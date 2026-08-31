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લિયોનેલ મેસ્સીએ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી, આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલને કહ્યું અલવિદા

આર્જેન્ટિનાના સ્ટાર ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે.

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લિયોનેલ મેસ્સીએ 39 વર્ષની ઉંમરે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2026 at 9:11 PM IST

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LIONEL MESSI RETIREMENT: ફૂટબોલની દુનિયામાં એક સુવર્ણ યુગનો અંત આવ્યો છે. આર્જેન્ટિનાના દિગ્ગજ ખેલાડી લિયોનેલ મેસીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. બે દાયકાથી વધુ સમય સુધી આર્જેન્ટિનાની જર્સીમાં મેદાન પર ચમકતો મેસ્સી હવે રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે રમતા જોવા મળશે નહીં. મેસ્સીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, આર્જેન્ટિનાએ 2022 ફિફા વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો. ટીમ 2026 માં તેમના નેતૃત્વ હેઠળ ફાઇનલમાં પણ પહોંચી હતી પરંતુ સ્પેન સામે હાર્યા બાદ સતત બીજી વખત ટાઇટલ જીતવાનું ચૂકી ગઈ.

ભાવનાત્મક વિદાય સંદેશમાં, મેસ્સીએ ખુલાસો કર્યો કે આ નિર્ણય લેવો અતિ મુશ્કેલ હતો. તેમણે લખ્યું કે તેમણે દેશ માટે પોતાનું સર્વસ્વ આપી દીધું હતું અને હવે તેમને લાગ્યું કે તેમની પાસે આપવા માટે કંઈ બાકી નથી. મેસ્સીના મતે, આ નિર્ણય ખૂબ જ પીડાદાયક હતો, છતાં તેમને લાગ્યું કે આ યોગ્ય સમય છે.

મેસ્સીની ભાવનાત્મક પોસ્ટ

મેસ્સીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું કે, ફાઇનલ પછી કાળજીપૂર્વક ચિંતન કર્યા પછી, તેમણે રાષ્ટ્રીય ટીમમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આ એક એવો નિર્ણય હતો જેણે તેમને ખૂબ જ દુઃખ પહોંચાડ્યું હતું, પરંતુ તેમને સમજાયું કે હવે સમય આવી ગયો છે. તેણે હંમેશા પોતાનું સર્વસ્વ આપ્યું હતું - ફક્ત તાજેતરના વર્ષોમાં જ નહીં જ્યારે ટીમે બધું જીત્યું હતું, પરંતુ તે પહેલાં પણ. તેણે હંમેશા સખત મહેનત કરી અને ચાહકોને આનંદ આપવા અને ફૂટબોલ દ્વારા આર્જેન્ટિના હોવાનો ગર્વ કરાવવા માટે પોતાનું હૃદય અને આત્મા જર્સીમાં રેડી દીધા.

2022 માં એક સ્વપ્ન સાકાર થયું

મેસ્સીના આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીનો સૌથી યાદગાર ક્ષણ 2022 માં આવ્યો જ્યારે, તેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, આર્જેન્ટિનાએ કતારમાં વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીત્યું. 1986 પછી આ આર્જેન્ટિનાની આ પહેલી વર્લ્ડ કપ જીત હતી. મેસ્સીના કેપ્ટનશીપ હેઠળ, આર્જેન્ટિનાએ 2021 અને 2024 માં સતત બે વાર કોપા અમેરિકા ટાઇટલ જીત્યું. તેણે 2026 ના વર્લ્ડ કપમાં પણ ટીમને ફાઇનલમાં પહોંચાડી હતી, પરંતુ સ્પેન સામે ટાઇટલ મેચ હારી ગયા પછી આર્જેન્ટિના ખાલી હાથે પાછો ફર્યો. આ મેસ્સીનો છઠ્ઠો વર્લ્ડ કપ હતો. તે પુરુષોના વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ દેખાવ કરનારા ખેલાડીઓમાં સ્થાન ધરાવે છે. પોતાની કારકિર્દી દરમિયાન, તે ત્રણ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં રમ્યો. 2014 માં આર્જેન્ટિના જર્મની સામે હારી ગયું; 2022 માં ટીમ ચેમ્પિયન બની, જ્યારે 2026 માં, તેમને બીજા સ્થાને રહેવાથી સંતોષ માનવો પડ્યો. મેસ્સીએ પોતાના છેલ્લા વર્લ્ડ કપમાં આઠ ગોલ કર્યા અને ચાર આસિસ્ટ આપ્યા.

પિતાના અવસાન પછી કારકિર્દી અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા

આ મહિનાની શરૂઆતમાં, મેસ્સીએ તેમના પિતા, જોર્જ મેસ્સીના અવસાન પછી લાંબા ગાળા સુધી રમવાનું ચાલુ રાખવા અંગે શંકા વ્યક્ત કરી હતી. તેમના પિતાનું 8 ઓગસ્ટના રોજ 68 વર્ષની વયે અવસાન થયું. આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાંથી નિવૃત્તિ લેવા છતાં, મેસ્સી ક્લબ સ્તરે રમવાનું ચાલુ રાખશે. તે હાલમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં મેજર લીગ સોકર (MLS) ક્લબ ઇન્ટર મિયામીનો ભાગ છે. તેમનો વર્તમાન કરાર 2028 MLS સીઝન સુધી ચાલે છે.

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