સિડનીમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલામાં માઈકલ વોન માંડ માંડ બચ્યો, હુમલા વિશે ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરે શું કહ્યું....
વોને રવિવારે સાંજે દુનિયાને હચમચાવી નાખનારા ભયાનક દ્રશ્યનું વર્ણન કર્યું.
Published : December 15, 2025 at 3:43 PM IST
હૈદરાબાદ: ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડનીમાં બોન્ડી બીચ પર થયેલા આતંકવાદી હુમલામાં ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટ કેપ્ટન માઈકલ વોન માંડ માંડ બચી ગયા. તેઓ એક રેસ્ટોરન્ટમાં છુપાઈને મૃત્યુથી બચી ગયા. વોને રવિવારે સાંજે દુનિયાને હચમચાવી નાખનારા ભયાનક દ્રશ્યનું વર્ણન કર્યું. આ હુમલામાં હનુક્કાહની ઉજવણી કરી રહેલા યહૂદી સમુદાયને નિશાન બનાવવામાં આવ્યો હતો.
16 લોકો માર્યા ગયા અને 13 થી વધુ લોકો હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. વિશ્વના સૌથી પ્રખ્યાત બીચ પૈકીના એક બોન્ડી બીચ પર થયેલા આ આતંકવાદી હુમલાએ માત્ર ઓસ્ટ્રેલિયામાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં શોક ફેલાવ્યો છે. રમતગમતના સ્ટાર્સથી લઈને સામાન્ય લોકો સુધી દરેક વ્યક્તિએ આ ભયાનક દ્રશ્ય જોયું.
હુમલા વિશે માઈકલ વોને શું કહ્યું:
માઈકલ વોન બોન્ડી બીચ વિસ્તારમાં એક રેસ્ટોરન્ટમાં હતા ત્યારે ગોળીબાર થયો. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું, "બોન્ડીમાં એક રેસ્ટોરન્ટમાં ફસાઈ જવું ભયાનક હતું. હું હવે સુરક્ષિત રીતે ઘરે પહોંચી ગયો છું. કટોકટી સેવાઓ અને આતંકવાદીનો સામનો કરનાર માણસનો આભાર. અસરગ્રસ્ત તમામ લોકો પ્રત્યે મારી સંવેદના."
Being locked in a restaurant in Bondi was scary .. Now home safe .. but thanks so much to the emergency services and the guy who confronted the terrorist .. thoughts with all who have been affected .. xxx— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) December 14, 2025
વોનની પ્રતિક્રિયા એ ભયનો પુરાવો છે જે સામાન્ય લોકો અને પ્રવાસીઓ દ્વારા ઘેરાયેલા હતા. વોને પોતાની પોસ્ટમાં જે વ્યક્તિનો આભાર માન્યો હતો તેની બહાદુરીનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે. વીડિયોમાં, તે વ્યક્તિ ગોળીબાર કરનારને પાછળથી પકડીને તેના હાથમાંથી બંદૂક છીનવી લેતો જોવા મળે છે. વધુમાં, તેણે ગોળીબાર કરનાર તરફ બંદૂક પણ તાકી હતી.
16 Killed in Sydney Hanukkah Terror Massacre— Gabrielle Resnik (@GabbRezz) December 15, 2025
|Dec. 14, 2025| This Sunday, a severe attack occurred at Bondi Beach in Sydney, Australia, the first day of Hanukkah, also known as the Festival of Lights. The attack was declared a terrorist incident and specifically was designed to… pic.twitter.com/jq5jnDij7f
ઓસ્ટ્રેલિયન પોલીસ અને ન્યૂ સાઉથ વેલ્સના પ્રીમિયર ક્રિસ મિન્સે આ હુમલાને આતંકવાદી ઘટના ગણાવી છે. વડા પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે આ હુમલો સિડનીના યહૂદી સમુદાયને નિશાન બનાવ્યો હતો, અને તપાસ વ્યાપક, મુશ્કેલ અને તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, હુમલો સમયે 1,000 થી વધુ લોકો કાર્યક્રમમાં હાજર હતા.
Bondi Beach terror attack footage compilation.— NightNation.Live (@nightnationnick) December 15, 2025
On December 14, 2025, a mass shooting occurred at Bondi Beach in Sydney, Australia, during a Hanukkah celebration (" chanukah by the sea") organized by chabad of bondi. this targeted attack on the jewish community has been declared a… pic.twitter.com/e8U5C34NY9
ઘટનાસ્થળે એક વાહનમાં ઇમ્પ્રુવાઇઝ્ડ એક્સપ્લોઝિવ ડિવાઇસ (IED) હોવાની શંકા હતી. બોમ્બ સ્ક્વોડને ઘટનાસ્થળે બોલાવવામાં આવી હતી. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે બે હુમલાખોરોની ઓળખ કરવામાં આવી છે, જ્યારે ત્રીજા શંકાસ્પદની ભૂમિકાની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. અધિકારીઓએ ધીરજ રાખવાની અપીલ કરી હતી, કારણ કે આ બદલો લેવાનો સમય નથી, પરંતુ વધુ તપાસનો સમય છે.
