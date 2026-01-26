ETV Bharat / sports

BCCIના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષનું અવસાન; જય શાહે શોક વ્યક્ત કર્યો

બીસીસીઆઈના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ ઈન્દરજીત સિંહ બિન્દ્રાનું 84 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે.

ઈન્દરજીત સિંહ બિન્દ્રા
ઈન્દરજીત સિંહ બિન્દ્રા (BCCI X Handle)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 26, 2026 at 11:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) ના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ ઈન્દરજીત સિંહ બિન્દ્રા, જેઓ I.S. Bindra તરીકે જાણીતા છે, તેમનું રવિવાર, 25 જાન્યુઆરીના રોજ 84 વર્ષની વયે અવસાન થયું. તેઓ ભારતીય ક્રિકેટ વહીવટમાં એક અગ્રણી વ્યક્તિ હતા. તેમણે 1993 થી 1996 સુધી BCCI ના પ્રમુખ તરીકે સેવા આપી હતી. તેમણે ઘણા વર્ષો સુધી પંજાબ ક્રિકેટ એસોસિએશન (PCA) નું પણ નેતૃત્વ કર્યું હતું. PCA સાથે તેમનો જોડાણ 1978 થી 2014 સુધી ત્રણ દાયકા સુધી ચાલ્યો હતો.

ICC ના અધ્યક્ષ જય શાહે દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) ના અધ્યક્ષ જય શાહ અને BCCI એ ભારતીય ક્રિકેટમાં આ દુ:ખદ સમાચાર પર શોક વ્યક્ત કર્યો અને I.S. Bindra ને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. તેઓએ તેમના X હેન્ડલ પર લખ્યું, "BCCI ના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ અને ભારતીય ક્રિકેટ વહીવટમાં એક દંતકથા શ્રી I.S. Bindra ના અવસાન પર ઊંડી સંવેદના. તેમના આત્માને શાંતિ મળે. ઓમ શાંતિ."

બીસીસીઆઈએ પોસ્ટ કર્યું, "બોર્ડ ભૂતપૂર્વ બીસીસીઆઈ પ્રમુખ શ્રી આઈ.એસ. બિન્દ્રાના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરે છે. બોર્ડના વિચારો અને પ્રાર્થનાઓ તેમના પરિવાર અને પ્રિયજનો સાથે છે."

આઈ.એસ. બિન્દ્રાનું સન્માન

વહીવટી ભૂમિકાઓમાં સેવા આપતી વખતે, બિન્દ્રાએ ક્રિકેટ મેનેજમેન્ટ અને માળખાગત સુવિધાઓમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું હતું, જેના માટે તેમને 2015 માં સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા, અને ક્રિકેટમાં તેમના યોગદાનને માન્યતા આપવા માટે મોહાલીના પીસીએ સ્ટેડિયમનું નામ બદલીને આઈ.એસ. બિન્દ્રા સ્ટેડિયમ રાખવામાં આવ્યું હતું.

બેબાક વિચારો માટે જાણીતા હતા

એક વહીવટકર્તા તરીકેની ભૂમિકા ઉપરાંત, બિન્દ્રા ભારતીય ક્રિકેટમાં શાસન અંગેના તેમના સ્પષ્ટવક્તા વિચારો માટે જાણીતા હતા, ખાસ કરીને એન. શ્રીનિવાસન અને બીસીસીઆઈ દ્વારા આઈપીએલ 2013 ભ્રષ્ટાચાર કૌભાંડને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવામાં આવ્યું તેની ટીકા કરતા હતા, તે પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા અને જવાબદારીના અભાવ પર પ્રશ્ન ઉઠાવતા હતા.

બિન્દ્રાનું ક્રિકેટમાં યોગદાન

બિન્દ્રાએ જગમોહન દાલમિયા સાથે મળીને 1990ના દાયકામાં વિશ્વ ક્રિકેટમાં ભારતના ઉદયમાં ફાળો આપ્યો હતો, ટેલિવિઝન અધિકારો માટે વ્યાપારી તકોને માન્યતા આપી હતી, જેના કારણે ખાનગી પ્રસારણકર્તાઓનો પ્રવેશ થયો, રમતના નાણાકીય માળખામાં પરિવર્તન આવ્યું અને ભારતનો વૈશ્વિક પ્રભાવ વધ્યો.

આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે, બિન્દ્રાએ ભારતમાં મુખ્ય ઇવેન્ટ્સનું આયોજન કરવાના અધિકારો ICC ને સુરક્ષિત કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી; બાદમાં, તેમણે ICC પ્રમુખના મુખ્ય સલાહકારોમાંના એક તરીકે સેવા આપી, ક્રિકેટ વહીવટમાં તેમની કુશળતા સાબિત કરી.

