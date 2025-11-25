ETV Bharat / sports

IND vs SA બીજી ટેસ્ટ: ભારતીય ખેલાડીઓની બોડી લેંગ્વેજ પર ઉઠ્યા સવાલો, ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરે કહી આ વાત

ગુવાહાટીમાં રમાઈ રહેલી બીજી ટેસ્ટના ચોથા દિવસે દક્ષિણ આફ્રિકાની લીડ વધીને ૫૦૮ રન થઈ ગઈ છે.

ભારતીય ખેલાડીઓની બોડી લેંગ્વેજ પર ઉઠ્યા સવાલો,
ભારતીય ખેલાડીઓની બોડી લેંગ્વેજ પર ઉઠ્યા સવાલો, (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 25, 2025 at 2:37 PM IST

હૈદરાબાદ: ગૌતમ ગંભીરના કોચિંગ હેઠળ, ભારત ઘરઆંગણે વધુ એક ટેસ્ટ હારવાની અણી પર છે. ગુવાહાટીમાં રમાઈ રહેલી બીજી ટેસ્ટના ચોથા દિવસે લંચ સુધીમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ પોતાની બીજી ઇનિંગમાં 4 વિકેટે 220 રન બનાવી લીધા છે, જેનાથી તેમની લીડ 508 રન થઈ ગઈ છે.

જો ભારત આ ટેસ્ટ હારી જાય છે, તો બે વર્ષમાં ઘરઆંગણે આ તેમની પાંચમી હાર હશે. અગાઉ, ભારત 2024માં ન્યુઝીલેન્ડ સામે 3-0થી હારી ગયું હતું, અને હવે તેઓ 2025માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 2-0થી હારી જવાની અણી પર છે.

બોડી લેંગ્વેજ અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા

આ દરમિયાન, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર રવિચંદ્રન અશ્વિને ભારતીય ટીમની બોડી લેંગ્વેજની ટીકા કરતા કહ્યું છે કે મેદાન પર ટીમની બોડી લેંગ્વેજ સકારાત્મક સંકેતો મોકલી રહી નથી. અશ્વિને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું, "મને ખરેખર આશા છે કે આપણે બીજી ઇનિંગમાં બેટિંગ કરતી વખતે વાપસી કરી શકીશું, પરંતુ મેદાન પર આપણી બોડી લેંગ્વેજથી આપણને જે સંકેતો મળી રહ્યા છે તે બહુ સારા નથી."

માર્કો જાનસેનનું શાનદાર ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન

બીજી ટેસ્ટમાં દક્ષિણ આફ્રિકાની મજબૂત સ્થિતિનો શ્રેય સંપૂર્ણપણે માર્કો જાનસેનના શાનદાર ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન અને મુથુસામીની પ્રથમ ટેસ્ટ સદીને જાય છે. જાનસેનએ પ્રથમ ઇનિંગમાં 93 રન બનાવ્યા અને છ વિકેટ ઝડપી, ભારતને 201 રનમાં આઉટ કરી દીધું.

ભારતીય ટીમ, એક સમયે, 95/1 હતી પરંતુ 121/7 પર ઢળી પડી. વોશિંગ્ટન સુંદર અને કુલદીપ યાદવ વચ્ચે 72 રનની ભાગીદારીએ નીચલા ક્રમના ખેલાડીઓને ટૂંકી વાપસી કરવામાં મદદ કરી, પરંતુ સુંદરના હાર્મરના આઉટ થવાથી જાનસેનને બીજા નવા બોલ પર શાનદાર પ્રદર્શન સાથે ઇનિંગનો અંત લાવવામાં મદદ મળી.

દક્ષિણ આફ્રિકા ઇતિહાસ રચવાની અણી પર

બે મેચની શ્રેણીની પ્રથમ મેચમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાએ કોલકાતામાં 124 રનનો પીછો કરતા ભારતને પાછળ રાખ્યું, મેચ 30 રનથી જીતીને શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી. જો મુલાકાતી ટીમ આ શ્રેણી જીતવામાં સફળ થાય છે, તો તેઓ 2000 પછી ભારતમાં પ્રથમ ટેસ્ટ શ્રેણી જીતીને ઇતિહાસ રચશે.

