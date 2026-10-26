'ભારતમાં આત્મવિશ્વાસ વધ્યો' પીએમ મોદીનો ચાહક બન્યો કેવિન પીટરસન
કેવિન પીટરસને ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રશંસા કરી. તેણે ભારતની પણ પ્રશંસા કરી. તેણે 2003 માં ભારતની તેમની પ્રથમ મુલાકાતની મહત્વપૂર્ણ યાદો શેર કરી.
Published : October 26, 2026 at 7:24 PM IST
ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન કેવિન પીટરસને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રશંસા કરી છે અને ભારતમાં થઈ રહેલા ફેરફારો પર પોતાના વિચારો શેર કર્યા છે. સરકારના વડા તરીકે મોદીની 25મી વર્ષગાંઠ પહેલા, પીટરસને તેમની સાથેની તેમની પ્રથમ મુલાકાત અને ભારતમાં બદલાતા વાતાવરણની વિગતો આપતા એક લેખ લખ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી તેમણે ભારતને નજીકથી જોયું હોવાથી, તેમને દેશમાં એક નવો આત્મવિશ્વાસ અનુભવાયો છે.
કેવિન પીટરસને પીએમ મોદી વિશે શું લખ્યું?
કેવિન પીટરસને તેમના લેખમાં 2003 માં તેમની પહેલી ભારત મુલાકાતનો ઉલ્લેખ કર્યો. તે સમયે નરેન્દ્ર મોદી લગભગ બે વર્ષ સુધી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી રહ્યા હતા. પીટરસનના મતે, તે સમયે તેઓ મોદી વિશે વધુ જાણતા ન હતા. જોકે, જ્યારે તેમને ખબર પડી કે મોદી સરકારના વડા તરીકે 25 વર્ષ પૂર્ણ કરવાના છે, ત્યારે આ સિદ્ધિએ તેમનું ધ્યાન ખેંચ્યું.
India is making its mark across sports, technology and wildlife conservation! @KP24 reflects on India's growing sporting strength, the rise of women's cricket and the country's progress in infrastructure and technology. He notes how PM @narendramodi's leadership has contributed to India's changing outlook, alongside efforts to protect wildlife and preserve its natural heritage. https://t.co/UlSg11BGHX— PMO India (@PMOIndia) October 26, 2026
ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરે કહ્યું કે, લોકશાહીમાં આટલા લાંબા સમય સુધી સરકારનું નેતૃત્વ કરવું એ એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ છે. ક્રિકેટ સાથે તેની તુલના કરતા તેમણે કહ્યું કે તે એક ખેલાડીના સમગ્ર કારકિર્દી કરતાં પણ લાંબો સમય છે. બ્રિટિશ રાજકારણનું ઉદાહરણ આપતા તેમણે સમજાવ્યું કે મોદી વડા પ્રધાન બન્યા ત્યારથી બ્રિટને ઘણા વડા પ્રધાનો જોયા છે. તેથી, લોકશાહી વ્યવસ્થામાં આટલા લાંબા સમય સુધી નેતૃત્વ કરવાનું ખાસ મહત્વ છે.
પીટરસને એમ પણ લખ્યું કે, તેમણે તેમના જીવનનો નોંધપાત્ર સમય ભારતમાં ક્રિકેટ રમવામાં અને મુસાફરી કરવામાં વિતાવ્યો છે. આ સમય દરમિયાન, તેઓ ઘણા અદ્ભુત લોકોને મળ્યા અને તેમાંથી કેટલાક સાથે ગાઢ મિત્રતા કેળવી. ભારતની બહારથી આવ્યા હોવા છતાં, તેમને દેશમાં થઈ રહેલા ફેરફારોને નજીકથી જોવાની તક મળી.
ક્રિકેટમાં પણ પરિવર્તન જોવા મળ્યું છે
કેવિન પીટરસનના મતે, તેમણે ભારતમાં જે સૌથી મોટો ફેરફાર જોયો છે તે લોકોનો આત્મવિશ્વાસ છે. તેમણે લખ્યું છે કે જ્યારે તેઓ પહેલી વાર ભારત આવ્યા હતા, ત્યારે તેમને લાગ્યું હતું કે દેશને તેની ક્ષમતાઓમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ નથી. પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ એકદમ અલગ દેખાય છે. આજે, ભારતીયો મોટા લક્ષ્યો નક્કી કરે છે, વધુ સખત સ્પર્ધા કરે છે અને પહેલા કરતા પોતાની પાસેથી વધુ અપેક્ષા રાખે છે. પીટરસને આ પરિવર્તનનું મુખ્ય ઉદાહરણ ભારતીય ક્રિકેટને આપ્યું. તેમના મતે, ભૂતકાળમાં ભારતમાં ઉત્તમ ખેલાડીઓ અને ક્રિકેટ પ્રત્યેનો મજબૂત જુસ્સો હતો.
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