બિટ્ટુ તાબાહી- કેવિન પીટરસન (Etv Bharat & AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2026 at 1:49 PM IST

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BITTU TABAHI: એક સમયે નદીમાં એકલા કચરો સાફ કરવા જનાર એક યુવાનને કદાચ કલ્પના પણ નહોતી કે તેની મહેનતનો પ્રભાવ એક દિવસ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પડશે. મધ્યપ્રદેશના રાજગઢ જિલ્લાના વતની સુરેન્દ્ર સિંહ ચૌધરી, જેને પ્રેમથી 'બિટ્ટુ તાબાહી' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, આજે પર્યાવરણીય સંરક્ષણનું એક ચમકતું ઉદાહરણ બની ગયા છે. અજનાર નદીની સફાઈ કરવાના તેમના અભિયાને માત્ર દેશભરના લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું નથી પરંતુ હવે તે વૈશ્વિક સ્તરે પ્રશંસા મેળવી રહ્યું છે. નેધરલેન્ડ્સની એક પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થાએ તેમને સહયોગ માટે આમંત્રણ આપ્યું છે, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર કેવિન પીટરસને પણ તેમના પ્રયાસોની હૃદયપૂર્વક પ્રશંસા કરી છે.

બિટ્ટુની કહાની સોશિયલ મીડિયા દ્વારા દુનિયા સુધી પહોંચી

રાજગઢનો એક યુવાન સુરેન્દ્ર સિંહ ચૌધરી ઘણા મહિનાઓથી અજનાર નદીની સફાઈ કરી રહ્યો હતો. તેના પ્રયાસોના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થયા, જેના કારણે તેને 'સફાઈ કિંગ' ઉપનામ મળ્યું. નદીની સફાઈમાં તેના સમર્પણ અને સખત મહેનતે લાખો લોકોને પ્રેરણા આપી છે.

ક્રિકેટર કેવિન પીટરસને પણ કરી પ્રશંસા

ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર કેવિન પીટરસન પણ બિટ્ટુની કહાનીથી પ્રભાવિત થયા હતા. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર બિટ્ટુના અભિયાનને શેર કરતા તેમણે લખ્યું, "શાબાશ! ભાઈ." પીટરસને ઉલ્લેખ કર્યો કે તેમણે સવારે બિટ્ટુની કહાની વાંચી અને તેમને લાગ્યું કે તે દુનિયા સાથે શેર કરવા યોગ્ય છે. તેમણે બિટ્ટુની ભાવના અને પર્યાવરણ પ્રત્યેના સમર્પણની ખુલ્લેઆમ પ્રશંસા કરી.

મોજા કે જૂતા વગર ઝુંબેશ શરૂ

26 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ, બિટ્ટુએ બિયાઓરા પ્રદેશમાં એક મંદિર પાસે વહેતી અજનાર નદીને સાફ કરવા માટે એક ઝુંબેશ શરૂ કરી. તે સમયે, નદીનો મોટો ભાગ કચરા અને પ્લાસ્ટિકથી ભરાઈ ગયો હતો. નોંધનીય છે કે, તેમણે કોઈપણ સરકારી સહાય વિના, તેને સંપૂર્ણપણે જાતે સાફ કરવાનું કામ હાથમાં લીધું. તેમણે મોજા કે જૂતા વગર કામ કર્યું અને તરવાનું પણ જાણતા ન હતા, છતાં તેમણે હાર માની નહીં.

સફાઈ અભિયાનને આગળ વધારવા માટે, બિટ્ટુએ તેમના મિત્રોની મદદથી ભંડોળ એકત્ર કર્યું. આ ભંડોળનો ઉપયોગ સફાઈ સાધનો અને કચરાપેટીઓ ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો. તેમણે નદીમાંથી કાઢેલા પ્લાસ્ટિક અને કચરાને અલગ પાડ્યો અને ધાર્મિક પ્રસાદમાંથી કચરાને ખાતરમાં રૂપાંતરિત કરવાનો પ્રોજેક્ટ પણ શરૂ કર્યો. આ અભિયાન પર આશરે ₹30,000 ખર્ચ કરવામાં આવ્યા હતા.

ચેપ લાગ્યો, પણ તેના પગલાં ડગમગ્યા નહીં

નદી સફાઈ દરમિયાન એક સમયે, પ્રદૂષિત પાણીમાં સતત કામ કરવાથી તેમના હાથમાં ચેપ લાગ્યો. તેમ છતાં, તેઓએ પોતાનું અભિયાન છોડ્યું નહીં. તેઓ માનતા હતા કે નદીને બચાવવા માટે દ્રઢતા જરૂરી છે અને મુશ્કેલીઓના ડરથી કોઈ પીછેહઠ કરી શકતું નથી. આ જ ભાવના તેમને આજના યુવાનો માટે પ્રેરણારૂપ બનાવે છે.

અજનાર નદી ગટરમાં ફેરવાઈ રહી હતી

રાજગઢ જિલ્લાના અંદલહેડા ગામથી ઉદ્ભવેલી, અજનાર નદી એક સમયે આ પ્રદેશની ઓળખ હતી. તેનું સ્વચ્છ પાણી સ્થાનિક લોકોની જરૂરિયાતો પૂરી કરતું હતું, અને નદીમાં જળચર જીવન ભરાઈ ગયું હતું. જોકે, સમય જતાં, પ્લાસ્ટિક કચરાના સંચય અને બેદરકારીને કારણે નદીની સ્થિતિ બગડી ગઈ. ઘણી જગ્યાએ, નદી કચરા માટે ડમ્પિંગ ગ્રાઉન્ડમાં ફેરવાઈ ગઈ હતી, અને તેનું કુદરતી સંતુલન ખોરવાઈ ગયું હતું.

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KEVIN PIETERSEN
બિટ્ટુ તબાહી
પીટરસને બિટ્ટુ તબાહીની કરી પ્રશંસા
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