25 વર્ષની કારકિર્દી પર લાગશે બ્રેક! ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ પહેલીવાર નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી
ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ પોતાની નિવૃત્તિ અંગે મોટો સંકેત આપ્યો છે. 41 વર્ષીય રોનાલ્ડોએ કહ્યું કે વર્તમાન સિઝન કદાચ ફૂટબોલમાં તેનું છેલ્લું વર્ષ હોઈ શકે છે.
Published : August 17, 2026 at 2:44 PM IST
ફૂટબોલની દુનિયામાં એક યુગનો અંત આવતો હોય એવું લાગી રહ્યું છે. પાંચ વખતના બેલોન ડી'ઓર વિજેતા ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ પોતાની નિવૃત્તિ અંગે અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો સંકેત આપ્યો છે. સુપ્રસિદ્ધ પોર્ટુગીઝ ફૂટબોલરે કહ્યું છે કે વર્તમાન સિઝન એક ખેલાડી તરીકે તેનું છેલ્લું વર્ષ હોઈ શકે છે. 41 વર્ષીય રોનાલ્ડોનો અલ નસ્ર સાથેનો કરાર જૂન 2027 સુધીનો છે. જો કે, તેણે અગાઉ ઘણી વખત સ્વીકાર્યું છે કે તેની રમતગમતની કારકિર્દી અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી રહી છે, પરંતુ તેણે ક્યારેય તેની નિવૃત્તિની કોઈ ચોક્કસ તારીખ આપી નથી. હવે વોગ સાથેની એક મુલાકાતમાં, તેણે કહ્યું કે ફૂટબોલમાં આ કદાચ તેનું છેલ્લું વર્ષ છે અને તે એક મહાન વારસો છોડવા માંગે છે.
રોનાલ્ડોએ ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં પણ કહ્યું હતું કે તે વધુ એક કે બે વર્ષ રમી શકે છે. તેણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે 2026નો વર્લ્ડ કપ તેની કારકિર્દીનો છેલ્લો વર્લ્ડ કપ હશે. પોર્ટુગલ ગયા મહિને સ્પેન સામે હાર્યા બાદ ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026માંથી બહાર થઈ ગયું હતું. જો કે, પછી રોનાલ્ડોએ તે કહેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો કે તે ફૂટબોલને ક્યારે સંપૂર્ણપણે અલવિદા કહેશે.
WE ARE NOT READY FOR THIS. 💔— Ballon d'Or (@ballondor) August 17, 2026
Five Ballon d’Or trophies, infinite records, and two decades of pure passion.
Football will never be the same, but his legacy will live forever. ✨
🔗 Discover all you still don’t know about him at https://t.co/g6iUYYiNyb#ballondor… pic.twitter.com/QNS7MmXMEV
રોનાલ્ડોએ કહ્યું કે તેણે ફૂટબોલ પછી તેના જીવન માટે પહેલેથી જ પ્લાનિંગ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. હવે તે પોતાના પરિવાર સાથે વધુ સમય પસાર કરવા અને મેદાનની બહાર જીવનનો આનંદ માણવા માંગે છે. તેણે કહ્યું હતું કે ફૂટબોલ છોડ્યા પછી જીવનમાં સર્જાયેલી શૂન્યાવકાશને ઘણી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓથી ભરવાની રહેશે. રોનાલ્ડોએ કહ્યું કે તે મુસાફરી, ચપ્પુ વગાડવું અને જોવા જેવી બાબતોને ટાંકીને તેની સિદ્ધિઓનો આનંદ માણવા માંગે છે. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા 25 વર્ષ તેમના માટે બલિદાન અને સખત મહેનતથી ભરેલા છે. આવી સ્થિતિમાં હવે જીવનના અન્ય પાસાઓને સમય આપવો જરૂરી છે.
25 વર્ષની કારકિર્દીનો અંત આવી શકે છે
રોનાલ્ડોનું આ નિવેદન આ વર્ષે તેની નિવૃત્તિનો સ્પષ્ટ સંકેત છે. રોનાલ્ડોએ તેની કારકિર્દીની શરૂઆત સ્પોર્ટિંગ સીપીથી કરી હતી. આ પછી તે માન્ચેસ્ટર યુનાઈટેડ, રિયલ મેડ્રિડ અને જુવેન્ટસ જેવી મોટી ક્લબો માટે રમ્યો. જાન્યુઆરી 2023 થી, તે સાઉદી અરેબિયન ક્લબ અલ નાસરનો ભાગ છે. તેની કારકિર્દીનો સૌથી ઉજ્જવળ સમયગાળો રિયલ મેડ્રિડનો હતો, જ્યાં તેણે 438 મેચમાં રેકોર્ડ 450 ગોલ કર્યા હતા. રોનાલ્ડોએ આ વર્ષના વર્લ્ડ કપમાં ત્રણ ગોલ કર્યા હતા અને પોર્ટુગલને અંતિમ-16માં લઈ જવામાં યોગદાન આપ્યું હતું.
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