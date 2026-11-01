અંડર-19 વિશ્વ કપ 2002 ટીમના ખેલાડી સિદ્ધાર્થ ત્રિવેદી જૂનાગઢ પહોંચ્યા, યુવા ખેલાડીઓને આપી ટિપ્સ
અંડર-19 વિશ્વ કપ વિજેતા ટીમના સભ્ય અને ઇન્ડિયા એ તરફથી રમેલા પૂર્વ ક્રિકેટ ખેલાડી સિદ્ધાર્થ ત્રિવેદી જૂનાગઢ આવી પહોંચ્યા હતા.
Published : November 1, 2026 at 5:29 PM IST
જૂનાગઢ: અંડર-19 વિશ્વ કપ 2002 ટીમના ખેલાડી અને ઇન્ડિયા A તરફથી રમેલા સિદ્ધાર્થ ત્રિવેદીએ જૂનાગઢ આવી પહોંચ્યા હતા. સિદ્ધાર્થ ત્રિવેદીએ ક્રિકેટની તાલીમ લઈ રહેલા યુવાન મહિલા અને પુરુષ ખેલાડીઓને ક્રિકેટની એબીસીડી શીખવાડી હતી. યુવાન ખેલાડીઓએ સિદ્ધાર્થ ત્રિવેદી પાસે બેટિંગ, બોલિંગ અને ફિલ્ડીંગ તેમજ ચાલુ મેચ દરમિયાન માનસિક સ્થિતિ ક્રિકેટરની કેવી હોય તેને લઈને ખૂબ જ મહત્વની ટિપ્સ અને સૂચનો પ્રાપ્ત કર્યા હતા.
પૂર્વ ક્રિકેટ ખેલાડી સિદ્ધાર્થ ત્રિવેદી જૂનાગઢમાં
સિદ્ધાર્થ ત્રિવેદીએ સ્થાનિક ક્રિકેટ રમવાથી લઈને અંડર 19 વિશ્વ કપ ક્રિકેટ ટીમના સભ્ય, ઇન્ડિયા એ ટીમના સભ્ય અને દેશમાં રમાતી સ્થાનિક ક્રિકેટની ટુર્નામેન્ટ રણજી ટ્રોફી, દુલીપ ટ્રોફી જેવી અનેક ટુર્નામેન્ટોમાં ભાગ લઈને ખૂબ જ યસસ્વી દેખાવ કર્યા બાદ આઈપીએલમાં રાજસ્થાન રોયલ તરફથી રમેલા સિદ્ધાર્થ ત્રિવેદી એ એક સિઝનમાં સૌથી વધારે વિકેટ લેવાનો રેકોર્ડ પણ કર્યો હતો હાલ તેઓ આઈપીએલમાં રાજસ્થાન રોયલ ટીમના બોલિંગ કોચ તરીકે કામ કરી રહ્યા છે.
બેટિંગ બોલિંગ અને ફિલ્ડિંગની આપી ટિપ્સ
જૂનાગઢ અર્જુન ક્રિકેટ એકેડમીમાં આવેલા સિદ્ધાર્થ ત્રિવેદીએ તાલીમ લઈ રહેલા યુવા મહિલા અને પુરુષ ખેલાડીઓને બેટિંગ, બોલિંગ અને ફિલ્ડિંગની ટીપ્સ આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આધુનિક યુગમાં હવે ક્રિકેટ દરેક વખતે નવી રણનીતિ સાથે રમાઈ રહી છે જેમાં ક્રિકેટના તમામ પાસાઓમાં જે ટીમ જે તે દિવસે મેદાનમાં સફળ રહે છે તે વિજેતા બને છે, જ્યારે તેઓ જિલ્લા કક્ષાએ ક્રિકેટ રમતા હતા ત્યારે કોઈ આધુનિક ટેકનોલોજી ન હતી તેની સરખામણીએ આજે આધુનિક ટેકનોલોજી રમતના વિકાસ અને ખેલાડીને તૈયાર કરવા માટે પણ આટલી જ મહત્વની બને છે પરંતુ મેદાન પર કરેલો પરિશ્રમ અને ખેલાડીઓએ મેદાન પર શીખેલી ક્રિકેટની એબીસીડી મેચના પરિણામ અને ખેલાડીઓના વ્યક્તિગત દેખાવ પર પણ ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે.
યુવાન ખેલાડીએ આપી વિગતો
જૂનાગઢની અર્જુન ક્રિકેટ એકેડેમીમાં ક્રિકેટની તાલીમ લઈ રહેલા યુવાન ખેલાડી નૈતિકે સિદ્ધાર્થ ત્રિવેદી સાથે ક્રિકેટની રમતને લઈને તેમના વિચારોનું આદાન પ્રદાન કર્યું હતું. બીજી તરફ સિદ્ધાર્થ ત્રિવેદી એ પણ સામૂહિક રીતે મેદાન પર ઉપસ્થિત તમામ યુવાન ખેલાડીઓને બેટિંગ, બોલિંગ અને ફિલ્ડિંગની સાથે રમતના મેદાનમાં કઈ રીતે માનસિક રીતે ક્રિકેટ રમાય છે તેને લઈને મહત્વપૂર્ણ ટિપ્સ પણ ખેલાડીઓને આપી હતી. જે હવે આગામી દિવસોમાં આ યુવા ખેલાડીઓ માટે ક્રિકેટને નવેસરથી મેદાન પર રમવાને લઈને પણ મહત્વપૂર્ણ બનવા જઈ રહી છે.
સિનિયર કોચે પણ આપી વિગતો
અર્જુન ક્રિકેટ એકેડમીના સિનિયર કોચ કમલ ચાવડા એ પણ સિદ્ધાર્થ ત્રિવેદીની ઉપસ્થિતિને લઈને તાલીમ લઈ રહેલા નવયુવાન ખેલાડીઓને સિદ્ધાર્થ ત્રિવેદીના સમયની ક્રિકેટ અને તેની રમત અંગે પણ વિગતો આપી હતી. જિલ્લા કક્ષાએથી ક્રિકેટની શરૂઆત કરીને રણજી ટ્રોફી દિલીપ ટ્રોફી સાથે અન્ય દેશમાં રમાતી સ્થાનિક ક્રિકેટની ટુર્નામેન્ટો માં એક ખેલાડી તરીકે સિદ્ધાર્થ ત્રિવેદી એ ખૂબ સારું યોગદાન આપ્યું હતું. અહીંથી તેની પસંદગી અંડર 19 ટીમમાં પણ થઈ હતી જે ટીમ વિશ્વ કપ વિજેતા રહી હતી ત્યારબાદ સિદ્ધાર્થ ત્રિવેદીની પસંદગી ઇન્ડિયા એ ટીમમાં પણ થઈ હતી પરંતુ તે ભારતની રાષ્ટ્રીય ટીમમાં સ્થાન મેળવવા માટે અસફળ રહ્યા હતા ત્યારબાદ ફટાફટ ક્રિકેટ એવી આઈપીએલમાં રાજસ્થાન રોયલ તરફથી રમતા તેમણે એક સિઝનમાં સૌથી વધારે વિકેટ લીધી હતી. હાલ તે રાજસ્થાન રોયલના બોલીંગ કોચ તરીકે કામ કરી રહ્યા છે, જેનો અનુભવ આજે જૂનાગઢના યુવા ખેલાડીઓને પણ તેમની મુલાકાતથી મળ્યો.
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