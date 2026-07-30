'આ નિર્ણય શરમજનક...' ભગવા જર્સી પર હોબાળો, ભૂતપૂર્વ કેપ્ટને ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા
ભારતીય હોકી ટીમના ભગવા રંગના જર્સીને લઈને વિવાદ શરૂ થયો છે. ભૂતપૂર્વ કેપ્ટને ખેલાડીઓ અને હોકી ઈન્ડિયા અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે.
Published : July 30, 2026 at 3:18 PM IST
Saffron Jersey Controversy: 2026 હોકી વર્લ્ડ કપ પહેલા ટીમ ઇન્ડિયાની જર્સીને લઈને એક મોટો વિવાદ ફાટી નીકળ્યો છે. ભારતીય હોકી ટીમની જર્સીનો રંગ વાદળીથી બદલીને કેસરી કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે વિવાદ શરૂ થયો છે. ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન વિરેન રાસ્કિન્હાએ આ નિર્ણય અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે અને હોકી ઇન્ડિયાની ટીકા કરી છે, જેણે ત્યારબાદ સ્પષ્ટતા જારી કરી છે. ચાલો સમજીએ કે હોકી ટીમની જર્સીનો રંગ વાદળીથી કેસરી રંગમાં બદલવા પાછળનું કારણ શું છે.
FIH મેન્સ હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 નું આયોજન 14 ઓગસ્ટથી 30 ઓગસ્ટ, 2026 દરમિયાન બેલ્જિયમના વાવ્રે અને નેધરલેન્ડના એમ્સ્ટલવીન દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવશે. આ ટુર્નામેન્ટ માટે ભારતીય હોકી ટીમ માટે નવી જર્સીનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે. હોકી ઇન્ડિયાએ X પર તેના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર જર્સી - જે કેસરી રંગની છે - શેર કરી છે.
I must say that @TheHockeyIndia has done many good things for 🇮🇳 🏑. But this is embarrassing. The legacy & identity of the Indian team has always been BLUE. I wore the Blue jersey with pride for many years. Fans want to see our Indian team in blue. What is the logic of orange? https://t.co/apDnJkTld4— Viren Rasquinha (@virenrasquinha) July 29, 2026
ભગવા જર્સી પર હોબાળો
જ્યારે હોકી ઈન્ડિયાએ ભારતીય હોકી ટીમની જર્સીનો રંગ વાદળીથી બદલીને નારંગી કર્યો, ત્યારે ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન વિરેન રાસ્કિન્હાએ X પર એક પોસ્ટમાં આ પગલા પર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા. તેમણે લખ્યું, "મારે કહેવું જ જોઇએ કે હોકી ઈન્ડિયાએ ભારત માટે ખૂબ સારું કામ કર્યું છે, પરંતુ આ શરમજનક છે. ભારતીય ટીમની ઓળખ હંમેશા વાદળી રહી છે. મેં ઘણા વર્ષોથી ગર્વથી વાદળી જર્સી પહેરી છે. ચાહકો આપણી ભારતીય ટીમને વાદળી રંગમાં જોવા માંગે છે. નારંગી (કેસરી) રંગ પાછળનો તર્ક શું છે?"
I must say that @TheHockeyIndia has done many good things for 🇮🇳 🏑. But this is embarrassing. The legacy & identity of the Indian team has always been BLUE. I wore the Blue jersey with pride for many years. Fans want to see our Indian team in blue. What is the logic of orange? https://t.co/apDnJkTld4— Viren Rasquinha (@virenrasquinha) July 29, 2026
હોકી ઇન્ડિયાનો જવાબ
ભારતીય ટીમના જર્સીના રંગને વાદળીથી ભગવા રંગમાં બદલવા પર હોકી ઇન્ડિયાએ પ્રતિક્રિયા આપી છે. હોકી ઇન્ડિયાના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતીય હોકી ટીમના કોચ અને ખેલાડીઓની ભલામણોના આધારે આ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો. પરિણામે, ખેલાડીઓ કે કોચ બંનેને ઓરેન્જ રંગથી કોઈ સમસ્યા નથી; હકીકતમાં, તેઓ ઓરેન્જ જર્સીમાં રમવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. પુરુષ ટીમની સાથે મહિલા ટીમની જર્સીનો રંગ પણ ભગવા રંગમાં બદલી દેવામાં આવ્યો છે.
Eyes on the ultimate prize. 🇮🇳🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 21, 2026
Captain Harmanpreet Singh shares his thoughts as the Indian Men's Team prepares for the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026.
🎥: Star Sports Network & JioHotstar
🗓️: August 15–30#HockeyIndia #IndiaKaGame #HWC2026 #RoadToTheWorldCup pic.twitter.com/uiZlobbTV3
વિરેને શા માટે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા?
વિરેન રાસ્કિન્હાના મતે, વાદળી જર્સી ફક્ત એક રંગ નથી; તે દાયકાઓથી બનેલી ટીમની ઓળખ અને વારસો દર્શાવે છે. ભારતીય હોકી ટીમે ઓલિમ્પિક્સ અને વર્લ્ડ કપથી લઈને એશિયન ગેમ્સ સુધીની ટુર્નામેન્ટમાં વાદળી જર્સી પહેરી છે. રાસ્કિન્હા ભારતીય હોકીના સુવર્ણ યુગનો ભાગ હતા અને સિનિયર ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું છે. તેમણે 2004 એથેન્સ ઓલિમ્પિક્સ, 2006 મેન્સ હોકી વર્લ્ડ કપ અને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું, જે ભારતીય ટીમ દ્વારા ઉત્પાદિત કરાયેલા શ્રેષ્ઠ મિડફિલ્ડરોમાં સ્થાન ધરાવે છે.
ભારતીય હોકી ટીમે 1975માં પોતાનો એકમાત્ર વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. હવે, 2026માં, હરમનપ્રીત સિંહની કેપ્ટનશીપમાં ટીમને બીજી વખત વર્લ્ડ કપ જીતવાની તક મળશે. આ ટુર્નામેન્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયા કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે તો સમય જ કહેશે.
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