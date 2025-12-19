ETV Bharat / sports

'ગૌતમ ગંભીર કોચ નથી' ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન કપિલ દેવનું કોચ ગૌતમ ગંભીર મોટું નિવેદન

કપિલ દેવે ગુરુવારે કોલકાતામાં ઈન્ડિયન ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના શતાબ્દી સમારોહમાં આ ટિપ્પણી કરી હતી.

કોલકાતા: ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર બે વર્ષમાં સતત બે ઘરઆંગણે ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ક્લીન સ્વીપ કર્યા બાદ ટીકાનો ભોગ બન્યા છે. ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન કપિલ દેવે હવે તેમના વિશે વાત કરતા કહ્યું છે કે ગૌતમ ગંભીર કોચ નથી, પરંતુ ભારતીય ટીમના મેનેજર છે.

કપિલ દેવે ગુરુવારે કોલકાતામાં ઈન્ડિયન ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના શતાબ્દી સમારોહમાં આ ટિપ્પણી કરી હતી. તેમણે કહ્યું, "આધુનિક ક્રિકેટમાં, મુખ્ય કોચની મુખ્ય ભૂમિકા ખેલાડીઓનું સંચાલન કરવાની હોય છે, સીધા કોચિંગ કરવાની નહીં."

ગયા વર્ષે, ગંભીરના કોચિંગ હેઠળ, ભારતીય ટીમ ઘરઆંગણે ન્યુઝીલેન્ડ સામે 3-0થી હારી ગઈ હતી અને હવે આ વર્ષે, તેઓ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 0-2થી હારી ગયા હતા, જેના કારણે ગંભીરની કોચિંગ શૈલી પર શંકા ગઈ છે.

કોચની વ્યાખ્યા શું છે?

આ વિશે પૂછવામાં આવતા, કપિલએ કહ્યું, "આજકાલ કોચ શબ્દનો ઉપયોગ ખૂબ જ ઢીલો રીતે થાય છે, પરંતુ ગૌતમ ગંભીર કોચ ન હોઈ શકે; તે ટીમના મેનેજર છે." તો, કોચની વ્યાખ્યા શું છે? તેમણે કહ્યું, "જેઓ શાળાઓ અને કોલેજોમાં ભણાવે છે તે જ વાસ્તવિક કોચ છે." "આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે, દરેક વ્યક્તિ નિષ્ણાત હોય છે. મુખ્ય કોચ લેગ-સ્પિનર ​​અથવા વિકેટકીપરને કેવી રીતે શીખવી શકે? અહીં સાચું કામ મેનેજમેન્ટનું છે."

મેનેજર કે કેપ્ટનની જવાબદારી

તો મેનેજર કે કેપ્ટનની ભૂમિકા શું છે? કેપ્ટનશીપની પોતાની ફિલોસોફી સમજાવતા, વિશ્વ ચેમ્પિયને કહ્યું, "મેનેજર કે કેપ્ટનની જવાબદારી ખેલાડીઓમાં આત્મવિશ્વાસ જગાડવાની છે. જે લોકો સારું રમી રહ્યા નથી તેમની સાથે ઉભા રહો. હું સદી ફટકારનારાઓ સાથે રાત્રિભોજન કરવા કરતાં જેઓ ફોર્મમાં નથી તેમની સાથે સમય વિતાવવાનું પસંદ કરીશ." કપિલે આગળ કહ્યું, "સૌથી મોટું કાર્ય ટીમને એક રાખવાનું છે. ફક્ત તમારું પોતાનું પ્રદર્શન જ બધું નથી."

ઘણા લોકો કહે છે કે જૂના સમયના ક્રિકેટરો આધુનિક ક્રિકેટમાં અનુકૂલન સાધી શકતા ન હતા. આ દાવાઓને નકારી કાઢતા, કપિલે કહ્યું કે જો તે આજે રમી રહ્યો હોત, તો સુનીલ ગાવસ્કર શ્રેષ્ઠ T20 બેટ્સમેન હોત. કપિલ માને છે કે મજબૂત ડિફેન્સ ધરાવતા લોકો માટે મોટા શોટ મારવાનું સરળ લાગે છે. ડિફેન્સ શીખવું સૌથી મુશ્કેલ છે.

તેમણે આ દિવસે કોલકાતાની ક્રિકેટ સંસ્કૃતિની પણ પ્રશંસા કરી. 1983ના વર્લ્ડ કપ વિજયનું રહસ્ય જાહેર કરતા, કપિલે કહ્યું, "આત્મવિશ્વાસ બધું બદલી નાખે છે." ટુર્નામેન્ટના મધ્ય સુધીમાં, ટીમને ખાતરી થઈ ગઈ હતી કે આપણે તે કરી શકીએ છીએ.

