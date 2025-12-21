ETV Bharat / sports

એડિલેડ ટેસ્ટ હાર્યા બાદ ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન બેન સ્ટોક્સનું છલકાયું દર્દ, જાણો શું કહ્યું ........

ઓસ્ટ્રેલિયાએ સતત ત્રણ ટેસ્ટ જીતીને એશિઝ શ્રેણી 2025 જીતી લીધી છે.

બેન સ્ટોક્સ (AFP)
હૈદરાબાદ: ઓસ્ટ્રેલિયાએ 2025 એશિઝ શ્રેણીની ત્રીજી ટેસ્ટ જીતીને પાંચ મેચની એશિઝ શ્રેણીમાં 3-0ની અજેય લીડ મેળવી લીધી છે. એડિલેડમાં રમાયેલી ત્રીજી ટેસ્ટમાં, યજમાન ટીમે પાંચમા દિવસે મુલાકાતી ટીમને 82 રનથી હરાવી, પ્રથમ અને બીજી ટેસ્ટ 8-8 વિકેટથી જીતી.

શ્રેણી હાર્યા બાદ, ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન બેન સ્ટોક્સે સ્વીકાર્યું કે ત્રણ ટેસ્ટમાં ખરાબ પ્રદર્શન એશિઝ હારનું મુખ્ય કારણ હતું. મેચ પછી મીડિયા સાથે વાત કરતા, સ્ટોક્સે પોતાની નિરાશા સ્વીકારી પરંતુ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે બાકીની બે ટેસ્ટ હજુ પણ તેમની ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ છે.

એશિઝ શ્રેણી હાર્યા બાદ સ્ટોક્સે શું કહ્યું?

"એ જાણીને ખૂબ જ નિરાશા થાય છે કે અમે અહીં જે કરવા માંગતા હતા તે પ્રાપ્ત કરી શક્યા નથી. પરંતુ હવે, વાત એ છે કે અમારી આગળ શું છે? અમારી પાસે હજુ બે વધુ મેચ રમવાની છે... ત્યાં રહીને ઇંગ્લેન્ડ માટે રમવું એ એક મહાન લાગણી છે." "શ્રેણી હાર્યા પછી અમે હાર માનીશું નહીં. હજુ ઘણું રમવાનું છે."

તેમણે આગળ કહ્યું, "હું ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમને ક્યારેય ઓછી નહીં આંકીશ. મને લાગે છે કે ઓસ્ટ્રેલિયાએ અમારા કરતા ઘણી સારી બેટિંગ, બોલિંગ અને ફિલ્ડિંગ કરી. મને લાગે છે કે આ પ્રવાસ પર આ અમારી શ્રેષ્ઠ ક્રિકેટ મેચ હતી, પરંતુ તે હજુ પણ પૂરતી નથી. સ્વાભાવિક રીતે, મારા અને ડ્રેસિંગ રૂમમાં રહેલા દરેક વ્યક્તિ માટે આ ખૂબ જ ભાવનાત્મક સમય છે, પરંતુ જ્યારે આપણે પોતાને ભેગા કરીશું અને રમત વિશે વાત કરીશું, ત્યારે આપણે આ રમતમાંથી ઘણું શીખીશું." તેમણે એમ પણ કહ્યું, "અંતે, તમે મેદાન પર શું કરો છો તે મહત્વનું છે. અમે ઓસ્ટ્રેલિયાના સતત પ્રદર્શનનો સામનો કરી શક્યા નહીં."

ઓસ્ટ્રેલિયાએ દરેક ક્ષેત્રમાં અમને હરાવ્યા: મેક્કુલમ

ઇંગ્લેન્ડના મુખ્ય કોચ બ્રેન્ડન મેક્કુલમે સ્વીકાર્યું કે એશિઝ શ્રેણી માટે ટીમની તૈયારી નબળી હતી. તેમણે કહ્યું કે ઓસ્ટ્રેલિયાએ તેમને દરેક ક્ષેત્રમાં હરાવ્યા અને તેમને તે સ્વીકારવામાં કોઈ ખચકાટ નથી. "અમે સ્પષ્ટપણે નિરાશ છીએ કારણ કે અમે અહીં ઊંચી આશાઓ, ઊંચા ઇરાદાઓ અને ઊંચા લક્ષ્યો સાથે આવ્યા હતા, પરંતુ અમે ત્રણ ટેસ્ટ મેચમાં હાર્યા છીએ." જ્યારે તમે જે આશા રાખી રહ્યા છો તે પ્રાપ્ત ન કરો છો, ત્યારે તમારે હાર માની લેવી પડે છે.'

