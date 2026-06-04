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ફિફા વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં 5 સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડીઓ, જાણો કોણ છે ટોપ પર

ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 11 જૂનથી 19 જુલાઈ દરમિયાન યોજાવાનો છે અને તેનું આયોજન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, કેનેડા અને મેક્સિકો સંયુક્ત રીતે કરી રહ્યા છે.

five highest goalscorers in the history of the fifa world cup
five highest goalscorers in the history of the fifa world cup (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 4, 2026 at 5:44 PM IST

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FIFA WORLD CUP: ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 11 જૂનથી શરૂ થવાનો છે. આને દિગ્ગજ ખેલાડીઓ લિયોનેલ મેસ્સી અને ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો માટેનો અંતિમ વર્લ્ડ કપ માનવામાં આવે છે. મેસ્સીના નેતૃત્વમાં, આર્જેન્ટિના તેમના ખિતાબનું રક્ષણ કરવા માટે મેદાનમાં ઉતરશે. ચાલો તમને વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનારા પાંચ ખેલાડીઓનો પરિચય કરાવીએ.

મિરોસ્લાવ ક્લોઝ: જર્મનીના સ્ટાર ખેલાડી ક્લોઝના નામે ફિફા વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ ગોલ કરવાનો રેકોર્ડ છે. તેણે 2002 થી 2014 વચ્ચે ચાર વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લીધો હતો, આ સમયગાળા દરમિયાન તેણે રમેલી 24 મેચમાં કુલ 16 ગોલ કર્યા હતા. ક્લોઝે 2002 અને 2006 માં પાંચ-પાંચ ગોલ કર્યા હતા, જ્યારે તેણે 2010 માં ચાર ગોલ અને તેની કારકિર્દીના અંતિમ વર્લ્ડ કપમાં બે ગોલ કર્યા હતા.

રોનાલ્ડો: બ્રાઝિલ માટે રમનાર રોનાલ્ડો, ફિફા વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં બીજા ક્રમે છે. "ધ ફેનોમેનન" તરીકે જાણીતા, રોનાલ્ડોએ 1994 થી 2006 દરમિયાન કુલ 15 ગોલ કર્યા હતા. તેમણે માત્ર 19 મેચમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. 2002 ના વર્લ્ડ કપમાં, રોનાલ્ડોએ 8 ગોલ કરીને બ્રાઝિલને ચેમ્પિયનશિપ સુધી પહોંચાડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.

જસ્ટ ફોન્ટેઇન: આ ફ્રેન્ચ ખેલાડીએ 1958 ના વર્લ્ડ કપ દરમિયાન એક એવો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો જેને તોડવો ખૂબ જ મુશ્કેલ લાગે છે. ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન શાનદાર ફોર્મ દર્શાવતા, જસ્ટ ફોન્ટેઇને એકલા હાથે 13 ગોલ કર્યા હતા. સૌથી નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, તેમણે માત્ર 6 મેચમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. આજ સુધી, કોઈ ફૂટબોલર આ રેકોર્ડ તોડી શક્યો નથી.

લિયોનેલ મેસ્સી: 2022 માં આર્જેન્ટિનાને વર્લ્ડ કપ જીત અપાવનાર લિયોનેલ મેસ્સી હાલમાં ફિફા વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં ચોથા સ્થાને છે. 2006 થી 2022 ની વચ્ચે, મેસ્સીએ વર્લ્ડ કપ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 13 ગોલ કર્યા છે. કતારમાં યોજાયેલો તાજેતરનો વર્લ્ડ કપ મેસ્સી માટે યાદગાર સાબિત થયો, કારણ કે તેણે 7 ગોલ કરીને આર્જેન્ટિના માટે ટાઇટલ સુરક્ષિત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.

કાયલિયન એમબાપ્પે: કતારમાં આયોજિત ગયા વર્લ્ડ કપમાં આર્જેન્ટિના ચેમ્પિયન તરીકે ઉભરી આવ્યું હોવા છતાં, એમબાપ્પે સૌથી વધુ હેડલાઇન્સ મેળવનાર ખેલાડી હતો. ફાઇનલમાં તેના પ્રદર્શનથી તેના વિરોધીઓ પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. વર્લ્ડ કપમાં, તેણે અત્યાર સુધી રમેલી 14 મેચોમાં 12 ગોલ કર્યા છે. પાછલા વર્લ્ડ કપમાં, એમબાપ્પેએ 8 ગોલ કરીને ગોલ્ડન બૂટનો દાવો પણ કર્યો હતો.

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