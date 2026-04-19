જીંદગીની જંગ લડી રહ્યો છે આ ખેલાડી, ICU માં દાખલ કરવામાં આવ્યો

અફઘાનિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર શાપૂર ઝદરનને ગંભીર બીમારીના કારણે ICUમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, અને તેમની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.

Published : April 19, 2026 at 3:38 PM IST

Updated : April 19, 2026 at 3:43 PM IST

SHAPOOR ZADRAN: એક સમયે પોતાની ઝડપી ગતિથી બેટ્સમેનોના દિલમાં ડર ફેલાવનાર અફઘાનિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર શાપૂર ઝદરાન હાલમાં જીવનની લડાઈ લડી રહ્યા છે. 38 વર્ષીય ઝદરાનને ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ (ICU) માં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. આનું કારણ એ છે કે તેમના શ્વેત રક્તકણો (WBC) ની સંખ્યા ઘટી ગઈ છે. તેથી જ તેમનું સ્વાસ્થ્ય બગડ્યું છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તેમની હાલત અત્યંત નાજુક છે, અને ડોકટરો સતત તેમનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે.

દરમિયાન, પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ વિકેટકીપર-બેટ્સમેન કામરાન અકમલે હોસ્પિટલમાંથી ઝદરાનના કેટલાક ચિંતાજનક ફોટોગ્રાફ્સ શેર કર્યા છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું છે કે ઝદરાન તેમના ભાઈ જેવો છે અને તેઓ તેમના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. આ તસવીરો સામે આવતા ક્રિકેટ જગતમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.

અગાઉ, પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન શાહિદ આફ્રિદીએ પણ ઝદરાનની હાલત અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. આફ્રિદીએ ખુલાસો કર્યો હતો કે તેમણે ઝદરાનના ભાઈ સાથે વાત કરી હતી, જેના દ્વારા તેમને તેમની સ્થિતિની ગંભીરતા વિશે જાણવા મળ્યું હતું. ઝદરાનના પરિવારે પણ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા અપડેટ્સ શેર કર્યા છે, જે પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને દર્શાવે છે.

શાપૂર ઝદરાનનું ક્રિકેટ કરિયર કેવું રહ્યું?

તેમની ક્રિકેટ કારકિર્દીની વાત કરીએ તો, શાપૂર ઝદરાન અફઘાનિસ્તાનના ટોચના ફાસ્ટ બોલરોમાંના એક રહ્યા છે. તેમણે 2009 માં નેધરલેન્ડ્સ સામે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેમની કારકિર્દી દરમિયાન, તેમણે કુલ 80 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી, જેમાં 44 ODI અને 36 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચનો સમાવેશ થાય છે.

ODI માં, ઝદરાને 44 વિકેટ લીધી હતી, જેમાં તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 4/24 હતું. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં, તેમણે 27 વિકેટ લીધી હતી, જેમાં 3/40 તેમના શ્રેષ્ઠ આંકડા હતા. ઝદરાન ગયા વર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી. તેમની કારકિર્દી દરમિયાન, તેમણે સ્ટીવ સ્મિથ, ડેવિડ વોર્નર, કેન વિલિયમસન અને તિલકરત્ને દિલશાન જેવા ટોચના સ્તરના બેટ્સમેનોને આઉટ કરીને પોતાની એક અલગ ઓળખ બનાવી હતી. હાલમાં, સમગ્ર ક્રિકેટ જગત તેમના ઝડપી સ્વસ્થ થવાની શુભેચ્છા પાઠવી રહ્યું છે.

