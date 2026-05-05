'ટિકિટના બદલામાં ₹5 કરોડ માગ્યા, ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરે મમતા પર લગાવ્યા ગંભીર આરોપ
પશ્ચિમ બંગાળમાં ટીએમસીની કારમી હારના એક દિવસ પછી, ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર મનોજ તિવારીએ ટીએમસી પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે.
Published : May 5, 2026 at 7:24 PM IST
Manoj Tiwari TMC Accusesma: ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર મનોજ તિવારીએ મંગળવારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સાથેના સંબંધો તોડી નાખ્યા. પશ્ચિમ બંગાળમાં ટીએમસીની કારમી હારના એક દિવસ પછી, મનોજ તિવારીએ આરોપ લગાવ્યો કે પાર્ટીએ તેમને હાવડાના શિબપુર મતવિસ્તારમાંથી ચૂંટણી લડવાનો ઇનકાર કર્યો હતો કારણ કે તેમણે પાંચ કરોડ રૂપિયા ચૂકવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
નોંધનીય છે કે મનોજ તિવારીએ મમતા બેનર્જીના નેતૃત્વ હેઠળની સરકારમાં રમતગમત રાજ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી. પાર્ટી છોડવાની જાહેરાત કરતી વખતે, મનોજ તિવારીએ કહ્યું, "ફક્ત તે વ્યક્તિઓ જ ટિકિટ મેળવી શક્યા જે મોટી રકમ ચૂકવી શકતા હતા. આ વખતે, ઓછામાં ઓછા 70 થી 72 ઉમેદવારોએ ટિકિટ મેળવવા માટે લગભગ પાંચ કરોડ રૂપિયા ચૂકવ્યા. મારી પાસેથી પણ પૈસા માંગવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ મેં પૈસા ચૂકવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. જરા જુઓ કે જેમણે ખરેખર પૈસા ચૂકવ્યા હતા તેમાંથી કેટલા ચૂંટણી જીતવામાં સફળ રહ્યા."
इस विधानसभा चुनाव में TMC ने टिकट के बदले मांगे हैं 5 करोड़ रुपए, ऐसा आरोप मैं नहीं लगा रहा ऐसा आरोप लगाया है— Jaiky Yadav (@JaikyYadav16) May 5, 2026
पूर्व क्रिकेटर और TMC नेता मनोज तिवारी ने।
मनोज तिवारी ने TMC पार्टी को छोड़ते हुए बताया कि इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में TMC से वही लोग टिकट ले पाएं हैं
जो… pic.twitter.com/SfHx1GAIq7
તિવારીએ કહ્યું, "જ્યાં સુધી તૃણમૂલનો સવાલ છે, તે પ્રકરણ હવે મારા માટે સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગયું છે." તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે તેમનો રાજકારણમાં પ્રવેશવાનો કોઈ ઇરાદો નથી, ભલે તૃણમૂલ કોંગ્રેસે તેમને 2019 માં લોકસભાની ટિકિટ ઓફર કરી હતી. આખરે, 2021 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, તેઓ શિબપુરથી ચૂંટણી લડ્યા અને વિજયી બન્યા.
"તેમણે કહ્યું, 'તે સમયે, હું IPLમાં પંજાબ કિંગ્સ તરફથી રમી રહ્યો હતો અને જ્યારે દીદી (મમતા) મને લોકસભા ચૂંટણી લડાવવા માંગતી હતી ત્યારે હું રણજી ટ્રોફીમાં રમવા માટે ગંભીર હતો.' તિવારીએ ઉમેર્યું, 'મેં નમ્રતાપૂર્વક ઇનકાર કર્યો હતો; જોકે, 2021ની ચૂંટણી પહેલા, દીદીએ મને ફરી એકવાર બોલાવ્યો અને કહ્યું, "મનોજ, મારી પાસે તમારા માટે એક સંદેશ છે, અને અરૂપ તે તમને પહોંચાડશે." મને શિબપુરથી ચૂંટણી લડવાનું કહેવામાં આવ્યું, અને મને લાગ્યું કે હું કંઈક અર્થપૂર્ણ પરિવર્તન લાવી શકું છું.'"
ટીએમસી પર લગાવ્યા આરોપો
તિવારીએ આરોપ લગાવ્યો કે તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાં આંતરિક લોકશાહીનો અભાવ છે. તેમણે કહ્યું, "મેં એવી બેઠકોમાં ભાગ લીધો છે જ્યાં તૃણમૂલના બધા મંત્રીઓને બોલાવવામાં આવતા હતા. મને ફક્ત રાજ્યમંત્રીના નામે 'લોલીપોપ' આપવામાં આવી હતી - એક એવું બિરુદ જેનું વાસ્તવમાં કોઈ મહત્વ નહોતું. જો હું ઊભો થઈને કહું, 'દીદી, હું તમારું ધ્યાન કોઈ ચોક્કસ મુદ્દા તરફ દોરવા માંગુ છું,' તો તે વાક્ય વચ્ચે જ કાપી નાખશે અને જવાબ આપશે, 'મારી પાસે તમારા જેવા લોકો માટે સમય નથી.'"
તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે હાવડા જિલ્લામાં જર્જરિત ગટર અને ડ્રેનેજ સિસ્ટમની લાંબા સમયથી ચાલી આવતી સમસ્યાનો ઉકેલ તેમના વારંવારના પ્રયાસો છતાં ક્યારેય આવ્યો નથી.
તેમણે ટિપ્પણી કરી, "વર્તમાન ધારાસભ્ય તરીકે, મેં મારા મતવિસ્તારમાં ડ્રેનેજનું કામ કરાવવા માટે એક થાંભલાથી બીજા થાંભલા સુધી દોડાદોડ કરી હતી; જોકે, જે લોકોએ વર્ષો સુધી હાવડા નગરપાલિકા પર પ્રભુત્વ જમાવ્યું - અને ચૂંટણીઓ યોજાતી અટકાવી - તેમણે ક્યારેય આ મુદ્દા પર ધ્યાન આપ્યું નહીં."
આ પણ વાંચોઃ