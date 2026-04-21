ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર યુસુફ પઠાણના સસરા અને સાળાની ધરપકડ, હુમલાની ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ
યુસુફ પઠાણના સસરા અને સાળાની મુંબઈના ભાયખલા પોલીસે ધરપકડ કરી છે. બંનેની હુમલોના કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
Published : April 21, 2026 at 8:26 PM IST
YUSUF PATHAN: ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ યુસુફ પઠાણના સાસરિયાઓની મંગળવારે મુંબઈમાં એક પરિવારના ત્રણ સભ્યો પર હુમલો કરવાના આરોપસર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. મુંબઈ પોલીસે આ ઘટનાક્રમની પુષ્ટિ કરી છે. પઠાણના સસરા, સાળા અને અન્ય એક સંબંધીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ચોથો આરોપી હજુ પણ ફરાર છે.
ભાયખલા પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, યુસુફ ખાન શનિવારે રાત્રે 9 વાગ્યાની આસપાસ ઘરે પરત ફરી રહ્યો હતો ત્યારે તેના વાહનથી પઠાણના સંબંધી શોએબ ખાન પર પાણી છાંટા પડ્યા. પોલીસને આપેલા નિવેદનમાં, યુસુફ ખાને જણાવ્યું હતું કે તેણે તરત જ તેનું વાહન રોક્યું અને શોએબની માફી માંગી. જોકે, શોએબે અપશબ્દો બોલવાનું શરૂ કર્યું અને વાંસની લાકડીથી કારનો કાચ તોડી નાખ્યો. ત્યારબાદ, શોએબે કથિત રીતે યુસુફ ખાન પર હુમલો કર્યો.
Mumbai, Maharashtra: TMC MP and former cricketer Yusuf Pathan's father-in-law, Khalid Khan, along with his son and another relative, was arrested for allegedly assaulting a man and his family. CCTV footage of the incident has emerged.— IANS (@ians_india) April 21, 2026
યુસુફ ખાને ફરિયાદમાં શું દાવો કર્યો હતો?
યુસુફ ખાને પોતાની ફરિયાદમાં દાવો કર્યો છે કે તે ઘરે પાછો ફર્યો હતો, જ્યાં તેના પરિવારના સભ્યોએ તેને ઘટનાની પોલીસને જાણ કરવાની સલાહ આપી હતી. તેણે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો હતો કે જ્યારે તે તેના પરિવાર સાથે કેસ નોંધાવવા માટે પોલીસ સ્ટેશન જઈ રહ્યો હતો, ત્યારે તેનો સામનો યુસુફ પઠાણના સસરા ખાલિદ ખાન સાથે થયો. તેના પુત્ર ઉમરશાદ, શોએબ અને શાહબાઝ પઠાણ નામના ચોથા શંકાસ્પદ સાથે મળીને તેમણે ઝઘડો કર્યો.
એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ખાલિદ, ઉમરશાદ, શોએબ અને શાહબાઝે વાંસની લાકડીઓ અને બેઝબોલ બેટથી યુસુફ ખાન અને તેના સંબંધીઓ પર હુમલો કર્યો હતો. અધિકારીએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે યુસુફ ખાનના સાળા સલમાનના હાથમાં ફ્રેક્ચર થયું હતું, જ્યારે તેના કાકા ઝાકી અહેમદ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા.
ઉમરશાદ ખાને પણ ફરિયાદ નોંધાવી
પોલીસે ચારેય વ્યક્તિઓ સામે હુમલો અને ગંભીર શારીરિક નુકસાન પહોંચાડવાના આરોપસર કેસ નોંધ્યો છે. પોલીસે રવિવારે ખાલિદ, ઉમરશાદ અને શોએબની ધરપકડ કરી હતી, જ્યારે શાહબાઝ ફરાર છે. તેમને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને 2 મે સુધી ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. દરમિયાન, ઉમરશાદ ખાને બાયખલા પોલીસ સ્ટેશનમાં વળતી ફરિયાદ દાખલ કરી હતી, જેમાં તેણે યુસુફ ખાન પર તેના અને તેના સંબંધીઓ પર હુમલો કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. આ મામલે અત્યાર સુધી કોઈ ધરપકડ કરવામાં આવી નથી.
મઝગાંવ કોર્ટમાં ખાલિદ ખાન અને તેના પરિવાર વતી હાજર રહેલા બચાવ પક્ષના વકીલ દયાનંદ ડેરેએ જણાવ્યું હતું કે, "મેં મારા અસીલો માટે કોર્ટમાં જામીન અરજીઓ દાખલ કરી છે, અને મંગળવારે આ મામલે દલીલો સાંભળવામાં આવી હતી. કોર્ટે બંને પક્ષોની રજૂઆતો સાંભળી છે, અને બુધવારે ચુકાદો આવવાની અપેક્ષા છે."
