ETV Bharat / sports

ભૂતપૂર્વ પસંદગીકારે તેંડુલકરની નિવૃત્તિ પાછળનું સાચું કારણ જણાવ્યું; ચાહકો ચોંકી ગયા

ભૂતપૂર્વ પસંદગીકારે ખુલાસો કર્યો છે કે, સચિન તેંડુલકરને ટીમમાંથી દૂર કરવા અંગે ચર્ચા થઈ હતી.

સચિન તેંડુલકર
સચિન તેંડુલકર (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 12, 2026 at 7:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SACHIN TENDULKAR RETIREMENT NEWS: બીસીસીઆઈના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પસંદગીકાર સંદીપ પાટીલે ક્રિકેટ દિગ્ગજ સચિન તેંડુલકરની નિવૃત્તિ અંગે આશ્ચર્યજનક નિવેદન આપ્યું છે. સચિન આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્ત થયાના એક વર્ષ પહેલાં, પસંદગી સમિતિ તેમને ટીમમાંથી દૂર કરવા માંગતી હતી. પાટીલે ખુલાસો કર્યો છે કે જ્યારે તેમને સીધા સચિનને ​​આ કહેવામાં આવ્યું ત્યારે તેઓ ચોંકી ગયા હતા.

24 વર્ષ સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં રેકોર્ડ બનાવ્યા પછી, સચિને 2013માં નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. જોકે, 2012માં સચિનનું ફોર્મ એટલું સારું નહોતું. તે વર્ષે રમાયેલી 9 ટેસ્ટમાં તેણે માત્ર 23.80 રનથી નિરાશ કર્યા અને આ સમયગાળા દરમિયાન તેણે પોતાના બેટથી એક પણ સદી ફટકારી ન હતી. વધુમાં, વનડેમાં તેની સરેરાશ માત્ર 31.50 હતી. સંદીપે કહ્યું કે આ વખતે પસંદગી સમિતિએ વિકલ્પો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે.

તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુમાં બોલતા સંદીપ પાટીલે કહ્યું, "હું તે સમયે મુખ્ય પસંદગીકાર હતો અને સચિન સાથે વાત કરી હતી. મેં તેમને પૂછ્યું, 'તમારી ભવિષ્યની યોજના શું છે?' તેમણે આશ્ચર્યચકિત થઈને પૂછ્યું, 'કેમ?' મેં તેમને કહ્યું કે પસંદગી સમિતિ તમારા સ્થાને બીજા કોઈની શોધ કરી રહી છે. સચિન એક ક્ષણ માટે ચોંકી ગયો. થોડીવાર પછી, તેમણે મને પાછો ફોન કર્યો અને પૂછ્યું, 'શું તમે જે કહી રહ્યા છો તે સાચું છે?' "મેં સ્પષ્ટતા કરી, 'હા,'"

જોકે, પાટીલે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે પસંદગીકારો પાસે કોઈ પણ ક્રિકેટરને નિવૃત્તિ લેવા દબાણ કરવાની સત્તા નથી. "પસંદગીકારો ફક્ત કોઈ ખેલાડીને ટીમમાંથી કાઢી શકે છે. પરંતુ તેઓ એમ કહી શકતા નથી કે તમારી કારકિર્દી પૂરી થઈ ગઈ છે. જ્યારે અમે તેની યોજનાઓ વિશે સાંભળ્યું, ત્યારે તે ચાલુ રાખવા માંગતો હતો. પછી અમે કહ્યું કે ઠીક છે." પાટીલે કહ્યું કે સચિને આખરે પોતાની મેળે નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય લીધો.

પાટીલે કહ્યું કે તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન જસપ્રીત બુમરાહ, રવિચંદ્રન અશ્વિન, રવિન્દ્ર જાડેજા, અજિંક્ય રહાણે અને મોહમ્મદ શમી જેવા સ્ટાર્સને ટીમમાં લાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમને તે સમયે આ વાતો ક્યારેય યાદ નહોતી. "મને સમજાયું કે જ્યારે સચિન નિવૃત્ત થયો ત્યારે લોકો તેમનાથી ગુસ્સે હતા. સચિન તેંડુલકર એક મહાન ક્રિકેટર છે, હા, પરંતુ અમે બુમરાહ અને શમી જેવા ખેલાડીઓને ટીમમાં લાવ્યા. કોઈ આ બાબતો વિશે વાત કરતું નથી. તેમને ફક્ત એટલું જ યાદ છે કે અમે સચિનને ​​ટીમમાંથી બહાર કરી દીધો હતો," તેમણે કહ્યું.

સચિન તેંડુલકરે નવેમ્બર 2013 માં મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે તેની છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ રમ્યા બાદ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી.

આ પણ વાંચો:

  1. શું યુવરાજ સિંહને ધોનીના કહેવાથી ટીમમાંથી ડ્રોપ કરવામાં આવ્યો હતો? ભૂતપૂર્વ ચીફ સિલેક્ટરનો મોટો ખુલાસો
  2. ગૌરવ કપૂર અને કૃતિકા કામરાના લગ્નમાં, સેહવાગ અને યુવરાજ સિંહનો ડાન્સ થયો વાયરલ

TAGGED:

REPLACE SACHIN TENDULKAR IN 2012
SANDEEP PATIL INTERVIEW
BCCI WANTED TO REPLACE SACHIN
SACHIN TENDULKAR
SACHIN TENDULKAR RETIREMENT NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.