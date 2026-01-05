ETV Bharat / sports

ક્રિકેટર ડેમિયન માર્ટિનના સ્વાસ્થ્ય અંગે સારા સમાચાર, એડમ ગિલક્રિસ્ટે આપી અપડેટ

ઓસ્ટ્રેલિયન ભૂતપૂર્વ વિકેટકીપર એડમ ગિલક્રિસ્ટે માર્ટિનના ઝડપી સુધારા અંગે માહિતી આપી.

ડેમિયન માર્ટિન
ડેમિયન માર્ટિન (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 5, 2026 at 3:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

DAMIAN MARTIN HEALTH UPDATE: ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન ટેસ્ટ ક્રિકેટર ડેમિયન માર્ટિનના સ્વાસ્થ્ય અંગે સારા સમાચાર છે. માર્ટિન કોમામાંથી મુક્ત થઈ ગયો છે અને હવે બોલી શકે છે. 54 વર્ષીય માર્ટિનની તબિયત અચાનક બગડ્યા બાદ બોક્સિંગ ડે પર બ્રિસ્બેનની એક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. અસ્વસ્થતા અનુભવતા તેઓ ગોલ્ડ કોસ્ટના ઘરે આરામ કરી રહ્યા હતા. તપાસ બાદ, ડોકટરોએ તેમને મેનિન્જાઇટિસ હોવાનું નિદાન કર્યું, જેના કારણે તેઓ કોમામાં ગયા.

ઓસ્ટ્રેલિયન ભૂતપૂર્વ વિકેટકીપર એડમ ગિલક્રિસ્ટે માર્ટિનના ઝડપી સુધારા અંગે અહેવાલ આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે તેમની રિકવરી અપેક્ષા કરતાં વધુ ઝડપી થઈ છે, અને તેમના પરિવારે તેને એક ચમત્કાર ગણાવ્યો છે. ગિલક્રિસ્ટે કોડ સ્પોર્ટ્સને જણાવ્યું હતું કે માર્ટિન હવે બોલી શકે છે અને સારવારનો સારો પ્રતિભાવ આપી રહ્યો છે. કોમામાંથી બહાર આવ્યા પછી તેમની સ્થિતિમાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે. પરિવારને લાગે છે કે કોઈ ચમત્કાર થયો છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે પરિસ્થિતિ એટલી સકારાત્મક છે કે ડોકટરોને આશા છે કે માર્ટિનને ટૂંક સમયમાં ICU માંથી હોસ્પિટલના બીજા વોર્ડમાં ટ્રાન્સફર કરી શકાય.

માર્ટિન મેનિન્જાઇટિસથી પીડાતા હોવાના સમાચારથી સમગ્ર ક્રિકેટ જગતમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું. વિશ્વભરના ખેલાડીઓ અને ચાહકો તેમના ઝડપી સ્વસ્થતા માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. મેનિન્જાઇટિસ એ મગજ અને કરોડરજ્જુને આવરી લેતી પટલની ગંભીર બળતરા છે, જે જીવલેણ બની શકે છે.

એડમ ગિલક્રિસ્ટ
એડમ ગિલક્રિસ્ટ (AFP PHOTO)

ગિલક્રિસ્ટે જણાવ્યું હતું કે, તે માર્ટિનના પરિવાર સાથે સતત સંપર્કમાં છે અને ક્રિકેટ સમુદાય તરફથી મળેલા પ્રેમ અને સમર્થનથી પ્રભાવિત છે. આ મુશ્કેલ સમયમાં ડેમિયનના જીવનસાથી અમાન્ડા અને તેના પરિવાર વતી તેમણે દરેકનો હૃદયપૂર્વક આભાર માન્યો.

ડેમિયન માર્ટિનનું ક્રિકેટ કેરિયર

ડેમિયન માર્ટિનની ક્રિકેટ કારકિર્દી અદ્ભુત રહી. તેમણે 1992 થી 2006 દરમિયાન ઓસ્ટ્રેલિયા માટે 67 ટેસ્ટ અને 208 વનડે રમી હતી. તેમણે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 46.4 ની સરેરાશથી 4,406 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 13 સદીનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે વનડેમાં તેમણે 5,346 રન બનાવ્યા છે. તેઓ 2000 ના દાયકાની શરૂઆતમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની સુવર્ણ ટીમનો મુખ્ય ભાગ હતા અને 2003 નો વર્લ્ડ કપ જીતનાર ટીમનો ભાગ હતો.

આ પણ વાંચો:

  1. એશિઝ શ્રેણીની પાંચમી ટેસ્ટમાં જો રૂટે રિકી પોન્ટિંગની બરાબરી કરી, 41મી ટેસ્ટ સદી પૂરી કરી
  2. બાંગ્લાદેશ ભારતમાં T20 વર્લ્ડ કપ નહીં રમે, IPL મેચોનું પ્રસારણ પણ પ્રતિબંધિત

TAGGED:

DAMIAN MARTIN HEALTH UPDATE
DAMIAN MARTIN
ADAM GILCHRIST
DAMIAN MARTIN HEALTH UPDATE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.