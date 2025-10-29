ETV Bharat / sports

ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર તેલંગાણા સરકારમાં બનશે મંત્રી, જાણો કોણ છે આ મહાન ખેલાડી

કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે તેલંગાણા મંત્રીમંડળના વિસ્તરણને લીલીઝંડી આપી દીધી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન 31 ઓક્ટોબરે મંત્રી તરીકે શપથ લેશે.

મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન
મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન (IANS)
Published : October 29, 2025 at 8:44 PM IST

હૈદરાબાદ: ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર અને કોંગ્રેસ નેતા મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન તેલંગાણા સરકારમાં મંત્રી બનશે. તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી શુક્રવાર, 31 ઓક્ટોબરના રોજ તેમના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ કરશે. પાર્ટીના સૂત્રોનું કહેવું છે કે મંત્રીમંડળ વિસ્તરણમાં અઝહરુદ્દીન મંત્રી તરીકે શપથ લેશે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે ઓલ ઈન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટી (AICC) એ રાજ્ય મંત્રીમંડળ વિસ્તરણને લીલીઝંડી આપી દીધી છે.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી મંત્રીમંડળ વિસ્તરણ અંગે ચર્ચા કરી રહી છે. હાલમાં, રાજ્ય મંત્રીમંડળમાં 15 મંત્રીઓ છે, અને વધુ ત્રણની નિમણૂક થવાની શક્યતા છે. જો કે, એવું લાગે છે કે મુસ્લિમ લઘુમતી સમુદાયના અઝહરુદ્દીનને હાલ માટે મંત્રી પદ આપવામાં આવ્યું છે.

હાલમાં, તેલંગાણા રાજ્ય મંત્રીમંડળમાં મુસ્લિમ સમુદાયનું પ્રતિનિધિત્વ નથી. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ 2023 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં એક પણ મુસ્લિમ ધારાસભ્યને ચૂંટ્યો ન હતો, જેના કારણે મુસ્લિમ સમુદાય માટે મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મેળવવું અશક્ય બન્યું હતું. કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ કોઈક રીતે મુસ્લિમને મંત્રીમંડળમાં સામેલ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે.

અઝહરુદ્દીન 2023 માં જ્યુબિલી હિલ્સ વિધાનસભા બેઠક પરથી ચૂંટણી લડ્યા હતા અને હારી ગયા હતા. તેમણે આગામી જ્યુબિલી હિલ્સ પેટાચૂંટણી લડવાની ઇચ્છા પણ વ્યક્ત કરી હતી. જોકે, કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે તેમને MLC બનાવવાનો નિર્ણય લીધો હતો. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન અને તેલંગાણા જન સમિતિના પ્રમુખ એમ. કોડંડરામને રાજ્યપાલના ક્વોટા હેઠળ MLC તરીકે પસંદ કર્યા છે. જોકે, રાજ્યપાલે હજુ સુધી બંનેમાંથી કોઈના નામને મંજૂરી આપી નથી.

એમએલસી નિમણૂક પ્રક્રિયા પૂર્ણ ન થઈ હોવા છતાં, કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે અઝહરુદ્દીનને મંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કરાવવાની મંજૂરી આપી દીધી હોવાના અહેવાલ છે. એવું લાગે છે કે છેલ્લા બે દિવસમાં એઆઈસીસીમાં કેબિનેટ વિસ્તરણની વ્યાપક ચર્ચા થઈ રહી છે.

મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીનું ક્રિકેટ કરિયર

મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન ક્રિકેટ કરિયરના ક્રિકેટ કારકિર્દીની વાત કરીએ તો 1984 થી 2000 સુધી રમતમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું હતું. તેમણે રમત પર અમીટ છાપ છોડી હતી. તેમની ટેસ્ટ ક્રિકેટ કારકિર્દીમાં, મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીને 99 મેચ રમી અને 45.04 ની સરેરાશથી 6,215 રન બનાવ્યા. તેમણે તેમની ટેસ્ટ કારકિર્દીમાં 680 ચોગ્ગા અને 17 છગ્ગા ફટકાર્યા. તેમની વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીમાં, મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીને 334 મેચ રમી અને 36.92 ની સરેરાશથી 9,378 રન બનાવ્યા હતા.

