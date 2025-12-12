આતુરતાનો અંત! સુપરસ્ટાર લિયોનેલ મેસ્સી ભારતની મુલાકાતે, જાણો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ
ફૂટબોલ દિગ્ગજ લિયોનેલ મેસ્સીનો 3 દિવસનો ભારત પ્રવાસ 13 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે.
Published : December 12, 2025 at 1:21 PM IST
હૈદરાબાદ: આર્જેન્ટિનાના સુપરસ્ટાર લિયોનેલ મેસ્સી ભારતની મુલાકાતે આવવાના છે, જેને ચાહકો "GOAT ટૂર" તરીકે ઓળખાવી રહ્યા છે. આ ટૂર 13 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે અને 15 ડિસેમ્બરે સમાપ્ત થશે. તેમના "GOAT ટૂર" દરમિયાન, મેસ્સી ચાર શહેરોની મુલાકાત લેશે: કોલકાતા, હૈદરાબાદ, મુંબઈ અને નવી દિલ્હી.
આ દિગ્ગજ ફૂટબોલર વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર શાહરૂખ ખાન, અનેક સેલિબ્રિટીઝ અને મુખ્યમંત્રીઓ સાથે પણ મુલાકાત કરશે. મેસ્સીના બાર્સેલોના ટીમના સાથી અને ઉરુગ્વેના સ્ટ્રાઈકર લુઈસ સુઆરેઝ અને ફિફા વર્લ્ડ કપ વિજેતા રોડ્રિગો ડી પોલ પણ આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેશે.
મેસ્સી 13 ડિસેમ્બરે સવારે 1:30 વાગ્યે કોલકાતા પહોંચશે અને તે જ દિવસે હૈદરાબાદની પણ મુલાકાત લેશે. ત્યારબાદ તે 14 ડિસેમ્બરે મુંબઈ અને 15 ડિસેમ્બરે નવી દિલ્હીની મુલાકાત લેશે.
મેસ્સીના કાર્યક્રમો માટે ટિકિટ ઝોમેટોની ડિસ્ટ્રિક્ટ એપ પર ઉપલબ્ધ થશે, મોટાભાગના શહેરોમાં ટિકિટના ભાવ લગભગ ₹4,500 થી શરૂ થશે. ફક્ત મુંબઈ લેગ માટે ટિકિટની કિંમત ₹8,250 હશે.
હૈદરાબાદમાં, મેસ્સી રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં એક મૈત્રીપૂર્ણ મેચ રમશે, જેમાં તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી પણ હાજરી આપશે.
મેસ્સીનો ભારત પ્રવાસનો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ
13 ડિસેમ્બર, કોલકાતા
- 1:30 વાગ્યે: કોલકાતામાં આગમન
- સવારે 9:30 થી 10:30 વાગ્યા સુધી: મુલાકાત અને શુભેચ્છા કાર્યક્રમ
- સવારે 10:30 થી11:15 વાગ્યા સુધી: મેસ્સીની પ્રતિમાનું વર્ચ્યુઅલ ઉદ્ઘાટન
- સવારે 11:15 થી 11:25 વાગ્યા સુધી: યુવા ભારતી સ્ટેડિયમ ખાતે આગમન
- સવારે 11:30 વાગ્યે: શાહરૂખ ખાન યુવા ભારતી ખાતે આગમન
- બપોરે 12:00 વાગ્યે: મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી અને સૌરવ ગાંગુલી સ્ટેડિયમ ખાતે આગમન
- બપોરે 12:00 વાગ્યા સુધી: મૈત્રીપૂર્ણ મેચ
- બપોરે 2:00 વાગ્યે: કોલકાતાથી હૈદરાબાદ જવા પ્રસ્થાન
13 ડિસેમ્બર, હૈદરાબાદ
- સાંજે 7:00 વાગ્યે: રાજીવ ગાંધી સ્ટેડિયમ ખાતે મેસ્સી અને તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી સાથે મેચ.
- સાંજે મેસ્સીની હાજરીની ઉજવણી માટે એક સંગીત કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવશે.
14 ડિસેમ્બર, મુંબઈ
- બપોરે 3:30 વાગ્યે: ક્રિકેટ ક્લબ ઓફ ઈન્ડિયા ખાતે પેડલ કપમાં ભાગ લેવો
- 4:00 વાગ્યે: સેલિબ્રિટી ફૂટબોલ મેચ
- 5:00 વાગ્યે: વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે કાર્યક્રમ અને ત્યારબાદ ચેરિટી ફેશન શો
- 15 ડિસેમ્બર, નવી દિલ્હી
વડાપ્રધાન મોદી સાથે મુલાકાત
- 1:30 વાગ્યે: અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે કાર્યક્રમ
